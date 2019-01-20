Только нынешним это не нужно, у них нет этого в личной программе обогащения.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:02
Только нынешним это не нужно, у них нет этого в личной программе обогащения.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:02
По факту (как говорили знающие люди) курс уже давно намного выше. Держали, что бы скупиться. Ну а теперь последнее белье с людей снимают.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:05
Газ наверняка можно сделать в 1.5-2 раза дешевле, если причастные к этому не будут делать сверхприбыли на украинском газе и мутных схемах реверса российского газа. И вот если эти деньги останутся в Украине, то доллар не повысится, а возможно даже и понизится. Просто наживаться на людях не надо. В эту же аферу включена и система субсидий, которая поставила украинцев со средними доходами и белой зарплатой на грань выживания
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:34
В тех же штатах лобирование это норм. Просто там лоббируют интересы корпораций. У нас же лобируется не производство товаров или услуг (так как представители типа вне политики), а распил денег на помощь бедным и убогим.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:37
Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
Тоді:
1. Не буде кредитів МВФ і партнерів.
2, Збільшиться імпорт, підвищення ціни вдалось знизити імпорт з 30 млрд кубів в 2013 році, до 8 млрд цього року.
До речі, в 2013 ціна на газ для промисловості була
Тим не менш фірташі волають про дорогий газ саме тому, що тоді дешевий вітчизняний йшов на промисловість, а дорогий імпортний дотувався для населення.
Промисловість вже адаптувалась до ринкових цін, населення теж адаптується.
Тому ніхто ціну на газ не знизить. Тимошенко вже казала, що уряд Гройсмана цього не зробить, а нова так само. Кредити (євробонди), минулого року, навіть Порошенко не зміг залучити, поки не підняли ціну на газ, а цій популістці тим паче ніхто нічого не дасть, а борги віддавати треба. Тому "кіна не буде - свєт погас!"
Востаннє редагувалось lapay в Пон 21 січ, 2019 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:38
Вообще Коболева волнует курс доллара только в контексте "сколько долларов получится с его премии в гривнах, которые он отправит маме в Майями".
А не потому что он "переживает за финансовую систему" и т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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