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Коболєв: якщо ціну на газ
знизять, долар буде по 60

Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:02

  vitaliygoodlife написав:Зниження ціни на газ, знизить ціни на бензин/дп + знизить ціни на опалення + знизить ціни на хліб і інші продукти + купівельна спроможність покращиться + легше стане підприємствам + більше товарів більше податків і оборотів грошей в країні.

Только нынешним это не нужно, у них нет этого в личной программе обогащения.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:02

По факту (как говорили знающие люди) курс уже давно намного выше. Держали, что бы скупиться. Ну а теперь последнее белье с людей снимают.
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:05

Газ наверняка можно сделать в 1.5-2 раза дешевле, если причастные к этому не будут делать сверхприбыли на украинском газе и мутных схемах реверса российского газа. И вот если эти деньги останутся в Украине, то доллар не повысится, а возможно даже и понизится. Просто наживаться на людях не надо. В эту же аферу включена и система субсидий, которая поставила украинцев со средними доходами и белой зарплатой на грань выживания
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:34

  -rx- написав:
  ssnet написав:Ага ... с идеей как более эффективно лоббировать чьи-то интересы :D

При большом желании - эти интересы можно просчитать и наказать, чтобы другим не повадно было. Государственные интересы должны быть выше личных.
А пока мы наблюдаем "а после нас хоть потоп. будем все валить на попередников, даже если это были мы, но мы это не обозначим и отмажемся". И народ "хавает". Где тот Яценюк со свои забором? Сбежал на пару лет тишины и снова лезет во власть. А где та Тимошейничиха? Начудила с газовыми контрактами, а теперь на других все валит и обещает "нирвану". вы только выбирайте ее... Даже откровенная ложь, на которой ее подловили, ее не останавливает и совесть не задевает.

В тех же штатах лобирование это норм. Просто там лоббируют интересы корпораций. У нас же лобируется не производство товаров или услуг (так как представители типа вне политики), а распил денег на помощь бедным и убогим.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:37

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  ygn написав:Газ наверняка можно сделать в 1.5-2 раза дешевле,

Тоді:
1. Не буде кредитів МВФ і партнерів.
2, Збільшиться імпорт, підвищення ціни вдалось знизити імпорт з 30 млрд кубів в 2013 році, до 8 млрд цього року.
До речі, в 2013 ціна на газ для промисловості була 4500 грн за тисячу кубів, зараз 11500 грн, тобто дешевше.
Тим не менш фірташі волають про дорогий газ саме тому, що тоді дешевий вітчизняний йшов на промисловість, а дорогий імпортний дотувався для населення.
Промисловість вже адаптувалась до ринкових цін, населення теж адаптується.

Тому ніхто ціну на газ не знизить. Тимошенко вже казала, що уряд Гройсмана цього не зробить, а нова так само. Кредити (євробонди), минулого року, навіть Порошенко не зміг залучити, поки не підняли ціну на газ, а цій популістці тим паче ніхто нічого не дасть, а борги віддавати треба. Тому "кіна не буде - свєт погас!" :)
Востаннє редагувалось lapay в Пон 21 січ, 2019 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:38

Вообще Коболева волнует курс доллара только в контексте "сколько долларов получится с его премии в гривнах, которые он отправит маме в Майями".

А не потому что он "переживает за финансовую систему" и т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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