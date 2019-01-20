Только нынешним это не нужно, у них нет этого в личной программе обогащения.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:02
Только нынешним это не нужно, у них нет этого в личной программе обогащения.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:02
По факту (как говорили знающие люди) курс уже давно намного выше. Держали, что бы скупиться. Ну а теперь последнее белье с людей снимают.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:05
Газ наверняка можно сделать в 1.5-2 раза дешевле, если причастные к этому не будут делать сверхприбыли на украинском газе и мутных схемах реверса российского газа. И вот если эти деньги останутся в Украине, то доллар не повысится, а возможно даже и понизится. Просто наживаться на людях не надо. В эту же аферу включена и система субсидий, которая поставила украинцев со средними доходами и белой зарплатой на грань выживания
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:34
В тех же штатах лобирование это норм. Просто там лоббируют интересы корпораций. У нас же лобируется не производство товаров или услуг (так как представители типа вне политики), а распил денег на помощь бедным и убогим.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:37
Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
Тоді:
1. Не буде кредитів МВФ і партнерів.
2, Збільшиться імпорт, підвищення ціни вдалось знизити імпорт з 30 млрд кубів в 2013 році, до 8 млрд цього року.
До речі, в 2013 ціна на газ для промисловості була
Тим не менш фірташі волають про дорогий газ саме тому, що тоді дешевий вітчизняний йшов на промисловість, а дорогий імпортний дотувався для населення.
Промисловість вже адаптувалась до ринкових цін, населення теж адаптується.
Тому ніхто ціну на газ не знизить. Тимошенко вже казала, що уряд Гройсмана цього не зробить, а нова так само. Кредити (євробонди), минулого року, навіть Порошенко не зміг залучити, поки не підняли ціну на газ, а цій популістці тим паче ніхто нічого не дасть, а борги віддавати треба. Тому "кіна не буде - свєт погас!"
Востаннє редагувалось lapay в Пон 21 січ, 2019 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:38
Вообще Коболева волнует курс доллара только в контексте "сколько долларов получится с его премии в гривнах, которые он отправит маме в Майями".
А не потому что он "переживает за финансовую систему" и т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:19
Це якась наднова зірка навколо якої крутиться всесвіт?
Чи просто персона, рейтинг якої впав навіть на заході через відсутність будь-яких реальних реформ його команди в економіці, окрім різного роду підвищень?
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:26
Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
Персона, яку підтримує Захід, який дає кредити і гранти. Те, що пересічні скиглять, нікого не цікавить, бо кризовий менеджер, в першу чергу, ріже витрати, в нашому випадку на пересічних пенсіонерів.
Кого б не вибрали, буде те саме, бо грошей немає, а нових кредитів просто так ніхто не дає. Ми зараз в стані Греції, коли хочеш чи не хочеш, а треба жити по грошам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:33
Кризовий менеджер, що є за сумісництвом президентом цілой країни, який підтримує кризу, та і витрати на його апарат тільки зростають, дійсно незабаром перестане цикавити будь кого. Бо в країні яку він очолює поза всі негаразди, різка демографічна криза. І в стані Греції ми через безглузде керівництво. Захід підтримує тільки тому, що йому подрібна прокладка між Росією та Заходом, такого рівня якого вони дозволяють.
Демографічна ситуація у січні–квітні 2018 року
п.с. Ще про деякі розрахунки собівартості видобутку власного газу.
viewtopic.php?p=4558755#p4558755
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:01
В Греції населення теж зменшується, хоч і не так швидко. По великому рахунку, Заходу по барабану, що в нас робиться, тим більше, що великих інвестицій не має, і не буде, якщо у влади будуть популісти.
Це не їх проблеми, а наші, що ми набрались кредитів, як Сірко бліх. Їх проблеми в тому, що ми можемо їх не віддати. От вони і роблять так, щоб ми їх віддали. Причому, якщо подумати, то віддати дешевше, ніж не віддавати.
Звісно, можна стати на шлях Венесуели чи Аргентини, тільки стане ще гірше...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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