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Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:17
Персона, яку підтримує Захід, який дає кредити і гранти. Те, що пересічні скиглять, нікого не цікавить, бо кризовий менеджер, в першу чергу, ріже витрати, в нашому випадку на пересічних пенсіонерів.
конгениально.может просто предложить им эфтаназию.(бесплатно,так сказать даром.)
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Додано: Пон 21 січ, 2019 14:23
но в словах этого проходимца есть логика.снижение цены на газ,если это произойдет,отрежет нас от кредитов мвф,что равносильно повышению курса доллара.
но думаю это маловероятно,возможно только с приходом бабыюли.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 14:38
sequence написав:
Какать они там хотели на ваши з/п и льготы - доходы идут с других источников. Идейные, да..
Это капитализЪм, детка - народ с деньгами идет приумножать свои доходы и "защищать инвестиции"
100%. неужели кто-то думает что депутатов интересует зп в 20-30 тысяч грн?
это реально копейки! там совсем другие деньги делятся.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:06
Sunny256 написав:
но при кровавом Папереднике и курс по 8 был и газ по вменяемой цене
О, фанаты Яныка подтянулись.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:15
Пенс написав:
Бо в країні яку він очолює поза всі негаразди, різка демографічна криза.
Тобто навіть розмножуватися повинні перші особи держави замість пересічних? Рівень народжуваності нижче природнього рівню відтворюваності у нас всі часи незалежності. Я розумію, ще коли вішають всіх собак на керівника у його сфері відповідальності, але включати мізки треба, коли претензію в "постільних справах" мільйонної нації закидати нагору.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:24
дурак этот коболев, к лету цены на нефть сложатся в 2 раза и газ по формуле сложится тоже в 2 раза и ничего делать не надо , Юля в шоколаде...
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edvardd
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:29
lapay написав: Пенс написав:
Чи просто персона, рейтинг якої впав через відсутність будь-яких реальних реформ його команди в економіці, окрім різного роду підвищень?
Персона, яку підтримує Захід, який дає кредити і гранти. Те, що пересічні скиглять, нікого не цікавить, бо кризовий менеджер, в першу чергу, ріже витрати, в нашому випадку на пересічних пенсіонерів.
Кого б не вибрали, буде те саме, бо грошей немає, а нових кредитів просто так ніхто не дає. Ми зараз в стані Греції, коли хочеш чи не хочеш, а треба жити по грошам.
Что вы вообще мелете?
Кризис-менеджмент не может длиться 5 лет. На то он и кризис-менеджмент, что требует немедленных "снайперских" мер, способных быстро преобразовать объект управления
, избавив его от неэффективных процессов и дыр, где теряются деньги.
За ним следует стратегический менеджмент, задачей которого уже является превращение недостатков в достоинства, а рисков - в возможности. За 5 лет не было сделано ни того, ни другого!
По части кризис-менеджмента так и не остановлено бегство капитала и людей (капитал продолжают выводить в офшоры, а люди - уезжать работать на другие экономики), не уменьшена, а увеличена государственная доля в экономике, и не уменьшена, а увеличина монополизация всех отраслей хозяйства.
А по части стратегического развития так и не определена роль Украины в межнародном разделении труда (кроме той, которую уготовили ей международные советники - аграрный придаток), не создано ни одной тысячи рабочих мест с высокой добавленной стоимостью, не создано предпосылок для развития малого бизнеса, а прямые иностранные инвестиции не выросли в 10 раз, а сократились в 6
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:31
Если цену на газ снизить в 2 раза, Коболеву будет нечего маме в США отправить, а это же неправильно...
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:32
edvardd написав:
дурак этот коболев, к лету цены на нефть сложатся в 2 раза и газ по формуле сложится тоже в 2 раза и ничего делать не надо , Юля в шоколаде...
Не сложатся - нефть будет около 60+ за бочку
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:36
Волгарь написав: edvardd написав:
дурак этот коболев, к лету цены на нефть сложатся в 2 раза и газ по формуле сложится тоже в 2 раза и ничего делать не надо , Юля в шоколаде...
Не сложатся - нефть будет около 60+ за бочку
23 бакса за лайт на конец года, к лету чуть больше
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edvardd
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