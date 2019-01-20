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Коболєв: якщо ціну на газ
знизять, долар буде по 60

Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:17

Персона, яку підтримує Захід, який дає кредити і гранти. Те, що пересічні скиглять, нікого не цікавить, бо кризовий менеджер, в першу чергу, ріже витрати, в нашому випадку на пересічних пенсіонерів.

конгениально.может просто предложить им эфтаназию.(бесплатно,так сказать даром.)
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:23

но в словах этого проходимца есть логика.снижение цены на газ,если это произойдет,отрежет нас от кредитов мвф,что равносильно повышению курса доллара.
но думаю это маловероятно,возможно только с приходом бабыюли.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:38

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  sequence написав:Какать они там хотели на ваши з/п и льготы - доходы идут с других источников. Идейные, да..
Это капитализЪм, детка - народ с деньгами идет приумножать свои доходы и "защищать инвестиции"

100%. неужели кто-то думает что депутатов интересует зп в 20-30 тысяч грн?
это реально копейки! там совсем другие деньги делятся.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:06

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  Sunny256 написав:но при кровавом Папереднике и курс по 8 был и газ по вменяемой цене
О, фанаты Яныка подтянулись.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:15

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  Пенс написав:Бо в країні яку він очолює поза всі негаразди, різка демографічна криза.
Тобто навіть розмножуватися повинні перші особи держави замість пересічних? Рівень народжуваності нижче природнього рівню відтворюваності у нас всі часи незалежності. Я розумію, ще коли вішають всіх собак на керівника у його сфері відповідальності, але включати мізки треба, коли претензію в "постільних справах" мільйонної нації закидати нагору.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:24

дурак этот коболев, к лету цены на нефть сложатся в 2 раза и газ по формуле сложится тоже в 2 раза и ничего делать не надо , Юля в шоколаде...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:29

  lapay написав:
  Пенс написав:Чи просто персона, рейтинг якої впав через відсутність будь-яких реальних реформ його команди в економіці, окрім різного роду підвищень?

Персона, яку підтримує Захід, який дає кредити і гранти. Те, що пересічні скиглять, нікого не цікавить, бо кризовий менеджер, в першу чергу, ріже витрати, в нашому випадку на пересічних пенсіонерів.
Кого б не вибрали, буде те саме, бо грошей немає, а нових кредитів просто так ніхто не дає. Ми зараз в стані Греції, коли хочеш чи не хочеш, а треба жити по грошам.


Что вы вообще мелете? :mrgreen: Кризис-менеджмент не может длиться 5 лет. На то он и кризис-менеджмент, что требует немедленных "снайперских" мер, способных быстро преобразовать объект управления, избавив его от неэффективных процессов и дыр, где теряются деньги.

За ним следует стратегический менеджмент, задачей которого уже является превращение недостатков в достоинства, а рисков - в возможности.

За 5 лет не было сделано ни того, ни другого!

По части кризис-менеджмента так и не остановлено бегство капитала и людей (капитал продолжают выводить в офшоры, а люди - уезжать работать на другие экономики), не уменьшена, а увеличена государственная доля в экономике, и не уменьшена, а увеличина монополизация всех отраслей хозяйства.

А по части стратегического развития так и не определена роль Украины в межнародном разделении труда (кроме той, которую уготовили ей международные советники - аграрный придаток), не создано ни одной тысячи рабочих мест с высокой добавленной стоимостью, не создано предпосылок для развития малого бизнеса, а прямые иностранные инвестиции не выросли в 10 раз, а сократились в 6
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:31

Если цену на газ снизить в 2 раза, Коболеву будет нечего маме в США отправить, а это же неправильно...
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:32

  edvardd написав:дурак этот коболев, к лету цены на нефть сложатся в 2 раза и газ по формуле сложится тоже в 2 раза и ничего делать не надо , Юля в шоколаде...

Не сложатся - нефть будет около 60+ за бочку
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:36

  Волгарь написав:
  edvardd написав:дурак этот коболев, к лету цены на нефть сложатся в 2 раза и газ по формуле сложится тоже в 2 раза и ничего делать не надо , Юля в шоколаде...

Не сложатся - нефть будет около 60+ за бочку

23 бакса за лайт на конец года, к лету чуть больше
edvardd
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