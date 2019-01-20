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Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:39
edvardd написав: Волгарь написав: edvardd написав:
дурак этот коболев, к лету цены на нефть сложатся в 2 раза и газ по формуле сложится тоже в 2 раза и ничего делать не надо , Юля в шоколаде...
Не сложатся - нефть будет около 60+ за бочку
23 бакса за лайт на конец года, к лету чуть больше
Не забудьте проверить Ваш прогноз через полгода. И если хватит мужества - честно напишите об этом на форуме.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:43
zРадио написав:
На то он и кризис-менеджмент, что требует немедленных "снайперских" мер, способных быстро преобразовать объект управления, избавив его от неэффективных процессов и дыр, где теряются деньги.
Ну, так підвищення ціни на газ зменшило імпорт газу з 30 до 8 мільярдів кубів, Нафтогаз став найбільшим платником податків, більшим, ніж дотаційні витрати. Це була найбільша дірка, яку вдалося закрити. Ще пенсії зросли менше, ніж бюджет, а митні збори більше.
zРадио написав:
По части кризис-менеджмента так и не остановлено бегство капитала и людей (капитал продолжают выводить в офшоры, а люди - уезжать работать на другие экономики), не уменьшена, а увеличена государственная доля в экономике, и не уменьшена, а увеличина монополизация всех отраслей хозяйства.
Капітал тікає і від наших сусідів по СНД, а в нас ще й війна. Націоналізація Привата на пересічних ніяк не вплинула.
zРадио написав:
А по части стратегического развития так и не определена роль Украины в межнародном разделении труда (кроме той, которую уготовили ей международные советники - аграрный придаток), не создано ни одной тысячи рабочих мест с высокой добавленной стоимостью, не создано предпосылок для развития малого бизнеса, а прямые иностранные инвестиции не выросли в 10 раз, а сократились в 6
Так голосуйте за капліних, ляшків чи тимошенків, і побачите, що буде...
Вони тому і не йдуть, що суди не можуть забезпечити права власності, а популісти можуть змінювати правила гри на льоту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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