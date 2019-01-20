Не забудьте проверить Ваш прогноз через полгода. И если хватит мужества - честно напишите об этом на форуме.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:39
Не забудьте проверить Ваш прогноз через полгода. И если хватит мужества - честно напишите об этом на форуме.
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:43
Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
Ну, так підвищення ціни на газ зменшило імпорт газу з 30 до 8 мільярдів кубів, Нафтогаз став найбільшим платником податків, більшим, ніж дотаційні витрати. Це була найбільша дірка, яку вдалося закрити. Ще пенсії зросли менше, ніж бюджет, а митні збори більше.
Капітал тікає і від наших сусідів по СНД, а в нас ще й війна. Націоналізація Привата на пересічних ніяк не вплинула.
Так голосуйте за капліних, ляшків чи тимошенків, і побачите, що буде...
Вони тому і не йдуть, що суди не можуть забезпечити права власності, а популісти можуть змінювати правила гри на льоту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:04
надо просто его отправить до мамы.... и газ будет как у всех по 80 уе...
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:04
Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:25
Надо просто сделать обратную приватизацию и газ будет по адекватной цене а не коболевской и Ко
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