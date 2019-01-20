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Коболєв: якщо ціну на газ
знизять, долар буде по 60

Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:39

  edvardd написав:
  Волгарь написав:
  edvardd написав:дурак этот коболев, к лету цены на нефть сложатся в 2 раза и газ по формуле сложится тоже в 2 раза и ничего делать не надо , Юля в шоколаде...

Не сложатся - нефть будет около 60+ за бочку

23 бакса за лайт на конец года, к лету чуть больше

Не забудьте проверить Ваш прогноз через полгода. И если хватит мужества - честно напишите об этом на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:43

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  zРадио написав:На то он и кризис-менеджмент, что требует немедленных "снайперских" мер, способных быстро преобразовать объект управления, избавив его от неэффективных процессов и дыр, где теряются деньги.

Ну, так підвищення ціни на газ зменшило імпорт газу з 30 до 8 мільярдів кубів, Нафтогаз став найбільшим платником податків, більшим, ніж дотаційні витрати. Це була найбільша дірка, яку вдалося закрити. Ще пенсії зросли менше, ніж бюджет, а митні збори більше.
  zРадио написав:По части кризис-менеджмента так и не остановлено бегство капитала и людей (капитал продолжают выводить в офшоры, а люди - уезжать работать на другие экономики), не уменьшена, а увеличена государственная доля в экономике, и не уменьшена, а увеличина монополизация всех отраслей хозяйства.

Капітал тікає і від наших сусідів по СНД, а в нас ще й війна. Націоналізація Привата на пересічних ніяк не вплинула.
  zРадио написав:А по части стратегического развития так и не определена роль Украины в межнародном разделении труда (кроме той, которую уготовили ей международные советники - аграрный придаток), не создано ни одной тысячи рабочих мест с высокой добавленной стоимостью, не создано предпосылок для развития малого бизнеса, а прямые иностранные инвестиции не выросли в 10 раз, а сократились в 6

Так голосуйте за капліних, ляшків чи тимошенків, і побачите, що буде... :)
Вони тому і не йдуть, що суди не можуть забезпечити права власності, а популісти можуть змінювати правила гри на льоту.
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надо просто его отправить до мамы.... и газ будет как у всех по 80 уе...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:04

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  forumreader написав:О, фанаты Яныка подтянулись.
При чем тут фанаты? Есть факты, был дешевый коррупционный газ, теперь дорогой и некорупционный. Верните мне первый и все!
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:25

Надо просто сделать обратную приватизацию и газ будет по адекватной цене а не коболевской и Ко
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:38

врёт как дышит...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:05

  lapay написав:Ну, так підвищення ціни на газ зменшило імпорт газу з 30 до 8 мільярдів кубів, Нафтогаз став найбільшим платником податків, більшим, ніж дотаційні витрати. Це була найбільша дірка, яку вдалося закрити. Ще пенсії зросли менше, ніж бюджет, а митні збори більше.


Ну да, ну да. А если повысить стоимость зерна, то украинцы уменьшат потребление хлеба :mrgreen:

Немцы то, дураки, и не знают, что уменьшение потребления газа - это хорошо, и наращивают его. Импортируют уже 70 млрд кубов в год (из них 50 - у потенциального противника).

Не нужно манипулировать. Пожалуйста! Газ - это сырье для производства множества продуктов и услуг, и 80% сокращения его потребления в Украине пришлось на промышленный сектор, а не население. Вся химия стоит 4-й год, а мы, не забывайте, аграрная страна. Азотные удобрения уже сами импортируем. И это при наличии 5 огромных собственных заводов. Вот вам и сокращение потребления.

А население как потребляло 450 кубов на человека (20,5 млрд кубов / 45 млн человек с Крымом и Донбассом), так и потребляет (18 млрд кубов / 40 млн человек без Крыма и части Донбасса).

  lapay написав:Капітал тікає і від наших сусідів по СНД, а в нас ще й війна. Націоналізація Привата на пересічних ніяк не вплинула.


Я понял - это путин вынудил Порошенко передать активы в управление американцам через панамскую прокладку. Украинский управляющий не справился бы - налоги платить по ставке 20-25%, а не 0%, кому оно надо :mrgreen: Ну а если Президент страны так действует, то как будут делать другие владельцы капитала?? Тем более, что законодательство лояльно к налоговым оптимизаторам, и пообщяет работу с офшорами.

А приватизация Привата ну никак не повлиляла на рядового украинца :mrgreen: Кроме того, что тот через инфляционный налог профинансировал его докапитализацию на 120 млрд грн (что составляет 10% от объема всей денежной массы страны, Карл!)

  lapay написав:Так голосуйте за капліних, ляшків чи тимошенків, і побачите, що буде... :)
Вони тому і не йдуть, що суди не можуть забезпечити права власності, а популісти можуть змінювати правила гри на льоту.


Выборы - то другое. С учетом качества электората лично я действую в первую очередь с позиции "не навреди" (потому что навредить реально даже когда страна на грани). Но это не значит, что нужно черное называть белым, давая оценку действиям властей (чем занимаетесь вы)! Ну а свои электоральные симпатии я с вами обсуждать не намерен
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:31

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  zРадио написав:Не нужно манипулировать. Пожалуйста! Газ - это сырье для производства множества продуктов и услуг, и 80% сокращения его потребления в Украине пришлось на промышленный сектор, а не население. Вся химия стоит 4-й год, а мы, не забывайте, аграрная страна. Азотные удобрения уже сами импортируем. И это при наличии 5 огромных собственных заводов. Вот вам и сокращение потребления.

А Ви в курсі, що зараз газ для промисловості(в доларах) дешевше, ніж в 2013 році? Тільки тоді дешевий вітчизняний газ йшов на добрива, а населенню дотувався імпортний. Тому і стали заводи Фірташа, бо по чесному вони збиткові.
Дайте 6-8 мільярдів доларів дотацій, і все знову запрацює ( а при Януковичу валовий борг-резерви давали 10 млрд доларів на рік халяви). Тільки ця халява закінчилась, а Ви тут розповідаєте казочки про райське життя.
  zРадио написав:Я понял - это путин вынудил Порошенко передать активы в управление американцам через панамскую прокладку. Украинский управляющий не справился бы - налоги платить по ставке 20-25%, а не 0%, кому оно надо :mrgreen:

А приватизация Привата ну никак не повлиляла на рядового украинца :mrgreen: Кроме того, что тот через инфляционный налог профинансировал его докапитализацию на 120 млрд грн (что составляет 10% от объема всей денежной массы страны, Карл!)

По даним Форбс, статки Порошенко практично не зросли за 5 років, він навіть вилетів з десятки найбагатших людей України.
Це Ви можете форумним ватанам вішати локшіну про Баригу, а західні партнери все бачать, тому і підримують Президента.
Ще раз - пересічні не постраждали, а борг Коломойський все одно віддасть, тим паче банк, з часом, можна буде вигідно продати.
  zРадио написав:Но это не значит, что нужно черное называть белым, давая оценку действиям властей (чем занимаетесь вы)!

Якраз нпвпаки. Я так само все обгрунтовую цифрами, як і Ви. Тільки, я ще й порівнюю ситуацію з контролем (сусідами з СНД), а Ви просто тупо розганяєте зраду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:32

  lapay написав:Ну, так підвищення ціни на газ зменшило імпорт газу з 30 до 8 мільярдів кубів, Нафтогаз став найбільшим платником податків, більшим, ніж дотаційні витрати. Це була найбільша дірка, яку вдалося закрити. Ще пенсії зросли менше, ніж бюджет, а митні збори більше.


Уменьшение потребления исключительно падение производства.
Про платника податков это нечто. Вытащили из кармана населения и гордятся что они крутые.
Так любой гопник с улицы такой же "эффективный"
Была дырка в одном месте, сейчас в другом - одни неплатежи по коммунальным услугам сколько стоят?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:37

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  shapo написав:Была дырка в одном месте, сейчас в другом - одни неплатежи по коммунальным услугам сколько стоят?

Ну і, в 2013 борг населення за комуналку був 11 млрд гривень, в 2018 був 40 млрд. В доларах практично те саме.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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