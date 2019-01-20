Не забудьте проверить Ваш прогноз через полгода. И если хватит мужества - честно напишите об этом на форуме.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:39
Не забудьте проверить Ваш прогноз через полгода. И если хватит мужества - честно напишите об этом на форуме.
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:43
Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
Ну, так підвищення ціни на газ зменшило імпорт газу з 30 до 8 мільярдів кубів, Нафтогаз став найбільшим платником податків, більшим, ніж дотаційні витрати. Це була найбільша дірка, яку вдалося закрити. Ще пенсії зросли менше, ніж бюджет, а митні збори більше.
Капітал тікає і від наших сусідів по СНД, а в нас ще й війна. Націоналізація Привата на пересічних ніяк не вплинула.
Так голосуйте за капліних, ляшків чи тимошенків, і побачите, що буде...
Вони тому і не йдуть, що суди не можуть забезпечити права власності, а популісти можуть змінювати правила гри на льоту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:04
надо просто его отправить до мамы.... и газ будет как у всех по 80 уе...
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:04
Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:25
Надо просто сделать обратную приватизацию и газ будет по адекватной цене а не коболевской и Ко
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:05
Ну да, ну да. А если повысить стоимость зерна, то украинцы уменьшат потребление хлеба
Немцы то, дураки, и не знают, что уменьшение потребления газа - это хорошо, и наращивают его. Импортируют уже 70 млрд кубов в год (из них 50 - у потенциального противника).
Не нужно манипулировать. Пожалуйста! Газ - это сырье для производства множества продуктов и услуг, и 80% сокращения его потребления в Украине пришлось на промышленный сектор, а не население. Вся химия стоит 4-й год, а мы, не забывайте, аграрная страна. Азотные удобрения уже сами импортируем. И это при наличии 5 огромных собственных заводов. Вот вам и сокращение потребления.
А население как потребляло 450 кубов на человека (20,5 млрд кубов / 45 млн человек с Крымом и Донбассом), так и потребляет (18 млрд кубов / 40 млн человек без Крыма и части Донбасса).
Я понял - это путин вынудил Порошенко передать активы в управление американцам через панамскую прокладку. Украинский управляющий не справился бы - налоги платить по ставке 20-25%, а не 0%, кому оно надо Ну а если Президент страны так действует, то как будут делать другие владельцы капитала?? Тем более, что законодательство лояльно к налоговым оптимизаторам, и пообщяет работу с офшорами.
А приватизация Привата ну никак не повлиляла на рядового украинца Кроме того, что тот через инфляционный налог профинансировал его докапитализацию на 120 млрд грн (что составляет 10% от объема всей денежной массы страны, Карл!)
Выборы - то другое. С учетом качества электората лично я действую в первую очередь с позиции "не навреди" (потому что навредить реально даже когда страна на грани). Но это не значит, что нужно черное называть белым, давая оценку действиям властей (чем занимаетесь вы)! Ну а свои электоральные симпатии я с вами обсуждать не намерен
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:31
Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
А Ви в курсі, що зараз газ для промисловості(в доларах) дешевше, ніж в 2013 році? Тільки тоді дешевий вітчизняний газ йшов на добрива, а населенню дотувався імпортний. Тому і стали заводи Фірташа, бо по чесному вони збиткові.
Дайте 6-8 мільярдів доларів дотацій, і все знову запрацює ( а при Януковичу валовий борг-резерви давали 10 млрд доларів на рік халяви). Тільки ця халява закінчилась, а Ви тут розповідаєте казочки про райське життя.
По даним Форбс, статки Порошенко практично не зросли за 5 років, він навіть вилетів з десятки найбагатших людей України.
Це Ви можете форумним ватанам вішати локшіну про Баригу, а західні партнери все бачать, тому і підримують Президента.
Ще раз - пересічні не постраждали, а борг Коломойський все одно віддасть, тим паче банк, з часом, можна буде вигідно продати.
Якраз нпвпаки. Я так само все обгрунтовую цифрами, як і Ви. Тільки, я ще й порівнюю ситуацію з контролем (сусідами з СНД), а Ви просто тупо розганяєте зраду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:32
Уменьшение потребления исключительно падение производства.
Про платника податков это нечто. Вытащили из кармана населения и гордятся что они крутые.
Так любой гопник с улицы такой же "эффективный"
Была дырка в одном месте, сейчас в другом - одни неплатежи по коммунальным услугам сколько стоят?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:37
Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
Ну і, в 2013 борг населення за комуналку був 11 млрд гривень, в 2018 був 40 млрд. В доларах практично те саме.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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