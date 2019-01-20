Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

Додано: Пон 21 січ, 2019 18:05

lapay написав: Ну, так підвищення ціни на газ зменшило імпорт газу з 30 до 8 мільярдів кубів, Нафтогаз став найбільшим платником податків, більшим, ніж дотаційні витрати. Це була найбільша дірка, яку вдалося закрити. Ще пенсії зросли менше, ніж бюджет, а митні збори більше.

Ну, так підвищення ціни на газ зменшило імпорт газу з 30 до 8 мільярдів кубів, Нафтогаз став найбільшим платником податків, більшим, ніж дотаційні витрати. Це була найбільша дірка, яку вдалося закрити. Ще пенсії зросли менше, ніж бюджет, а митні збори більше.

lapay написав: Капітал тікає і від наших сусідів по СНД, а в нас ще й війна. Націоналізація Привата на пересічних ніяк не вплинула.

Капітал тікає і від наших сусідів по СНД, а в нас ще й війна. Націоналізація Привата на пересічних ніяк не вплинула.

lapay написав: Так голосуйте за капліних, ляшків чи тимошенків, і побачите, що буде...

Вони тому і не йдуть, що суди не можуть забезпечити права власності, а популісти можуть змінювати правила гри на льоту. Так голосуйте за капліних, ляшків чи тимошенків, і побачите, що буде...Вони тому і не йдуть, що суди не можуть забезпечити права власності, а популісти можуть змінювати правила гри на льоту.

Ну да, ну да. А если повысить стоимость зерна, то украинцы уменьшат потребление хлебаНемцы то, дураки, и не знают, что уменьшение потребления газа - это хорошо, и наращивают его. Импортируют уже 70 млрд кубов в год (из них 50 - у потенциального противника).Не нужно манипулировать. Пожалуйста! Газ - это сырье для производства множества продуктов и услуг, и 80% сокращения его потребления в Украине пришлось на промышленный сектор, а не население. Вся химия стоит 4-й год, а мы, не забывайте, аграрная страна. Азотные удобрения уже сами импортируем. И это при наличии 5 огромных собственных заводов. Вот вам и сокращение потребления.А население как потребляло 450 кубов на человека (20,5 млрд кубов / 45 млн человек с Крымом и Донбассом), так и потребляет (18 млрд кубов / 40 млн человек без Крыма и части Донбасса).Я понял - это путин вынудил Порошенко передать активы в управление американцам через панамскую прокладку. Украинский управляющий не справился бы - налоги платить по ставке 20-25%, а не 0%, кому оно надоНу а если Президент страны так действует, то как будут делать другие владельцы капитала?? Тем более, что законодательство лояльно к налоговым оптимизаторам, и пообщяет работу с офшорами.А приватизация Привата ну никак не повлиляла на рядового украинцаКроме того, что тот через инфляционный налог профинансировал его докапитализацию на 120 млрд грн (что составляет 10% от объема всей денежной массы страны, Карл!)Выборы - то другое. С учетом качества электората лично я действую в первую очередь с позиции "не навреди" (потому что навредить реально даже когда страна на грани). Но это не значит, что нужно черное называть белым, давая оценку действиям властей (чем занимаетесь вы)! Ну а свои электоральные симпатии я с вами обсуждать не намерен