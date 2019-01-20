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Коболєв: якщо ціну на газ
знизять, долар буде по 60

Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:39

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  Tabak написав:но в словах этого проходимца есть логика.снижение цены на газ,если это произойдет,отрежет нас от кредитов мвф,что равносильно повышению курса доллара.

Ничего оно не отрежет. Не для того бабки вкладывались, чтобы из-за какой-то цены на газ протекторат потерять.
МВФ уже неоднократно продемонстрировал "гибкость" своих жёстких принципов в отношении Украины. И дальше они станут только гибче, куда ж деваться..
Атопутиннападет :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:49

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  fokus написав:МВФ уже неоднократно продемонстрировал "гибкость" своих жёстких принципов в отношении Украины. И дальше они станут только гибче, куда ж деваться..
Атопутиннападет

В нього з бабкою свої рахунки, дурних немає, а Пукін навіть блокаду Азовського моря зняв, щоб їх самих не заблокували.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:59

  lapay написав:Ну і, в 2013 борг населення за комуналку був 11 млрд гривень, в 2018 був 40 млрд. В доларах практично те саме.


А причем тут доллары? А в юанях сколько было, в биткоинах или тугриках? У нас есть собственная валюта, собственное производство,добыча,услуги, товары которые производятся и услуги которые представляются в Украине.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:03

  Евгений Н. написав:
  lapay написав:Ну і, в 2013 борг населення за комуналку був 11 млрд гривень, в 2018 був 40 млрд. В доларах практично те саме.


А причем тут доллары? А в юанях сколько было, в биткоинах или тугриках? У нас есть собственная валюта, собственное производство,добыча,услуги, товары которые производятся и услуги которые представляются в Украине.


Ну нам же коммуналку завозят из Роттердама+ и прочих Словакий :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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