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Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:39
Tabak написав:
но в словах этого проходимца есть логика.снижение цены на газ,если это произойдет,отрежет нас от кредитов мвф,что равносильно повышению курса доллара.
Ничего оно не отрежет. Не для того бабки вкладывались, чтобы из-за какой-то цены на газ протекторат потерять.
МВФ уже неоднократно продемонстрировал "гибкость" своих жёстких принципов в отношении Украины. И дальше они станут только гибче, куда ж деваться..
Атопутиннападет
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fokus
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Додано: Пон 21 січ, 2019 18:49
fokus написав:
МВФ уже неоднократно продемонстрировал "гибкость" своих жёстких принципов в отношении Украины. И дальше они станут только гибче, куда ж деваться..
Атопутиннападет
В нього з бабкою свої рахунки, дурних немає, а Пукін навіть блокаду Азовського моря зняв, щоб їх самих не заблокували.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Пон 21 січ, 2019 18:59
lapay написав:
Ну і, в 2013 борг населення за комуналку був 11 млрд гривень, в 2018 був 40 млрд. В доларах практично те саме.
А причем тут доллары? А в юанях сколько было, в биткоинах или тугриках? У нас есть собственная валюта, собственное производство,добыча,услуги, товары которые производятся и услуги которые представляются в Украине.
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Евгений Н.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 19:03
Евгений Н. написав: lapay написав:
Ну і, в 2013 борг населення за комуналку був 11 млрд гривень, в 2018 був 40 млрд. В доларах практично те саме.
А причем тут доллары? А в юанях сколько было, в биткоинах или тугриках? У нас есть собственная валюта, собственное производство,добыча,услуги, товары которые производятся и услуги которые представляются в Украине.
Ну нам же коммуналку завозят из Роттердама+ и прочих Словакий
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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