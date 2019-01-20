Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

Додано: Пон 21 січ, 2019 19:27

lapay написав: А Ви в курсі, що зараз газ для промисловості(в доларах) дешевше, ніж в 2013 році? Тільки тоді дешевий вітчизняний газ йшов на добрива, а населенню дотувався імпортний. Тому і стали заводи Фірташа, бо по чесному вони збиткові.

Дайте 6-8 мільярдів доларів дотацій, і все знову запрацює ( а при Януковичу валовий борг-резерви давали 10 млрд доларів на рік халяви). Тільки ця халява закінчилась, а Ви тут розповідаєте казочки про райське життя.

А Ви в курсі, що зараз газ для промисловості(в доларах) дешевше, ніж в 2013 році? Тільки тоді дешевий вітчизняний газ йшов на добрива, а населенню дотувався імпортний. Тому і стали заводи Фірташа, бо по чесному вони збиткові.Дайте 6-8 мільярдів доларів дотацій, і все знову запрацює ( а при Януковичу валовий борг-резерви давали 10 млрд доларів на рік халяви). Тільки ця халява закінчилась, а Ви тут розповідаєте казочки про райське життя.

lapay написав: По даним Форбс, статки Порошенко практично не зросли за 5 років, він навіть вилетів з десятки найбагатших людей України.

По даним Форбс, статки Порошенко практично не зросли за 5 років, він навіть вилетів з десятки найбагатших людей України.

lapay написав: Це Ви можете форумним ватанам вішати локшіну про Баригу, а західні партнери все бачать, тому і підримують Президента.

Це Ви можете форумним ватанам вішати локшіну про Баригу, а західні партнери все бачать, тому і підримують Президента.

lapay написав: Ще раз - пересічні не постраждали, а борг Коломойський все одно віддасть, тим паче банк, з часом, можна буде вигідно продати.

Ще раз - пересічні не постраждали, а борг Коломойський все одно віддасть, тим паче банк, з часом, можна буде вигідно продати.

lapay написав: Якраз нпвпаки. Я так само все обгрунтовую цифрами, як і Ви. Тільки, я ще й порівнюю ситуацію з контролем (сусідами з СНД), а Ви просто тупо розганяєте зраду. Якраз нпвпаки. Я так само все обгрунтовую цифрами, як і Ви. Тільки, я ще й порівнюю ситуацію з контролем (сусідами з СНД), а Ви просто тупо розганяєте зраду.

Максимальная цена газа для промпотребителей в 2013 году составляла 3560 грн без НДС, что составляло 440 долларов (всего на 15 долларов выше, чем составляла импортная цена Газпрома в тот период).В 2018-м - 15200 грн с НДС, что составляло 452 доллара (при закупной цене 320 долларов в тот период - наценка выше 130 долларов!).И это я зраду распускаю?Обращайтесь, плиз, по адресу - к тем, кто ее создает.За 5 лет в среднем украинские олигархи потеряли 55% своих состояний (за счет падения капитализации страны). Поэтому если Порошенко "просто" не прирастил, это значит, что дела его в идут в 2,2 раза лучше, чем в среднем по украинскому крупному бизнесу! Наверно это все заслуга иностранных управляющихПоддерживают свою марионетку. Как говорится: "он с$$ин сын, но он НАШ с$$ин сын".Вернемся к дискуссии, когда (если) произойдет хоть одно из того, что вы наговорили. Тогда и подведем итог. Пока - минус 10% покупательной способности гривны (грубая оценка). А значит из кармана каждого украинца достали 10% того, что в нем было и продолжает появляться.Не особо много у вас цифр и ссылок. Гораздо больше воды. И опять форумные зрадофилы во всем виноватыЕсли бы не они, ПИИ в Украину бы не уменьшились до уровня 2003 года! Надо же - а я всегда думал, что об этом с власти нужно спрашивать. Спасибо, что помогли сориентироваться