Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Tabak написав:но в словах этого проходимца есть логика.снижение цены на газ,если это произойдет,отрежет нас от кредитов мвф,что равносильно повышению курса доллара.
Ничего оно не отрежет. Не для того бабки вкладывались, чтобы из-за какой-то цены на газ протекторат потерять. МВФ уже неоднократно продемонстрировал "гибкость" своих жёстких принципов в отношении Украины. И дальше они станут только гибче, куда ж деваться.. Атопутиннападет
lapay написав:Ну і, в 2013 борг населення за комуналку був 11 млрд гривень, в 2018 був 40 млрд. В доларах практично те саме.
А причем тут доллары? А в юанях сколько было, в биткоинах или тугриках? У нас есть собственная валюта, собственное производство,добыча,услуги, товары которые производятся и услуги которые представляются в Украине.
lapay написав:Ну і, в 2013 борг населення за комуналку був 11 млрд гривень, в 2018 був 40 млрд. В доларах практично те саме.
А причем тут доллары? А в юанях сколько было, в биткоинах или тугриках? У нас есть собственная валюта, собственное производство,добыча,услуги, товары которые производятся и услуги которые представляются в Украине.
Ну нам же коммуналку завозят из Роттердама+ и прочих Словакий
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Евгений Н. написав:А причем тут доллары? А в юанях сколько было, в биткоинах или тугриках? У нас есть собственная валюта, собственное производство,добыча,услуги, товары которые производятся и услуги которые представляются в Украине.
Ну добре, можна порахувати в кубах газу, по цінам 2013 (для населення) і цінам 2018, адже основний борг в комуналці за газ вітчизняного виробництва. Сюпрааайз - борг в кубах газу зменшився.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:А Ви в курсі, що зараз газ для промисловості(в доларах) дешевше, ніж в 2013 році? Тільки тоді дешевий вітчизняний газ йшов на добрива, а населенню дотувався імпортний. Тому і стали заводи Фірташа, бо по чесному вони збиткові. Дайте 6-8 мільярдів доларів дотацій, і все знову запрацює ( а при Януковичу валовий борг-резерви давали 10 млрд доларів на рік халяви). Тільки ця халява закінчилась, а Ви тут розповідаєте казочки про райське життя.
Максимальная цена газа для промпотребителей в 2013 году составляла 3560 грн без НДС, что составляло 440 долларов (всего на 15 долларов выше, чем составляла импортная цена Газпрома в тот период).
И это я зраду распускаю? Обращайтесь, плиз, по адресу - к тем, кто ее создает.
lapay написав:По даним Форбс, статки Порошенко практично не зросли за 5 років, він навіть вилетів з десятки найбагатших людей України.
За 5 лет в среднем украинские олигархи потеряли 55% своих состояний (за счет падения капитализации страны). Поэтому если Порошенко "просто" не прирастил, это значит, что дела его в идут в 2,2 раза лучше, чем в среднем по украинскому крупному бизнесу! Наверно это все заслуга иностранных управляющих
lapay написав:Це Ви можете форумним ватанам вішати локшіну про Баригу, а західні партнери все бачать, тому і підримують Президента.
Поддерживают свою марионетку. Как говорится: "он с$$ин сын, но он НАШ с$$ин сын".
lapay написав:Ще раз - пересічні не постраждали, а борг Коломойський все одно віддасть, тим паче банк, з часом, можна буде вигідно продати.
Вернемся к дискуссии, когда (если) произойдет хоть одно из того, что вы наговорили. Тогда и подведем итог. Пока - минус 10% покупательной способности гривны (грубая оценка). А значит из кармана каждого украинца достали 10% того, что в нем было и продолжает появляться.
lapay написав:Якраз нпвпаки. Я так само все обгрунтовую цифрами, як і Ви. Тільки, я ще й порівнюю ситуацію з контролем (сусідами з СНД), а Ви просто тупо розганяєте зраду.
Не особо много у вас цифр и ссылок. Гораздо больше воды. И опять форумные зрадофилы во всем виноваты Если бы не они, ПИИ в Украину бы не уменьшились до уровня 2003 года! Надо же - а я всегда думал, что об этом с власти нужно спрашивать. Спасибо, что помогли сориентироваться
lapay Тебе на пальцах здесь, умные люди растолковывают(с цифрами,аргументами и т.д) что: "..наш паровоз идёт в тупик,не будет остановки..".Ты часом не работником ВЛКСМ был(или возрастом не вышел)???????А то замашки,манеры аргументации и идейность,один-в-один.
zРадио написав:Максимальная цена газа для промпотребителей в 2013 году составляла 3560 грн без НДС, что составляло 440 долларов (всего на 15 долларов выше, чем составляла импортная цена Газпрома в тот период).
zРадио написав:За 5 лет в среднем украинские олигархи потеряли 55% своих состояний (за счет падения капитализации страны). Поэтому если Порошенко "просто" не прирастил, это значит, что дела его в идут в 2,2 раза лучше, чем в среднем по украинскому крупному бизнесу! Наверно это все заслуга иностранных управляющих
Ви читати вмієте? Він погіршив свої позиції в списку найбагатших людей України.
zРадио написав:Пока - минус 10% покупательной способности гривны (грубая оценка). А значит из кармана каждого украинца достали 10% того, что в нем было и продолжает появляться.
Перед тим НБУ продав 10 млрд доларів резервів, тобто гривні в нього вже були, криза просто так не проходить, якість збитки завжди будуть. В цьому році Приватбанк дав 7 млрд прибутку, тобто, його вартість 150+ млрд.
zРадио написав:Не особо много у вас цифр и ссылок.
Досить, щоб зробити правильні висновки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...