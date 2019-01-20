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Коболєв: якщо ціну на газ
знизять, долар буде по 60

Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:39

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  Tabak написав:но в словах этого проходимца есть логика.снижение цены на газ,если это произойдет,отрежет нас от кредитов мвф,что равносильно повышению курса доллара.

Ничего оно не отрежет. Не для того бабки вкладывались, чтобы из-за какой-то цены на газ протекторат потерять.
МВФ уже неоднократно продемонстрировал "гибкость" своих жёстких принципов в отношении Украины. И дальше они станут только гибче, куда ж деваться..
Атопутиннападет :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:49

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  fokus написав:МВФ уже неоднократно продемонстрировал "гибкость" своих жёстких принципов в отношении Украины. И дальше они станут только гибче, куда ж деваться..
Атопутиннападет

В нього з бабкою свої рахунки, дурних немає, а Пукін навіть блокаду Азовського моря зняв, щоб їх самих не заблокували.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:59

  lapay написав:Ну і, в 2013 борг населення за комуналку був 11 млрд гривень, в 2018 був 40 млрд. В доларах практично те саме.


А причем тут доллары? А в юанях сколько было, в биткоинах или тугриках? У нас есть собственная валюта, собственное производство,добыча,услуги, товары которые производятся и услуги которые представляются в Украине.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:03

  Евгений Н. написав:
  lapay написав:Ну і, в 2013 борг населення за комуналку був 11 млрд гривень, в 2018 був 40 млрд. В доларах практично те саме.


А причем тут доллары? А в юанях сколько было, в биткоинах или тугриках? У нас есть собственная валюта, собственное производство,добыча,услуги, товары которые производятся и услуги которые представляются в Украине.


Ну нам же коммуналку завозят из Роттердама+ и прочих Словакий :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:13

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  Евгений Н. написав:А причем тут доллары? А в юанях сколько было, в биткоинах или тугриках? У нас есть собственная валюта, собственное производство,добыча,услуги, товары которые производятся и услуги которые представляются в Украине.

Ну добре, можна порахувати в кубах газу, по цінам 2013 (для населення) і цінам 2018, адже основний борг в комуналці за газ вітчизняного виробництва. Сюпрааайз - борг в кубах газу зменшився. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:27

  lapay написав:А Ви в курсі, що зараз газ для промисловості(в доларах) дешевше, ніж в 2013 році? Тільки тоді дешевий вітчизняний газ йшов на добрива, а населенню дотувався імпортний. Тому і стали заводи Фірташа, бо по чесному вони збиткові.
Дайте 6-8 мільярдів доларів дотацій, і все знову запрацює ( а при Януковичу валовий борг-резерви давали 10 млрд доларів на рік халяви). Тільки ця халява закінчилась, а Ви тут розповідаєте казочки про райське життя.


Максимальная цена газа для промпотребителей в 2013 году составляла 3560 грн без НДС, что составляло 440 долларов (всего на 15 долларов выше, чем составляла импортная цена Газпрома в тот период).

https://economics.unian.net/energetics/ ... ijena.html
https://interfax.com.ua/news/economic/147368.html

В 2018-м - 15200 грн с НДС, что составляло 452 доллара (при закупной цене 320 долларов в тот период - наценка выше 130 долларов!).

https://ru.slovoidilo.ua/2018/11/22/nov ... ti-vyrosla

И это я зраду распускаю? :mrgreen: Обращайтесь, плиз, по адресу - к тем, кто ее создает.

  lapay написав:По даним Форбс, статки Порошенко практично не зросли за 5 років, він навіть вилетів з десятки найбагатших людей України.


За 5 лет в среднем украинские олигархи потеряли 55% своих состояний (за счет падения капитализации страны). Поэтому если Порошенко "просто" не прирастил, это значит, что дела его в идут в 2,2 раза лучше, чем в среднем по украинскому крупному бизнесу! Наверно это все заслуга иностранных управляющих :mrgreen:

  lapay написав:Це Ви можете форумним ватанам вішати локшіну про Баригу, а західні партнери все бачать, тому і підримують Президента.

Поддерживают свою марионетку. Как говорится: "он с$$ин сын, но он НАШ с$$ин сын".

  lapay написав:Ще раз - пересічні не постраждали, а борг Коломойський все одно віддасть, тим паче банк, з часом, можна буде вигідно продати.


Вернемся к дискуссии, когда (если) произойдет хоть одно из того, что вы наговорили. Тогда и подведем итог. Пока - минус 10% покупательной способности гривны (грубая оценка). А значит из кармана каждого украинца достали 10% того, что в нем было и продолжает появляться.

  lapay написав:Якраз нпвпаки. Я так само все обгрунтовую цифрами, як і Ви. Тільки, я ще й порівнюю ситуацію з контролем (сусідами з СНД), а Ви просто тупо розганяєте зраду.


Не особо много у вас цифр и ссылок. Гораздо больше воды. И опять форумные зрадофилы во всем виноваты :mrgreen: Если бы не они, ПИИ в Украину бы не уменьшились до уровня 2003 года! Надо же - а я всегда думал, что об этом с власти нужно спрашивать. Спасибо, что помогли сориентироваться :D

https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:53

  shapo написав:Была дырка в одном месте, сейчас в другом - одни неплатежи по коммунальным услугам сколько стоят?


  lapay написав:Ну і, в 2013 борг населення за комуналку був 11 млрд гривень, в 2018 був 40 млрд. В доларах практично те саме.


https://strana.ua/articles/analysis/181 ... itsja.html
Для сравнения: в начале 2018 года долги населения за коммунальные услуги составляли порядка 29 млрд. грн. То есть, за год они выросли на 20 млрд

С 2013г ничего в долларах больше не поменялось,например,пенсии?
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:13

lapay Тебе на пальцах здесь, умные люди растолковывают(с цифрами,аргументами и т.д) что: "..наш паровоз идёт в тупик,не будет остановки..".Ты часом не работником ВЛКСМ был(или возрастом не вышел)???????А то замашки,манеры аргументации и идейность,один-в-один.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:32

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  zРадио написав:Максимальная цена газа для промпотребителей в 2013 году составляла 3560 грн без НДС, что составляло 440 долларов (всего на 15 долларов выше, чем составляла импортная цена Газпрома в тот период).

https://economics.unian.net/energetics/ ... ijena.html
https://interfax.com.ua/news/economic/147368.html

В 2018-м - 15200 грн с НДС, что составляло 452 доллара (при закупной цене 320 долларов в тот период - наценка выше 130 долларов!).

https://ru.slovoidilo.ua/2018/11/22/nov ... ti-vyrosla

И это я зраду распускаю? :mrgreen: Обращайтесь, плиз, по адресу - к тем, кто ее создает.

Ви не то шо зраду, Ви, батечку, звичайний шахрай - не криючись порівнювати ціну без ПДВ і доставки, з ціною з усіма накрутками.
От Вам офіційна таблиця http://www.naftogaz.com/files/Informati ... lovist.pdf, і порівнюйте кінцеву ціну для споживача, бо він таку і сплачує, в 2018 ціна http://www.naftogaz.com/files/Informati ... eptember(2)-2018.pdf. І що ми отримаємо? ;)
  zРадио написав:За 5 лет в среднем украинские олигархи потеряли 55% своих состояний (за счет падения капитализации страны). Поэтому если Порошенко "просто" не прирастил, это значит, что дела его в идут в 2,2 раза лучше, чем в среднем по украинскому крупному бизнесу! Наверно это все заслуга иностранных управляющих

Ви читати вмієте? Він погіршив свої позиції в списку найбагатших людей України.
  zРадио написав:Пока - минус 10% покупательной способности гривны (грубая оценка). А значит из кармана каждого украинца достали 10% того, что в нем было и продолжает появляться.

Перед тим НБУ продав 10 млрд доларів резервів, тобто гривні в нього вже були, криза просто так не проходить, якість збитки завжди будуть. В цьому році Приватбанк дав 7 млрд прибутку, тобто, його вартість 150+ млрд.
  zРадио написав:Не особо много у вас цифр и ссылок.

Досить, щоб зробити правильні висновки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:40

  shapo написав:https://strana.ua/articles/analysis/181 ... itsja.html
Для сравнения: в начале 2018 года долги населения за коммунальные услуги составляли порядка 29 млрд. грн. То есть, за год они выросли на 20 млрд

С 2013г ничего в долларах больше не поменялось,например,пенсии?

Пенсіонерам субсидії дають. Десь через рік буде видно - переварять нові тарифи, чи ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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