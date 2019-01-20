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Коболєв: якщо ціну на газ
знизять, долар буде по 60

Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:51

  lapay написав:Ви не то шо зраду, Ви, батечку, звичайний шахрай - не криючись порівнювати ціну без ПДВ і доставки, з ціною з усіма накрутками.
От Вам офіційна таблиця http://www.naftogaz.com/files/Informati ... lovist.pdf, і порівнюйте кінцеву ціну для споживача, бо він таку і сплачує, в 2018 ціна http://www.naftogaz.com/files/Informati ... eptember(2)-2018.pdf. І що ми отримаємо? ;)


А я что сделал??? Я привел к общему знаменателю - к тарифу 2013-го добавил транспорт, из тарифа 2018-го убрал НДС! Вы уже на клоуна начали походить, пытаясь врать и выкручиваться одновременно!

  lapay написав:Ви читати вмієте? Він погіршив свої позиції в списку найбагатших людей України.


Ссылочки в студию. На Форбс 2013 и на Форбс 2018, или хотя бы 2016-2017. Ждем!

  lapay написав:Перед тим НБУ продав 10 млрд доларів резервів, тобто гривні в нього вже були, криза просто так не проходить, якість збитки завжди будуть. В цьому році Приватбанк дав 7 млрд прибутку, тобто, його вартість 150+ млрд.


Очередная бредятина! Во-первых, такого мультипликатора в Украине не существует даже для венчурных проектов, не говоря уже о классическом банке с менеджментом НБУ-шных функционеров, лишившемся большей части экспертизы с уходом Дубилетов и их команд.

Во-вторых, банки оценивают в первую очередь по пассивам, активам и их качеству, резервам и объему обслуживаемых транзакций, и уже во вторую - по прибыли.

Ну и в-третьих, никто никогда не менял доллары для эмиссии под капитализацию Привата - средства просто напечатали в виде долга (ОВГЗ)!

https://strana.ua/news/48555-pravitelst ... riven.html

  lapay написав:Досить, щоб зробити правильні висновки.


Скажем по-другому - не больше, чем необходимо, чтобы выставлять на показ те глупости, которые вы любите нести :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:59

  shapo написав:С 2013г ничего в долларах больше не поменялось,например,пенсии?



  lapay написав:Пенсіонерам субсидії дають. Десь через рік буде видно - переварять нові тарифи, чи ні.


Как раз бодался недавно с собесом за субсидию назначенную матери.
3 месяца врали что субсидия назначена присылая письма, а на сайте минсоцполитики и в присылаемых платежках ни хрена не было.
Только после того как отправил заказное письмо появилась субсидия и позвонили по телефону.
Так это у меня было в январе время и возможность такой фигней заниматься. А если бы у нее не было сына?
Теперь о самой субсидии. Назначено 637 грн , а заплатил еще сверх 1450 грн при пенсии 3400 грн.
Т.е. на 2000 грн нужно еще покупать лекарства,менять батарейки в слуховом аппарате, еду, средства гигиены и пр. Ладно, я ей это куплю, а если бы она была одна?
В конце марта увидите как "любят" Порошенко ее подруги с пенсией в 1800-2000грн.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:27

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  zРадио написав:что сделал??? Я привел к общему знаменателю - к тарифу 2013-го добавил транспорт, из тарифа 2018-го убрал НДС! Вы уже на клоуна начали походить, пытаясь врать и выкручиваться одновременно!

Ви крутитесь, як вуж на сковорідці. Я зрівнював ціну тоді і зараз. Беремо із таблиці ціну 2013 (з ПДВ) 4200 грн і зрівнюємо з сьогоднішньою ціною (з ПДВ) 11800 грн. https://www.ueex.com.ua/exchange-quotat ... tural-gas/
  zРадио написав:Ссылочки в студию. На Форбс 2013 и на Форбс 2018, или хотя бы 2016-2017. Ждем!

В 2013 був на 7 місці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... D0%B8_2013
В 2018 на 11 місці https://zik.ua/news/2018/05/01/u_zmi_na ... ok_1315239

  zРадио написав:Очередная бредятина! Во-первых, такого мультипликатора в Украине не существует даже для венчурных проектов, не говоря уже о классическом банке с менеджментом НБУ-шных функционеров, лишившемся большей части экспертизы с уходом Дубилетов и их команд.

Во-вторых, банки оценивают в первую очередь по пассивам, активам и их качеству, резервам и объему обслуживаемых транзакций, и уже во вторую - по прибыли.

Ну и в-третьих, никто никогда не менял доллары для эмиссии под капитализацию Привата - средства просто напечатали в виде долга (ОВГЗ)!

От і побачимо, за скільки продадуть найбільший банк України. Якщо гроші повернуться в НБУ, то українці збагатіють на 10%? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:29

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  shapo написав:В конце марта увидите как "любят" Порошенко ее подруги с пенсией в 1800-2000грн.

Особисто я думаю, що виграє Тимошенко, але нічого не зміниться, бо кредитний ліміт холодильника вичерпаний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:48

  lapay написав:Ви крутитесь, як вуж на сковорідці. Я зрівнював ціну тоді і зараз. Беремо із таблиці ціну 2013 (з ПДВ) 4200 грн і зрівнюємо з сьогоднішньою ціною (з ПДВ) 11800 грн. https://www.ueex.com.ua/exchange-quotat ... tural-gas/


Прекратите тормозить! Я вам давал максимальные цены в 2013-м и 2018-м. И они корректны! Если хотите посчитать средние по годам - милости прошу, но это не 4200 и 11800, соответственно!! Как уж крутитесь вы - от безысходности уже даете мне биржевые споты, которые тут ни к селу, ни к городу!!

  lapay написав:В 2013 був на 7 місці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... D0%B8_2013
В 2018 на 11 місці https://zik.ua/news/2018/05/01/u_zmi_na ... ok_1315239



Ага, 2013-й даем по оценкам Форбс, 2018-й - по оценкам Фокуса :mrgreen: Манипуляций нет :mrgreen: А вам самому не смешно, что Порошенко именно на 11-м месте?? Просто редакцию Фокуса вежливо попросили, чтобы Президент не попал в ТОП, вот и все!
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:57

  lapay написав:
  shapo написав:В конце марта увидите как "любят" Порошенко ее подруги с пенсией в 1800-2000грн.

Особисто я думаю, що виграє Тимошенко, але нічого не зміниться, бо кредитний ліміт холодильника вичерпаний.


А эксперт может нам всем пояснить, почему у Сейшел и Поршей кредитных лимитов нету, а у холодильников пересичных - есть? :mrgreen:

Продажи элитных авто в Украине бьют все рекорды
https://avtovod.com.ua/news/739211936-p ... kordy.html
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:13

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  zРадио написав:Прекратите тормозить! Я вам давал максимальные цены в 2013-м и 2018-м. И они корректны!

На фіга, тим більше, що зрівнювати ціни без ПДВ з ціною з ПДВ некоректно (шахрайство і брехня в чистому вигляді)? Ви читати вмієте:
  lapay написав:А Ви в курсі, що зараз газ для промисловості(в доларах) дешевше, ніж в 2013 році?

Слово "зараз" означає зараз, на сьогодні-вчора, а не максимум в 2018 році.
  zРадио написав:Как уж крутитесь вы - от безысходности уже даете мне биржевые споты, которые тут ни к селу, ни к городу!!

Там є ціна Нафтогаза з ПДВ - очі протріть:

Ціна на природний газ НАК «Нафтогаз України»
Ресурс Ціна за умови попередньої оплати до періоду (календарний місяць) поставки газу (у т.ч. ПДВ) Ціна за умови оплати протягом або після періоду (календарний місяць) поставки газ (у т.ч. ПДВ)
січня 2019 10822.80 грн/тис. куб. м 11833.20 грн/тис. куб. м
грудня 2018 11152.80 грн/тис. куб. м 12180.00 грн/тис. куб. м
листопада 2018 13438.80 грн/тис. куб. м 14586.00 грн/тис. куб. м
показати всі
  zРадио написав:Ага, 2013-й даем по оценкам Форбс, 2018-й - по оценкам Фокуса :mrgreen: Манипуляций нет :mrgreen: А вам самому не смешно, что Порошенко именно на 11-м месте?? Просто редакцию Фокуса вежливо попросили, чтобы Президент не попал в ТОП, вот и все!

Для фанатів свідків рептілоїдів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... D0%B8_2017
За цей рік Форбса ще не має, але зрадофіли сподіваються до останього...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:19

  zРадио написав:
Продажи элитных авто в Украине бьют все рекорды
https://avtovod.com.ua/news/739211936-p ... kordy.html

Цифри де? 2013-2018. Без цифр зрадофільській порожняк і не більше. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 02:15

Если по решению суда, отдать ВР и всех "попереднекив" на органы в МВФ. То 100% цена снизится.
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