Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

Додано: Пон 21 січ, 2019 20:59

shapo написав: С 2013г ничего в долларах больше не поменялось,например,пенсии? С 2013г ничего в долларах больше не поменялось,например,пенсии?

lapay написав: Пенсіонерам субсидії дають. Десь через рік буде видно - переварять нові тарифи, чи ні. Пенсіонерам субсидії дають. Десь через рік буде видно - переварять нові тарифи, чи ні.

Как раз бодался недавно с собесом за субсидию назначенную матери.3 месяца врали что субсидия назначена присылая письма, а на сайте минсоцполитики и в присылаемых платежках ни хрена не было.Только после того как отправил заказное письмо появилась субсидия и позвонили по телефону.Так это у меня было в январе время и возможность такой фигней заниматься. А если бы у нее не было сына?Теперь о самой субсидии. Назначено 637 грн , а заплатил еще сверх 1450 грн при пенсии 3400 грн.Т.е. на 2000 грн нужно еще покупать лекарства,менять батарейки в слуховом аппарате, еду, средства гигиены и пр. Ладно, я ей это куплю, а если бы она была одна?В конце марта увидите как "любят" Порошенко ее подруги с пенсией в 1800-2000грн.