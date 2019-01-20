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Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 10:28
chumakcm1430 написав:lapay
Тебе на пальцах здесь, умные люди растолковывают(с цифрами,аргументами и т.д) что: "..наш паровоз идёт в тупик,не будет остановки..".Ты часом не работником ВЛКСМ был(или возрастом не вышел)???????А то замашки,манеры аргументации и идейность,один-в-один.
Он еженевно тут только этим и занимается. Так что это либо идейный фанатик (а такие не отличаются наблюдательностью и критическим мышлением), либо оплачиваемый писака. Лично у меня он в черном списке уже.
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