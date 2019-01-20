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Коболєв: якщо ціну на газ
знизять, долар буде по 60

Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:28

  chumakcm1430 написав:lapay Тебе на пальцах здесь, умные люди растолковывают(с цифрами,аргументами и т.д) что: "..наш паровоз идёт в тупик,не будет остановки..".Ты часом не работником ВЛКСМ был(или возрастом не вышел)???????А то замашки,манеры аргументации и идейность,один-в-один.

Он еженевно тут только этим и занимается. Так что это либо идейный фанатик (а такие не отличаются наблюдательностью и критическим мышлением), либо оплачиваемый писака. Лично у меня он в черном списке уже.
Imp
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:31

Тогда будет стоять вопрос курса доллара: он будет 40 гривен за доллар или 50, или 60

и Земля налетит на небесную ось! (с)
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:37

Re: Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

  Imp написав:либо оплачиваемый писака.
минстецевець...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:05

Это, конечно же не "Форбс", но
15.09.2018
Доходы Порошенко в 2018 году выросли в пять раз
...
Таким образом, суммарно задекларированный главой государства доход за текущий год по состоянию на четверг составляет около 77 млн гривен, что почти в 5 раз выше, чем за весь 2017 год, когда его доходы составили 16,3 млн гривен.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43447 ... v-pyat-raz

Кто самый богатый в Украине. Рейтинг ТОП-100 Нового Времени
25 октября 2018
Зображення

https://biz.nv.ua/publications/kto-samy ... 02640.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:34

  lapay написав:Пенсіонерам субсидії дають. Десь через рік буде видно - переварять нові тарифи, чи ні.

Что это меняет? Социальные продукты уже стоят, как элитные. Проведите эксперимент составьте список продуктов на которые проживете месяц с учетом прожиточного минимума. Пол месяца будет грызть свой старый домашний тапок. Второй оставите на черный день.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:46

ruvex
Т.е. лафа наступила - элитные стоят как социальные?
Зрадафилия просто заставляет тапки грызть?
komp
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:24

  komp написав:ruvex
Т.е. лафа наступила - элитные стоят как социальные?
Зрадафилия просто заставляет тапки грызть?

В голове закрутилось, смысл искажается? Это от голода.
Выслать тапки наложкой или по предоплате?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:54

  komp написав:ruvex
Т.е. лафа наступила - элитные стоят как социальные?
Зрадафилия просто заставляет тапки грызть?


Умный человек сразу с двух сторон обороняется - и зарабатывает, надеясь только на себя; и тратит, не позволяя жуликам на себе нажиться.

А вот глупый - либо сидит сложа руки, полагаясь во всем на других; либо не замечает, как жулики отнимают его деньги и сам же защищает их.

Вы, насколько я понял, из последних будете? :mrgreen: PS: рад, если ошибся
zРадио
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