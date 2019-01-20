Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60

Поди Порошенко, Яценюк, Кличко...живут в коробках от холодильника, без удобств.
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В какой стране мира рост цен происходит ежедневно не прекращаясь в течении нескольких лет?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 21:32
Поди Порошенко, Яценюк, Кличко...живут в коробках от холодильника, без удобств.
...
В какой стране мира рост цен происходит ежедневно не прекращаясь в течении нескольких лет?
Black Jack - White Business
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