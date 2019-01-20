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Коболєв: якщо ціну на газ
знизять, долар буде по 60

Коболєв: якщо ціну на газ знизять, долар буде по 60
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:32

  komp написав:zРадио
Жулики доили бюджет дотациями на дешевый газ для лохов, приучая обогревать атмосферу и задаром отапливать 1000 метровые хатынки с бассейнами.
...
если на финансовом форуме предлагают снизить все цены и от этого у всех станет много денег!

Поди Порошенко, Яценюк, Кличко...живут в коробках от холодильника, без удобств.
...
В какой стране мира рост цен происходит ежедневно не прекращаясь в течении нескольких лет?
Black Jack - White Business
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