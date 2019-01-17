В приватних компаніях собівартість видобутку природного газу ще вища.
Дивися повний текст У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:15
У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:16
Вчера уже писал об этом. viewtopic.php?p=4558282#p4558282
Коболев 2016 год о себестоимости украинского газа:
При нынешней цене в $25–30 за тыс. куб. м, по которой продаёт газ Укргазвыдобування, возможна добыча лишь традиционными методами из уже существующих скважин. Эти старые скважины постоянно истощаются, поэтому объёмы неминуемо падают. При цене $50–80 можно говорить о разработке новых месторождений и эффективной интенсификации старых.
Коболев 2019 год о себестоимости украинского газа:
Cебестоимость добычи газа, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, но без учета транспортировки и налогов - составляет приблизительно 250 долларов за тысячу кубических метров
Эффективные менеджеры подняли себестоимость в пять раз ?
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