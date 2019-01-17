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У Нафтогазі назвали собівартість
видобутку природного газу

У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:15

У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу

Пропонуємо до обговорення:
В приватних компаніях собівартість видобутку природного газу ще вища.

Дивися повний текст У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:16

Вчера уже писал об этом. viewtopic.php?p=4558282#p4558282

Коболев 2016 год о себестоимости украинского газа:
При нынешней цене в $25–30 за тыс. куб. м, по которой продаёт газ Укргазвыдобування, возможна добыча лишь традиционными методами из уже существующих скважин. Эти старые скважины постоянно истощаются, поэтому объёмы неминуемо падают. При цене $50–80 можно говорить о разработке новых месторождений и эффективной интенсификации старых.

Коболев 2019 год о себестоимости украинского газа:
Cебестоимость добычи газа, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, но без учета транспортировки и налогов - составляет приблизительно 250 долларов за тысячу кубических метров


Эффективные менеджеры подняли себестоимость в пять раз ?
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