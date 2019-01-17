В приватних компаніях собівартість видобутку природного газу ще вища.
Дивися повний текст У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:15
У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:16
Вчера уже писал об этом. viewtopic.php?p=4558282#p4558282
Коболев 2016 год о себестоимости украинского газа:
При нынешней цене в $25–30 за тыс. куб. м, по которой продаёт газ Укргазвыдобування, возможна добыча лишь традиционными методами из уже существующих скважин. Эти старые скважины постоянно истощаются, поэтому объёмы неминуемо падают. При цене $50–80 можно говорить о разработке новых месторождений и эффективной интенсификации старых.
Коболев 2019 год о себестоимости украинского газа:
Cебестоимость добычи газа, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, но без учета транспортировки и налогов - составляет приблизительно 250 долларов за тысячу кубических метров
Эффективные менеджеры подняли себестоимость в пять раз ?
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:34
Re: У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного га
это он имел в виду стоимость добычи газа из "словацкой" трубы
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:48
Нет, просто не опустили, а в 5 раз подняли тарифы, и это еще не конец
С чем связана такая риторика - электорату перед выборами нужно рассказать, почему он платит за газ сегодня - 300 долларов, а к началу 2020-го, согласно условий импортного паритета, закрепленных в кредитном соглашении с МВФ - 450-500.
Через год менеджер Нефтегаза (будь то Коболев, или кто другой) расскажет о том, что реальная себестоимость приближается к 500 долларов
А тем временем, у нас есть единственный достоверный источник, где можно узнать правду - аудированная финансовая отчетность УкрГазДобычи. За полный 2018-й еще нет, но за 9 месяцев - есть. Открываем.
Объем добычи = 11,4 млрд кубов.
Расходы:
- непосредственно связанные с добычей (себестоимость добычи) = 28 281 млн грн;
- общие, включая финансовые, коммерчерские и нераспределяемые административные = 30 604 млн грн.
При этом объем незавершенных инвестиций, уже включенных в себестоимость, на 30.09.2018 = 11 789 млн грн. Фактически, это то, что компания вкладывает в будущее - разведку, бурение, модернизацию существующей инфраструктуры. Это составляет 39% в общих затратах и 19% в доходах за 9 месяцев прошлого года (56 422 млн грн), что немало, и утверждение о том, что "есть еще некие неучтенные затраты" является обманом. Нет - в отчетности учтено все!
Соответственно, себестоимость добычи, включающая в себя все виды операционных затрат цикла добычи, кроме транспортировки, а также инвестиции в развитие = 30 604 / 11,4 = 2685 грн за 1000 кубов.
В долларах это будет 95 по текущему курсу.
Все остальное - фантазии Коболева и других пропагандистов, которые если хотят не палиться, то пора бы уже переносить манипуляции непосредственно в финансовую отчетность А то взять из за горло сегодня не составляет ну никакого труда!
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