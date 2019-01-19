RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нафтогазі назвали собівартість
видобутку природного газу

У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:15

У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу

Пропонуємо до обговорення:
В приватних компаніях собівартість видобутку природного газу ще вища.

Дивися повний текст У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86818
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:16

Вчера уже писал об этом. viewtopic.php?p=4558282#p4558282

Коболев 2016 год о себестоимости украинского газа:
При нынешней цене в $25–30 за тыс. куб. м, по которой продаёт газ Укргазвыдобування, возможна добыча лишь традиционными методами из уже существующих скважин. Эти старые скважины постоянно истощаются, поэтому объёмы неминуемо падают. При цене $50–80 можно говорить о разработке новых месторождений и эффективной интенсификации старых.

Коболев 2019 год о себестоимости украинского газа:
Cебестоимость добычи газа, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, но без учета транспортировки и налогов - составляет приблизительно 250 долларов за тысячу кубических метров


Эффективные менеджеры подняли себестоимость в пять раз ?
freeze
4
 
Повідомлень: 9243
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2705 раз.
Подякували: 3720 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:34

При этом все скважины новые?
butok1201
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:34

Re: У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного га

это он имел в виду стоимость добычи газа из "словацкой" трубы
sequence
 
Повідомлень: 1674
З нами з: 29.12.15
Подякував: 164 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:48

  freeze написав:
Эффективные менеджеры подняли себестоимость в пять раз ?


Нет, просто не опустили, а в 5 раз подняли тарифы, и это еще не конец :mrgreen:

С чем связана такая риторика - электорату перед выборами нужно рассказать, почему он платит за газ сегодня - 300 долларов, а к началу 2020-го, согласно условий импортного паритета, закрепленных в кредитном соглашении с МВФ - 450-500.

Через год менеджер Нефтегаза (будь то Коболев, или кто другой) расскажет о том, что реальная себестоимость приближается к 500 долларов :mrgreen:

А тем временем, у нас есть единственный достоверный источник, где можно узнать правду - аудированная финансовая отчетность УкрГазДобычи. За полный 2018-й еще нет, но за 9 месяцев - есть. Открываем.

Объем добычи = 11,4 млрд кубов.
http://ugv.com.ua/uk/page/ponad-114-mlr ... cnogo-roku

Расходы:
- непосредственно связанные с добычей (себестоимость добычи) = 28 281 млн грн;
- общие, включая финансовые, коммерчерские и нераспределяемые административные = 30 604 млн грн.

При этом объем незавершенных инвестиций, уже включенных в себестоимость, на 30.09.2018 = 11 789 млн грн. Фактически, это то, что компания вкладывает в будущее - разведку, бурение, модернизацию существующей инфраструктуры. Это составляет 39% в общих затратах и 19% в доходах за 9 месяцев прошлого года (56 422 млн грн), что немало, и утверждение о том, что "есть еще некие неучтенные затраты" является обманом. Нет - в отчетности учтено все!

http://ugv.com.ua/uploads/1541152406.pdf

Соответственно, себестоимость добычи, включающая в себя все виды операционных затрат цикла добычи, кроме транспортировки, а также инвестиции в развитие = 30 604 / 11,4 = 2685 грн за 1000 кубов.

В долларах это будет 95 по текущему курсу.

Все остальное - фантазии Коболева и других пропагандистов, которые если хотят не палиться, то пора бы уже переносить манипуляции непосредственно в финансовую отчетность :mrgreen: А то взять из за горло сегодня не составляет ну никакого труда!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 02.05.18
Подякував: 108 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:36

zРадио
В догонку, для понимания "чей гешефт":
http://ukrrudprom.com/news/Obnarodovani ... 11_go.html
Обнародованы детали допроса нынешнего главы “Нафтогаза” в 2011 года
[09:30 21 января 2019 года ]

Когда руководитель НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев критикует газовые соглашения-2009, он сознательно лжет. Об этом заявил народный депутат Сергей Власенко, ссылаясь на выписку из протокола допроса Коболева, который состоялся 28 июля 2011 года.

Сергей Власенко, который был адвокатом Юлии Тимошенко в так называемом “газовом” деле, опубликовал документ в Facebook. Исходя из ответов, данных под присягой, тогда Андрей Коболев не счел газовые соглашения, заключенные в январе 2009 года, разрушительными для Украины.

“Тогда он не работал на Петра Порошенко, не имел теплого места в “Нафтогазе” и ему не надо было отрабатывать политические заказы, а затем он ни разу не назвал этот контракт (в разработке которого, кстати, этот Коболев принимал непосредственное участие) “кабальным” или “невыгодным”, — прокомментировал документ Сергей Власенко.

Во время допроса Андрей Коболев отметил, что в соответствии с заключенным контрактом средневзвешенная цена на газ за 2009 год составила 232 доллара за тысячу кубометров: “450 долларов — это просто элемент формулы, по которой цена рассчитывалась”, — зафиксированы слова действующего главы “Нафтогаза”.

Кроме того, во время допроса Коболев отметил, что положение заключенного в Москве контракта позволяли периодически пересматривать цены на газ. Таким образом он фактически отрицает “кабальность” заложенных Россией условий.

“То есть тогда, в 2011 году, будучи и откровенным, и объективным, и под присягой, Коболев подтверждал то, что команда Юлии Тимошенко говорила начиная с 2009 года. А сегодня он, как и Ющенко, Чорновил, Богословская, просто врет, отрабатывая в команде президента на выборах “, — отметил Сергей Власенко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6241
З нами з: 20.09.12
Подякував: 604 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:32

Re: У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного га

  zРадио написав:Соответственно, себестоимость добычи, включающая в себя все виды операционных затрат цикла добычи, кроме транспортировки, а также инвестиции в развитие = 30 604 / 11,4 = 2685 грн за 1000 кубов.
В долларах это будет 95 по текущему курсу.
Все остальное - фантазии Коболева и других пропагандистов, которые если хотят не палиться, то пора бы уже переносить манипуляции непосредственно в финансовую отчетность А то взять из за горло сегодня не составляет ну никакого труда!

да ладно, щас яценюк калькулятор возьмёт и посчитает.
сейчас же идёт борьба с коррупцией на газовом рынке, и то, что раньше крали коррупционеры, теперь им платит население. (сарказм)
Pegasmaster
 
Повідомлень: 856
З нами з: 10.05.17
Подякував: 150 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:57

  Pegasmaster написав:
  zРадио написав:Соответственно, себестоимость добычи, включающая в себя все виды операционных затрат цикла добычи, кроме транспортировки, а также инвестиции в развитие = 30 604 / 11,4 = 2685 грн за 1000 кубов.
В долларах это будет 95 по текущему курсу.
Все остальное - фантазии Коболева и других пропагандистов, которые если хотят не палиться, то пора бы уже переносить манипуляции непосредственно в финансовую отчетность А то взять из за горло сегодня не составляет ну никакого труда!

да ладно, щас яценюк калькулятор возьмёт и посчитает.
сейчас же идёт борьба с коррупцией на газовом рынке, и то, что раньше крали коррупционеры, теперь им платит население. (сарказм)


Так да. А частным добытчикам, среди которых такие уважаемые мужи, как Ахметов, Аваков, а в ближайшие годы в связи с прихватизацией Юзовского месторождения и Порошенко, вообще напрягаться больше не нужно.

До 2014-го года они, не желая продавать газ "дешево" (но все равно с большой маржей) на внутреннем рынке напрягались, чтобы доставить его на рынки Польши, Словакии, Венгрии, а сегодня и этого не нужно - на внутреннем рынке более нет цен ниже восточноевропейского спота, а через год не будет и ниже западноевропейского!

Кормовая база продолжает сужаться, и газ (из больших тем), пожалуй, единственное, что осталось.

Даже экспорт металлов больше не способен дать олигархам необходимого гешефта - турки и китайцы (некогда ключевые рынки экспорта) построили современные заводы так, что даже с учетом ничтожной стоимости украинского труда, олигархи не способны с ними конкурировать.

Остается экспуатация земли, леса, людского труда и самое распоследнее - дерибан переводов в страну денег украинских трудовых эмигрантов. Заоблачные внутренние цены на услуги и товары украинских монополистов - это и есть ничто иное, как залезание в карман заробитчан, у которых здесь остались близкие. Не получилось обложить переводы налогом, власти сделали это более "технично".

Поэтому мы и отмечаем ускорение эмиграции - забирают оставшихся членов семей, поскольку содержать их в Украине становится так же дорого, как и по месту работы заробитчан, а значит смысла в этом нет никакого.

PS: мрачно, но как есть...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 02.05.18
Подякував: 108 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
2
2
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, zРадио, Волгарь і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 16 січ, 2019 12:02
50 3306
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 13:08
jeugen
Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду 1, 2
R2 » Суб 19 січ, 2019 12:31
16 825
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 19:55
Kart
Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну 1, 2
R2 » П'ят 18 січ, 2019 12:21
15 1459
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 08:50
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.