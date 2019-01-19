В приватних компаніях собівартість видобутку природного газу ще вища.
Дивися повний текст У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:15
У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:16
Вчера уже писал об этом. viewtopic.php?p=4558282#p4558282
Коболев 2016 год о себестоимости украинского газа:
При нынешней цене в $25–30 за тыс. куб. м, по которой продаёт газ Укргазвыдобування, возможна добыча лишь традиционными методами из уже существующих скважин. Эти старые скважины постоянно истощаются, поэтому объёмы неминуемо падают. При цене $50–80 можно говорить о разработке новых месторождений и эффективной интенсификации старых.
Коболев 2019 год о себестоимости украинского газа:
Cебестоимость добычи газа, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, но без учета транспортировки и налогов - составляет приблизительно 250 долларов за тысячу кубических метров
Эффективные менеджеры подняли себестоимость в пять раз ?
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:34
Re: У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного га
это он имел в виду стоимость добычи газа из "словацкой" трубы
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:48
Нет, просто не опустили, а в 5 раз подняли тарифы, и это еще не конец
С чем связана такая риторика - электорату перед выборами нужно рассказать, почему он платит за газ сегодня - 300 долларов, а к началу 2020-го, согласно условий импортного паритета, закрепленных в кредитном соглашении с МВФ - 450-500.
Через год менеджер Нефтегаза (будь то Коболев, или кто другой) расскажет о том, что реальная себестоимость приближается к 500 долларов
А тем временем, у нас есть единственный достоверный источник, где можно узнать правду - аудированная финансовая отчетность УкрГазДобычи. За полный 2018-й еще нет, но за 9 месяцев - есть. Открываем.
Объем добычи = 11,4 млрд кубов.
Расходы:
- непосредственно связанные с добычей (себестоимость добычи) = 28 281 млн грн;
- общие, включая финансовые, коммерчерские и нераспределяемые административные = 30 604 млн грн.
При этом объем незавершенных инвестиций, уже включенных в себестоимость, на 30.09.2018 = 11 789 млн грн. Фактически, это то, что компания вкладывает в будущее - разведку, бурение, модернизацию существующей инфраструктуры. Это составляет 39% в общих затратах и 19% в доходах за 9 месяцев прошлого года (56 422 млн грн), что немало, и утверждение о том, что "есть еще некие неучтенные затраты" является обманом. Нет - в отчетности учтено все!
Соответственно, себестоимость добычи, включающая в себя все виды операционных затрат цикла добычи, кроме транспортировки, а также инвестиции в развитие = 30 604 / 11,4 = 2685 грн за 1000 кубов.
В долларах это будет 95 по текущему курсу.
Все остальное - фантазии Коболева и других пропагандистов, которые если хотят не палиться, то пора бы уже переносить манипуляции непосредственно в финансовую отчетность А то взять из за горло сегодня не составляет ну никакого труда!
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:36
zРадио
В догонку, для понимания "чей гешефт":
Обнародованы детали допроса нынешнего главы “Нафтогаза” в 2011 года
[09:30 21 января 2019 года ]
Когда руководитель НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев критикует газовые соглашения-2009, он сознательно лжет. Об этом заявил народный депутат Сергей Власенко, ссылаясь на выписку из протокола допроса Коболева, который состоялся 28 июля 2011 года.
Сергей Власенко, который был адвокатом Юлии Тимошенко в так называемом “газовом” деле, опубликовал документ в Facebook. Исходя из ответов, данных под присягой, тогда Андрей Коболев не счел газовые соглашения, заключенные в январе 2009 года, разрушительными для Украины.
“Тогда он не работал на Петра Порошенко, не имел теплого места в “Нафтогазе” и ему не надо было отрабатывать политические заказы, а затем он ни разу не назвал этот контракт (в разработке которого, кстати, этот Коболев принимал непосредственное участие) “кабальным” или “невыгодным”, — прокомментировал документ Сергей Власенко.
Во время допроса Андрей Коболев отметил, что в соответствии с заключенным контрактом средневзвешенная цена на газ за 2009 год составила 232 доллара за тысячу кубометров: “450 долларов — это просто элемент формулы, по которой цена рассчитывалась”, — зафиксированы слова действующего главы “Нафтогаза”.
Кроме того, во время допроса Коболев отметил, что положение заключенного в Москве контракта позволяли периодически пересматривать цены на газ. Таким образом он фактически отрицает “кабальность” заложенных Россией условий.
“То есть тогда, в 2011 году, будучи и откровенным, и объективным, и под присягой, Коболев подтверждал то, что команда Юлии Тимошенко говорила начиная с 2009 года. А сегодня он, как и Ющенко, Чорновил, Богословская, просто врет, отрабатывая в команде президента на выборах “, — отметил Сергей Власенко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:32
Re: У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного га
да ладно, щас яценюк калькулятор возьмёт и посчитает.
сейчас же идёт борьба с коррупцией на газовом рынке, и то, что раньше крали коррупционеры, теперь им платит население. (сарказм)
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:57
Так да. А частным добытчикам, среди которых такие уважаемые мужи, как Ахметов, Аваков, а в ближайшие годы в связи с прихватизацией Юзовского месторождения и Порошенко, вообще напрягаться больше не нужно.
До 2014-го года они, не желая продавать газ "дешево" (но все равно с большой маржей) на внутреннем рынке напрягались, чтобы доставить его на рынки Польши, Словакии, Венгрии, а сегодня и этого не нужно - на внутреннем рынке более нет цен ниже восточноевропейского спота, а через год не будет и ниже западноевропейского!
Кормовая база продолжает сужаться, и газ (из больших тем), пожалуй, единственное, что осталось.
Даже экспорт металлов больше не способен дать олигархам необходимого гешефта - турки и китайцы (некогда ключевые рынки экспорта) построили современные заводы так, что даже с учетом ничтожной стоимости украинского труда, олигархи не способны с ними конкурировать.
Остается экспуатация земли, леса, людского труда и самое распоследнее - дерибан переводов в страну денег украинских трудовых эмигрантов. Заоблачные внутренние цены на услуги и товары украинских монополистов - это и есть ничто иное, как залезание в карман заробитчан, у которых здесь остались близкие. Не получилось обложить переводы налогом, власти сделали это более "технично".
Поэтому мы и отмечаем ускорение эмиграции - забирают оставшихся членов семей, поскольку содержать их в Украине становится так же дорого, как и по месту работы заробитчан, а значит смысла в этом нет никакого.
PS: мрачно, но как есть...
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