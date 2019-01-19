У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу

Додано: Пон 21 січ, 2019 12:48

freeze написав:

Эффективные менеджеры подняли себестоимость в пять раз ? Эффективные менеджеры подняли себестоимость в пять раз ?

Объем добычи = 11,4 млрд кубов

Расходы:

39% в общих затратах и 19% в доходах за 9 месяцев прошлого года

Нет, просто не опустили, а в 5 раз подняли тарифы, и это еще не конецС чем связана такая риторика - электорату перед выборами нужно рассказать, почему он платит за газ сегодня - 300 долларов, а к началу 2020-го, согласно условий импортного паритета, закрепленных в кредитном соглашении с МВФ - 450-500.Через год менеджер Нефтегаза (будь то Коболев, или кто другой) расскажет о том, что реальная себестоимость приближается к 500 долларовА тем временем, у нас есть единственный достоверный источник, где можно узнать правду - аудированная финансовая отчетность УкрГазДобычи. За полный 2018-й еще нет, но за 9 месяцев - есть. Открываем.- непосредственно связанные с добычей (себестоимость добычи) = 28 281 млн грн;- общие, включая финансовые, коммерчерские и нераспределяемые административные =При этом объем незавершенных инвестиций, уже включенных в себестоимость, на 30.09.2018 = 11 789 млн грн. Фактически, это то, что компания вкладывает в будущее - разведку, бурение, модернизацию существующей инфраструктуры. Это составляет(56 422 млн грн), что немало, и утверждение о том, что "есть еще некие неучтенные затраты" является обманом. Нет - в отчетности учтено все!Соответственно, себестоимость добычи, включающая в себя все виды операционных затрат цикла добычи, кроме транспортировки, а также инвестиции в развитие = 30 604 / 11,4 =В долларах это будет 95 по текущему курсу.Все остальное - фантазии Коболева и других пропагандистов, которые если хотят не палиться, то пора бы уже переносить манипуляции непосредственно в финансовую отчетностьА то взять из за горло сегодня не составляет ну никакого труда!