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У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:28
Все зраданосцы, от радистов до трактористов резко стали непревзойдёнными газовыми спецами! Мировые газовые компании начнут сейчас охоту на таких ценных спецов!
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