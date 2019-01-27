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У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:28
Все зраданосцы, от радистов до трактористов резко стали непревзойдёнными газовыми спецами! Мировые газовые компании начнут сейчас охоту на таких ценных спецов!
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komp
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Додано: Вів 29 січ, 2019 09:29
komp написав:
Все зраданосцы, от радистов до трактористов резко стали непревзойдёнными газовыми спецами! Мировые газовые компании начнут сейчас охоту на таких ценных спецов!
Нынче умение читать статистические отчеты уже приравнивает к непревзойденному газовому спецу. Вот так вот порохоботы показывают свой уровень развития: чтение для них - это высшая наука.
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Imp
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Додано: Вів 29 січ, 2019 09:42
Pegasmaster написав:
то, что раньше крали коррупционеры, теперь им платит население
Зато честно и законно.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 09:44
Imp написав:
уровень развития: чтение для них - это высшая наука.
Для кандидата в украинские президенты образование сейчас не нужно. достаточно гривен пару млн.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 10:26
freeze написав:
Эффективные менеджеры подняли себестоимость в пять раз ?
Просто заложили в себестоимость свои премии.
Прокремлевский тролль.
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Дваждыдвашник
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