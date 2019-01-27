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У Нафтогазі назвали собівартість
видобутку природного газу

У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:28

Все зраданосцы, от радистов до трактористов резко стали непревзойдёнными газовыми спецами! Мировые газовые компании начнут сейчас охоту на таких ценных спецов!
komp
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:29

  komp написав:Все зраданосцы, от радистов до трактористов резко стали непревзойдёнными газовыми спецами! Мировые газовые компании начнут сейчас охоту на таких ценных спецов!

Нынче умение читать статистические отчеты уже приравнивает к непревзойденному газовому спецу. Вот так вот порохоботы показывают свой уровень развития: чтение для них - это высшая наука.
Imp
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:42

Re: у Нафтогазі

  Pegasmaster написав:то, что раньше крали коррупционеры, теперь им платит население

Зато честно и законно.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:44

Re: отчеты

  Imp написав:уровень развития: чтение для них - это высшая наука.

Для кандидата в украинские президенты образование сейчас не нужно. достаточно гривен пару млн.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:26

  freeze написав:Эффективные менеджеры подняли себестоимость в пять раз ?

Просто заложили в себестоимость свои премии.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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