У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:28
Все зраданосцы, от радистов до трактористов резко стали непревзойдёнными газовыми спецами! Мировые газовые компании начнут сейчас охоту на таких ценных спецов!
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:29
Нынче умение читать статистические отчеты уже приравнивает к непревзойденному газовому спецу. Вот так вот порохоботы показывают свой уровень развития: чтение для них - это высшая наука.
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:42
Re: у Нафтогазі
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:44
Re: отчеты
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:26
Просто заложили в себестоимость свои премии.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 29 січ, 2019 16:38
Re: У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного га
Год от года украинский газ становится не только дороже, но и хуже. Ровно год назад заметно упала калорийность газа - у всех домовладельцев резко увеличился расход газа на треть от обычного. А в этот отопительный сезон ещё и резко возросла влажность газа - сливаю вёдрами конденсат из отстойника внизу дымоходной трубы. Снижение калорийности и повышение влажности газа косвенно свидетельствует о том, что уже год как для отопления пользуемся исключительно украинским газом. То, о чём так долго трепалась любая оппозиция, наконец-то сбылось! Но это, увы, не радует. Российско-европейский газ был лучше по качеству. Импортируемый газ строго соответствует стандартам, иначе его не запустят на нашу территорию. А кто в Украине осмелится проверить качество газа от украинских олигархов и монополиста? - Правильно , никто!
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