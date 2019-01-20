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Міжбанк: долар валютуванням
«завтра» знизився до...

Міжбанк: долар валютуванням «завтра» знизився до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:18

Міжбанк: долар валютуванням «завтра» знизився до...

Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в секторі долара в понеділок стартували з рівнів попереднього закриття 27,92/27,96 UAH/USD tom віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар валютуванням «завтра» знизився до 27,92/27,95 на дефіциті покупців ВКВ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:19

EUR
31.7411 31.3392 дешевше продають ніж купують?
shlyocuk
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