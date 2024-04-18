У вартість житлових об’єктів, старт будівництва яких розпочнеться у другому кварталі, закладено курс долара до гривні на рівні 45−47 грн/дол.
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Закладено долар до 47 гривень: як курс вплине на вартість нового житла
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Додано: Чет 11 лип, 2024 20:21
Закладено долар до 47 гривень: як курс вплине на...
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Дивися повний текст
Закладено долар до 47 гривень: як курс вплине на вартість нового житла
Додано: Чет 11 лип, 2024 20:21
в другому квартали какого года? потому, что другой квартал этого уже закончился.
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