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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 21 січ, 2019 13:16 Итоги: Прогнозы 21.01.19



Индекс промышленного производства (Industrial production) в США за декабрь составил +0,3% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение +0,4%).



Емкость использования потенциала экономики (Capacity utilization) в США за декабрь составила 78,7 (прогноз был 78,5, предыдущее значение 78,6).



Индекс Мичиганского университета в США за январь 90,7.



Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за январь составило 90,7 (прогноз был 97,0, предыдущее значение 98,3).



Розничные продажи в Великобритании в декабре упали на 0,9% м/м.



Розничные продажи в Великобритании в декабре упали на 0,9% м/м, показал отчет Национального бюро статистики. Ноябрьский рост был основан на распродажах в «Черную пятницу», которыми воспользовались потребители. Импульс роста экономики Великобритании снижается в IV квартале 2018 года на фоне неясных будущих связей Великобритании и ЕС.



Уровень доверия среди производителей Японии снижается.



Согласно ежемесячному опросу Reuters, в котором отслеживается ежеквартальное исследование Tankan, проведенное Банком Японии, доверие среди японских производителей упало в январе до двухлетнего минимума на фоне обеспокоенности по поводу глобального роста и надвигающейся торговой напряженности.



«Согласно данным опроса, проведенного 7-16 января, индекс настроений производителей остался на уровне 18 пунктов, снизившись на пять пунктов по сравнению с предыдущим месяцем в результате снижения в таких секторах, как производство стали и автомобилей.



Ожидается, что индекс продолжит падение до 17 в апреле.

Подкрепленный розничными торговцами, индекс сектора услуг в январе оставался стабильным на уровне 31, отражая твердость частного потребления, на долю которого приходится около 60% экономики.



Индекс сферы услуг в апреле снизится до 27.



В опросе Reuters, проведенном среди 480 крупных и средних компаний, в котором они ответили на условиях анонимности, экспортеры жаловались на отсутствие спроса в Китае и Соединенных Штатах и выражали обеспокоенность по поводу торговой войны между двумя основными торговыми партнерами Японии. »



Рост экономики Китая замедлился до минимума за 28 лет.



Китайская экономика продолжает замедляться на фоне торговой войны с США и постепенного исчерпания ресурсов демографического взрыва, который несколько десятилетий обеспечивал страну дешевой рабочей силой и сделал ее «мотором» развивающихся рынков Азии.



По итогам 2018 года ВВП Китая увеличился на 6,6% - минимальную с 1990 года величину. За IV квартал рост составил 6,4% и стал рекордно низким за последнее десятилетие, отчиталось Главное статистическое управление КНР в понедельник. «Внешняя обстановка стала сложной и суровой», а экономика столкнулась с «понижательным давлением», заявил председатель ГСУ Нин Цзичжэ, представляя статистику на пресс-конференции в Пекине.



«Мотор» внешней торговли, разгонявший Китай за счет экспорта дешевого ширпотреба, заглох на фоне торгового спора с США и претензий к одному из крупнейших в Китае производителей электроники Huawei.



В декабре объемы китайского экспорта в долларовом выражении сократились на 4,4%, рекордно за 2 года, вопреки консенсус-прогнозу, который предполагал 2,5% роста.



Импорт рухнул на 7,6%, а по высокотехнологичным товарам - на 14,9%. По итогам года внешнеторговый баланс Китая сжался почти на треть - с 509,7 до 351,8 млрд долларов - и стал минимальным за 5 лет.



В ответ на замедление экономики власти КНР решили снизить налоги на малый бизнес, в котором, по данным Boston Consulting Group, занято почти 80% трудоспособного населения страны.



С января и до 2021 года компании с ежемесячными продажами менее 100 тысяч юаней ($14,7 тысячи) будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Ранее эта планка составляла 30 тысяч юаней. Кроме того, снижаются цены не топливо - на 370 юаней за тонну бензина и 355 юаней за тонну дизтоплива.



Кроме того, власти готовят стимулирующие меры на 4 триллиона юаней и еще 3 триллиона вливаний в банковскую систему, говорит экономист ING Ирис Панг.

В этих условиях Пекин сможет удержать темпы роста ВВП в 2019 году на отметке 6,3%, однако юань ослабнет с 6,8 до 7,3 юаней за доллар, прогнозирует эксперт.

Отчасти неизбежное замедление китайской экономики имеет демографические корни: количество новорожденных в стране сокращается (с 17,2 млн. человек в 2017 году до 15-16 млн. - в прошлом), а с 2027 года начнет падать и общая численность населения, прогнозирует Академия общественных наук Китая.



К середине века населения КНР вернется на уровни начала 1990х - 1,17 млрд. человек, считают в академии.



S&P предсказало России стагнацию, падение рубля и отток инвестиций.



Экономика России остается «структурно слабой», зависимой от экспорта нефти и газа, страдает от неэффективного госуправления и геополитических рисков, а сценарий «прорыва», озвученный президентом и правительством, имеет лишь «ограниченные» шансы на реализацию.

Такую оценку дает международное рейтинговое агентство S&P в рамках очередного пересмотра суверенного рейтинга РФ.

Оставив сам рейтинг неизменным - на уровне ВВВ-, или низшей ступени инвестиционной категории, - S&P предупреждает, что может предпринять «негативное рейтинговое действие» в ближайшие 24 месяца, если новые санкции США будут реализованы в жестком формате.



Умеренные санкции - это запрет на покупку новых долговых обязательств правительства РФ. В этом случае рейтинги, отражающие платежеспособность России как заемщика в иностранной валюте, останутся без изменений.



Жесткий сценарий - это санкции против вторичного рынка госдолга, равносильные запрету не только покупать новые выпуски, но и держать старые, а также санкции против госбанков, блокирующие доступ к долларовым операциям.

Они, как отмечает S&P, «окажут существенное негативное влияние не только на финансовую стабильность, но и на объемы торговли энергоносителями с Европой», при том что на углеводороды по-прежнему приходится более 50% российского экспорта и почти треть доходов бюджета.

Темпы роста ВВП на душу населения в России не соответствуют инвестиционному рейтингу. Они ниже, чем у 30 стран, имеющих сопоставимую оценку кредитоспособности, и останутся таковыми на всем горизонте прогноза - до 2022 года, считает S&P.



Рост номинального ВВП в 2019 году замедлится до 1,5%, а в 2020-22 гг составит лишь 1,8% вместо 3% и более, обещанных МЭР.



Продолжится отток иностранных инвесторов из реального сектора: в 2019-21 гг они будут ежегодно забирать сумму, эквивалентную 0,8% российского ВВП.

Ослабеет и рубль: на конец 2019 года курс доллара поднимется до 69 рублей, в 2020-м - до 71 рубля, и в 2021-22 - до 73 рублей.



«Рост будет ограничен в силу таких структурных недостатков, как доминирующая и все более увеличивающаяся роль государства в экономике, а также относительно низкий уровень конкуренции и инноваций», - говорится в релизе.



Планы догнать Германию, побороть бедность и за 6 лет войти в топ-5 экономик мира с помощью инфраструктурных строек и национальных проектов за 24 триллиона рублей - рискуют остаться на бумаге, как и майский указ 2012 года, результативность которого, как дипломатично констатирует S&P, оказалась «ограниченной».

Помимо того, что существует типичный для России «риск конфликта интересов» и неполного исполнения, объявленные меры не нацелены на институциональные проблемы. Это независимость судебной системы, избирательное применение закона и слабая система госуправления, перечисляет агентство.



Вывоз капитала России исчез из статистики ЦБ РФ после утечки $67 млрд.



Показатель «чистый вывоз капитала частным сектором» исчез из всех отчетов Банка России на фоне резкого ухудшения статистики в 2018 году.



После того, как отток ускорился в 2,7 раза и достиг рекорда с 2014 года, ЦБ решил переименовать соответствующую строку в своих публикациях.

Прежнее название заменили на нейтральное «финансовые операции частного сектора», переписав не только новые релизы, но и все публикации вплоть до 1994 года.



Решение было принято в целях «гармонизации терминологии», чтобы она соответствовала системе национальных счетов Росстата, следует из объяснений пресс-службы центробанка.



Ранее ЦБ РФ сообщал, что отток капитала «может быть и хорошей новостью», доказывая, что под вывозом не обязательно понимаются незаконные операции. Это может быть, например, просто покупка иностранной валюты населением или бизнесом.



Но убедить экономистов не удалось. «Грандиозный масштаб вывода капитала из страны» подчеркивает «падение доверия к экономике», говорит глава аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.



За год отток достиг $67,5 млрд., чего ЦБ не фиксировал ни разу с кризисного 2014 года. При этом за четвертый квартал их страны утекло $36,5 млрд. - почти в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год.



$9,6 млрд. за год забрали иностранные инвесторы с рынка госдолга; еще $20 млрд было направлено уже российскими компаниями в иностранные активы.

Вероятно, речь идет о средствах, которые сырьевые экспортеры оставили за рубежом, решив не переводить их на российские счета, говорит экономист ING Дмитрий Долгин.



Одновременно закрылись рынки капитала: во второй половине года удалось рефинансировать лишь 60% внешнего долга (против 86% в I-II квартале), указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.



Кроме того, резко вырос теневой отток. Хотя формально ЦБ не обнаружил «сомнительных операций» (их объем оценили в ноль долларов), в строке «ошибки и пропуски» за октябрь-декабрь оказались потоки на $5,6 млрд. Это средства, которые были выведены из страны при пока невыясненных обстоятельствах.



Именно отток капитала стал причиной резкой девальвации рубля, указывает Тремасов: ситуация с притоком валюты была исключительно благоприятной.



Средняя цена нефти выросла на $16, экспортные доходы подскочили на 25% (до $443 млрд.), чистый приток от внешней торговли - на 68%.

По итогам года сальдо текущего счета (разница между основными потоками в Россию и за рубеж) составило $114,9 млрд., или 7% ВВП, что стало абсолютным историческим рекордом.



«Обвальная девальвация рубля, которую мы наблюдали в прошлом году (-17%) на фоне столь высокого профицита СТО - это уникальный случай», - резюмирует Тремасов.



«Скучные» и низколиквидные торги безналичным долларом валютированием «завтра» на валютном межбанковском рынке Украины 21 января констатировали пролонгацию стартовавшего 18 января нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня.



Основная причина сохранения «медвежьего» настроения – сезонный фактор.

Буквально вчера завершился бюджетный период и сезон фискальных платежей в Казну, опустошивший запасы гривни у отечественного бизнеса к которому «приложил» руку и регулятор, разместивший 18го свои депозитные сертификаты на изрядную сумму 17,886 млрд. грн.



Кроме того, если бюджетный период можно считать исчерпанным, время для приобретения СКВ на межбанке импортерами еще не наступило (обычно представители этой сферы выходят на рынок с покупками доллара в самом конце месяца). Сезон репатриации дивидендов нерезидентами также стартует как минимум, через 10 дней.



Так что, на рынке 21-го «завтрашний» доллар приобретать было некому. И, строго говоря, не на что. Рефинансирование регулятором своих «младших коллег» на 7,001 млрд. грн. отнюдь не предполагало использование этих денег для покупок СКВ.



Рискнем предположить, что ситуация на межбанке может предпринять попытку выровняться на вторничной сессии, ведомая дефицитом поступлений экспортной выручки из-за рубежа из-за длинных выходных в США. Однако, вероятно, дело исчерпается банальным боковым трендом и относительной курсовой стабильностью, которая уже в среду вполне вероятно может смениться пролонгацией нисходящего тренда безналичной пары доллар-гривня на двойной порции экспортной выручки, поступившей на счета экспортеров.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Индекс промышленного производства в США в декабре +0,3%.Индекс промышленного производства (Industrial production) в США за декабрь составил +0,3% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение +0,4%).Емкость использования потенциала экономики (Capacity utilization) в США за декабрь составила 78,7 (прогноз был 78,5, предыдущее значение 78,6).Индекс Мичиганского университета в США за январь 90,7.Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за январь составило 90,7 (прогноз был 97,0, предыдущее значение 98,3).Розничные продажи в Великобритании в декабре упали на 0,9% м/м.Розничные продажи в Великобритании в декабре упали на 0,9% м/м, показал отчет Национального бюро статистики. Ноябрьский рост был основан на распродажах в «Черную пятницу», которыми воспользовались потребители. Импульс роста экономики Великобритании снижается в IV квартале 2018 года на фоне неясных будущих связей Великобритании и ЕС.Уровень доверия среди производителей Японии снижается.Согласно ежемесячному опросу Reuters, в котором отслеживается ежеквартальное исследование Tankan, проведенное Банком Японии, доверие среди японских производителей упало в январе до двухлетнего минимума на фоне обеспокоенности по поводу глобального роста и надвигающейся торговой напряженности.«Согласно данным опроса, проведенного 7-16 января, индекс настроений производителей остался на уровне 18 пунктов, снизившись на пять пунктов по сравнению с предыдущим месяцем в результате снижения в таких секторах, как производство стали и автомобилей.Ожидается, что индекс продолжит падение до 17 в апреле.Подкрепленный розничными торговцами, индекс сектора услуг в январе оставался стабильным на уровне 31, отражая твердость частного потребления, на долю которого приходится около 60% экономики.Индекс сферы услуг в апреле снизится до 27.В опросе Reuters, проведенном среди 480 крупных и средних компаний, в котором они ответили на условиях анонимности, экспортеры жаловались на отсутствие спроса в Китае и Соединенных Штатах и выражали обеспокоенность по поводу торговой войны между двумя основными торговыми партнерами Японии. »Рост экономики Китая замедлился до минимума за 28 лет.Китайская экономика продолжает замедляться на фоне торговой войны с США и постепенного исчерпания ресурсов демографического взрыва, который несколько десятилетий обеспечивал страну дешевой рабочей силой и сделал ее «мотором» развивающихся рынков Азии.По итогам 2018 года ВВП Китая увеличился на 6,6% - минимальную с 1990 года величину. За IV квартал рост составил 6,4% и стал рекордно низким за последнее десятилетие, отчиталось Главное статистическое управление КНР в понедельник. «Внешняя обстановка стала сложной и суровой», а экономика столкнулась с «понижательным давлением», заявил председатель ГСУ Нин Цзичжэ, представляя статистику на пресс-конференции в Пекине.«Мотор» внешней торговли, разгонявший Китай за счет экспорта дешевого ширпотреба, заглох на фоне торгового спора с США и претензий к одному из крупнейших в Китае производителей электроники Huawei.В декабре объемы китайского экспорта в долларовом выражении сократились на 4,4%, рекордно за 2 года, вопреки консенсус-прогнозу, который предполагал 2,5% роста.Импорт рухнул на 7,6%, а по высокотехнологичным товарам - на 14,9%. По итогам года внешнеторговый баланс Китая сжался почти на треть - с 509,7 до 351,8 млрд долларов - и стал минимальным за 5 лет.В ответ на замедление экономики власти КНР решили снизить налоги на малый бизнес, в котором, по данным Boston Consulting Group, занято почти 80% трудоспособного населения страны.С января и до 2021 года компании с ежемесячными продажами менее 100 тысяч юаней ($14,7 тысячи) будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Ранее эта планка составляла 30 тысяч юаней. Кроме того, снижаются цены не топливо - на 370 юаней за тонну бензина и 355 юаней за тонну дизтоплива.Кроме того, власти готовят стимулирующие меры на 4 триллиона юаней и еще 3 триллиона вливаний в банковскую систему, говорит экономист ING Ирис Панг.В этих условиях Пекин сможет удержать темпы роста ВВП в 2019 году на отметке 6,3%, однако юань ослабнет с 6,8 до 7,3 юаней за доллар, прогнозирует эксперт.Отчасти неизбежное замедление китайской экономики имеет демографические корни: количество новорожденных в стране сокращается (с 17,2 млн. человек в 2017 году до 15-16 млн. - в прошлом), а с 2027 года начнет падать и общая численность населения, прогнозирует Академия общественных наук Китая.К середине века населения КНР вернется на уровни начала 1990х - 1,17 млрд. человек, считают в академии.S&P предсказало России стагнацию, падение рубля и отток инвестиций.Экономика России остается «структурно слабой», зависимой от экспорта нефти и газа, страдает от неэффективного госуправления и геополитических рисков, а сценарий «прорыва», озвученный президентом и правительством, имеет лишь «ограниченные» шансы на реализацию.Такую оценку дает международное рейтинговое агентство S&P в рамках очередного пересмотра суверенного рейтинга РФ.Оставив сам рейтинг неизменным - на уровне ВВВ-, или низшей ступени инвестиционной категории, - S&P предупреждает, что может предпринять «негативное рейтинговое действие» в ближайшие 24 месяца, если новые санкции США будут реализованы в жестком формате.Умеренные санкции - это запрет на покупку новых долговых обязательств правительства РФ. В этом случае рейтинги, отражающие платежеспособность России как заемщика в иностранной валюте, останутся без изменений.Жесткий сценарий - это санкции против вторичного рынка госдолга, равносильные запрету не только покупать новые выпуски, но и держать старые, а также санкции против госбанков, блокирующие доступ к долларовым операциям.Они, как отмечает S&P, «окажут существенное негативное влияние не только на финансовую стабильность, но и на объемы торговли энергоносителями с Европой», при том что на углеводороды по-прежнему приходится более 50% российского экспорта и почти треть доходов бюджета.Темпы роста ВВП на душу населения в России не соответствуют инвестиционному рейтингу. Они ниже, чем у 30 стран, имеющих сопоставимую оценку кредитоспособности, и останутся таковыми на всем горизонте прогноза - до 2022 года, считает S&P.Рост номинального ВВП в 2019 году замедлится до 1,5%, а в 2020-22 гг составит лишь 1,8% вместо 3% и более, обещанных МЭР.Продолжится отток иностранных инвесторов из реального сектора: в 2019-21 гг они будут ежегодно забирать сумму, эквивалентную 0,8% российского ВВП.Ослабеет и рубль: на конец 2019 года курс доллара поднимется до 69 рублей, в 2020-м - до 71 рубля, и в 2021-22 - до 73 рублей.«Рост будет ограничен в силу таких структурных недостатков, как доминирующая и все более увеличивающаяся роль государства в экономике, а также относительно низкий уровень конкуренции и инноваций», - говорится в релизе.Планы догнать Германию, побороть бедность и за 6 лет войти в топ-5 экономик мира с помощью инфраструктурных строек и национальных проектов за 24 триллиона рублей - рискуют остаться на бумаге, как и майский указ 2012 года, результативность которого, как дипломатично констатирует S&P, оказалась «ограниченной».Помимо того, что существует типичный для России «риск конфликта интересов» и неполного исполнения, объявленные меры не нацелены на институциональные проблемы. Это независимость судебной системы, избирательное применение закона и слабая система госуправления, перечисляет агентство.Вывоз капитала России исчез из статистики ЦБ РФ после утечки $67 млрд.Показатель «чистый вывоз капитала частным сектором» исчез из всех отчетов Банка России на фоне резкого ухудшения статистики в 2018 году.После того, как отток ускорился в 2,7 раза и достиг рекорда с 2014 года, ЦБ решил переименовать соответствующую строку в своих публикациях.Прежнее название заменили на нейтральное «финансовые операции частного сектора», переписав не только новые релизы, но и все публикации вплоть до 1994 года.Решение было принято в целях «гармонизации терминологии», чтобы она соответствовала системе национальных счетов Росстата, следует из объяснений пресс-службы центробанка.Ранее ЦБ РФ сообщал, что отток капитала «может быть и хорошей новостью», доказывая, что под вывозом не обязательно понимаются незаконные операции. Это может быть, например, просто покупка иностранной валюты населением или бизнесом.Но убедить экономистов не удалось. «Грандиозный масштаб вывода капитала из страны» подчеркивает «падение доверия к экономике», говорит глава аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.За год отток достиг $67,5 млрд., чего ЦБ не фиксировал ни разу с кризисного 2014 года. При этом за четвертый квартал их страны утекло $36,5 млрд. - почти в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год.$9,6 млрд. за год забрали иностранные инвесторы с рынка госдолга; еще $20 млрд было направлено уже российскими компаниями в иностранные активы.Вероятно, речь идет о средствах, которые сырьевые экспортеры оставили за рубежом, решив не переводить их на российские счета, говорит экономист ING Дмитрий Долгин.Одновременно закрылись рынки капитала: во второй половине года удалось рефинансировать лишь 60% внешнего долга (против 86% в I-II квартале), указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.Кроме того, резко вырос теневой отток. Хотя формально ЦБ не обнаружил «сомнительных операций» (их объем оценили в ноль долларов), в строке «ошибки и пропуски» за октябрь-декабрь оказались потоки на $5,6 млрд. Это средства, которые были выведены из страны при пока невыясненных обстоятельствах.Именно отток капитала стал причиной резкой девальвации рубля, указывает Тремасов: ситуация с притоком валюты была исключительно благоприятной.Средняя цена нефти выросла на $16, экспортные доходы подскочили на 25% (до $443 млрд.), чистый приток от внешней торговли - на 68%.По итогам года сальдо текущего счета (разница между основными потоками в Россию и за рубеж) составило $114,9 млрд., или 7% ВВП, что стало абсолютным историческим рекордом.«Обвальная девальвация рубля, которую мы наблюдали в прошлом году (-17%) на фоне столь высокого профицита СТО - это уникальный случай», - резюмирует Тремасов.«Скучные» и низколиквидные торги безналичным долларом валютированием «завтра» на валютном межбанковском рынке Украины 21 января констатировали пролонгацию стартовавшего 18 января нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня.Основная причина сохранения «медвежьего» настроения – сезонный фактор.Буквально вчера завершился бюджетный период и сезон фискальных платежей в Казну, опустошивший запасы гривни у отечественного бизнеса к которому «приложил» руку и регулятор, разместивший 18го свои депозитные сертификаты на изрядную сумму 17,886 млрд. грн.Кроме того, если бюджетный период можно считать исчерпанным, время для приобретения СКВ на межбанке импортерами еще не наступило (обычно представители этой сферы выходят на рынок с покупками доллара в самом конце месяца). Сезон репатриации дивидендов нерезидентами также стартует как минимум, через 10 дней.Так что, на рынке 21-го «завтрашний» доллар приобретать было некому. И, строго говоря, не на что. Рефинансирование регулятором своих «младших коллег» на 7,001 млрд. грн. отнюдь не предполагало использование этих денег для покупок СКВ.Рискнем предположить, что ситуация на межбанке может предпринять попытку выровняться на вторничной сессии, ведомая дефицитом поступлений экспортной выручки из-за рубежа из-за длинных выходных в США. Однако, вероятно, дело исчерпается банальным боковым трендом и относительной курсовой стабильностью, которая уже в среду вполне вероятно может смениться пролонгацией нисходящего тренда безналичной пары доллар-гривня на двойной порции экспортной выручки, поступившей на счета экспортеров.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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