Итоги: Мировой фондовый рынок 22.01.19

Додано: Вів 22 січ, 2019 13:16

Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут после выхода данных по ВВП Китая.



По состоянию на 07.50 индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% - до 2608 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1329,49 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,33% - до 27177,65 пункта, южнокорейский KOSPI - снижался на 0,03%, до 2123,57 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,32% - до 20731,91 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся по итогам торгов на 0,18% - до 5890,4 пункта.



В центре внимания рынков в понедельник оказалась статистика из Китая. Согласно официальным данным, темпы роста ВВП КНР в 2018 году составили 6,6% против 6,8% в 2017 году. Это стало худшим показателем за последние 28 лет, однако лучше официального прогноза. Власти Китая устанавливали планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%. ВВП страны в IV квартале вырос в годовом исчислении на 6,4%, а в квартальном - на 1,5%, что совпало с прогнозами аналитиков.

Как сказал агентству экономист Macquarie Capital Ларри Ху, реакция рынков на статистику оказалась не слишком активной, - «инвесторы уже знали, что рост экономики КНР замедляется, и можно ожидать поддерживающей политики от властей».



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в «плюсе» на статистике из КНР и новостях по торговым отношениям Китая и США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,56% - до 2610,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,61%, до 1330,17 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,39% - до 27196,54 пункта, корейский KOSPI - на 0,02%, до 2124,61 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,18% - до 5890,4 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,26% - до 20719,33 пункта.



Рынки отыгрывали данные по ВВП Китая за прошлый год, согласно которым рост экономики страны замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Показатель превысил официальный прогноз властей в 6,5%, но при этом оказался худшим за последние 28 лет. Объем промышленного производства в стране в декабре вырос на 5,7% в годовом выражении, оказавшись выше прогноза аналитиков в 5,3%. Розничные продажи при этом выросли на 8,2% в годовом исчислении, совпав с прогнозами экспертов.



Участники торгов также обратили внимание на заявления главы государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ о том, что страна по итогам 2018 года сохранила статус второй по величине экономики мира, а влияние торгового конфликта с США на экономику Китая находится под контролем. Чиновник отметил, что торгово-экономические разногласия с США начали проявляться во втором квартале прошлого года, и правительство КНР приняло ряд мер по обеспечению стабильности.



Рост будет оставаться под давлением в ближайшие месяцы, и усилия властей будут направлены, скорее, на то, чтобы остановить замедление роста, а не пытаться существенно его ускорить.



Также определенное влияние на настроения рынков оказали пятничные сообщения СМИ о том, что Пекин предложил Вашингтону 6-летнюю сделку по наращиванию импорта американской продукции для преодоления торгового дисбаланса между странами.

Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник после того, как новые прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) усилили опасения относительно перспектив роста мировой экономики.



По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,73% - до 2591,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 1320,41 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 1,01% - до 26921,49 пункта, южнокорейский KOSPI - опускался на 0,66%, до 2110,64 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,73% - до 20568,53 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,58%, до 5856,5 пункта.



В центре внимания рынков оказался новый доклад МВФ по перспективам роста мировой экономики. Организация понизила прогноз по росту мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно, признав ослабление темпов роста мировой экономики. При этом фонд сохранил прогноз по росту ВВП Китая - его экономика будет расти на 6,2% в ближайшие два года.



Аналитики региона считают, что мало факторов, которые могли бы придать оптимизма азиатским рынкам, учитывая усилившиеся опасения относительно роста мировой экономики и закрытые рынки в США в понедельник в связи с днем Мартина Лютера Кинга.



Немного сгладить пессимизм азиатским инвесторам помогает статистика из Южной Кореи, согласно которой ВВП страны в IV квартале вырос на 3,1% в годовом исчислении и на 1% - в квартальном. Аналитики ждали роста показателя на 2,8% и 0,6% соответственно.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник ощутимым снижением индексов после того, как новые прогнозы МВФ усилили опасения инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,18% - до 2579,7 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,17%, до 1314,58 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,7% - до 27005,45 пункта, корейский KOSPI - на 0,32%, до 2117,77 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,54% - до 5858,8 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,47% - до 20622,91 пункта.



В центре внимания мировых инвесторов во вторник оказался прогноз МВФ по росту мировой экономики. Организация понизила его на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно, признав замедление темпов роста мировой экономики. При этом фонд оставил без изменения прогноз по росту экономики США на этот и на следующий год на уровне 2,5% и 1,8%. Также он сохранил прогноз по росту ВВП Китая - его экономика будет расти на 6,2% в ближайшие два года.



По мнению аналитиков OCBC, мнение которых приводит агентство Рейтер, инвесторы ждут, что на фоне ухудшения перспектив экономического роста Китай предпримет меры по поддержке экономики и ослабит денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику. Однако такие меры эта могут оказать только небольшой эффект, но не смогут остановить замедление экономического роста, особенно в связи неопределенностью вокруг торговой войны.



Дополнительное давление на настроения инвесторов в Японии оказало укрепление курса иены к доллару, которое является негативным фактором для экспортеров страны.

Курс доллара к иене снижался до ¥109,42 со ¥109,66 за доллар на прошлом закрытии.



В то же время участники торгов обратили внимание на статистику из Южной Кореи, согласно которой ВВП страны в IV квартале вырос на 3,1% в годовом исчислении и на 1% - в квартальном. Аналитики ждали роста показателя на 2,8% и 0,6% соответственно.



Европейский фондовый рынок в понедельник снизился.Европейский фондовый рынок в понедельник снизился после выхода данных, показавших замедление экономики Китая до наиболее низкого темпа роста с 1990 г.Большинство европейских индексов снизились, общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,19%, после роста на 2,25% на прошлой неделе.Пара фунт-доллар выросла на 0,2%, пара евро-доллар понизилась на менее чем 0,1%.Китайское правительство в понедельник сообщило, что рост ВВП в 2018 г. был 6,6%, что ниже 6,9% в 2017 г. Это наименее высокий рост с 1990 г. Торговый конфликт со США усилил мрачность, при неопределенности инвестиций китайских экспортtров.В США Белый дом и демократы в конгрессе представили новые предложения для завершения частичного прекращения работы правительства, хотя разногласия по ключевым пунктам сохраняются.Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник ощутимым снижением индексов после того, как новые прогнозы МВФ усилили опасения инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики.В центре внимания мировых инвесторов во вторник оказался прогноз МВФ по росту мировой экономики. Организация понизила его на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно, признав замедление темпов роста мировой экономики. При этом фонд оставил без изменения прогноз по росту экономики США на этот и на следующий год на уровне 2,5% и 1,8%. Также он сохранил прогноз по росту ВВП Китая - его экономика будет расти на 6,2% в ближайшие два года.По мнению аналитиков OCBC, мнение которых приводит агентство Рейтер, инвесторы ждут, что на фоне ухудшения перспектив экономического роста Китай предпримет меры по поддержке экономики и ослабит денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику. Однако такие меры эта могут оказать только небольшой эффект, но не смогут остановить замедление экономического роста, особенно в связи неопределенностью вокруг торговой войны.Дополнительное давление на настроения инвесторов в Японии оказало укрепление курса иены к доллару, которое является негативным фактором для экспортеров страны.Курс доллара к иене снижался до ¥109,42 со ¥109,66 за доллар на прошлом закрытии.В то же время участники торгов обратили внимание на статистику из Южной Кореи, согласно которой ВВП страны в IV квартале вырос на 3,1% в годовом исчислении и на 1% - в квартальном. Аналитики ждали роста показателя на 2,8% и 0,6% соответственно.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,4%, до $62,93 за баррель.Бумаги Сбербанка опустились на 0,61%, «Газпрома» — на 0,57%, «АЛРОСы» — на 0,92%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,13%, Московской биржи — на 1,47%.Российский фондовый рынок 21-го был малоподвижен, так как у инвесторов нет новых идей, и к тому же в торгах отсутствуют их заокеанские коллеги.Индекс Мосбиржи консолидируется сегодня около январского максимума на 2 478 пунктах, краткосрочный диапазон торгов в рублевом индикаторе — 2 455—2 385 пунктов. Может ли индекс подняться дополнительно? Может, но уже сейчас он выглядит перекупленным. Индекс РТС закрепляется около 1 175 пунктов, диапазон колебаний на ближайшее время составляет 1 165—1 180 пунктов.Как сообщалось, в пятницу 18 января ПФТС-индекс повысился на 0,58 пункта или на 0,10% до уровня 554,55 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 2,68 пунктов или на 0,48% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 января, сессия в ПФТС.К полудню вторника, 22 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: