Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Вів 29 січ, 2019 22:39

Sommer написав: freeze написав: Sommer написав: Сколько новых "куч" создали после 2014-го? Именно после. Сколько новых "куч" создали после 2014-го? Именно после.



Не специалист по автопроизводству России Не специалист по автопроизводству России



А кто писал:

Власть в Орде не мешает им там создавать кучу сборочных и полусборочных производств.

?

Или как дело дошло до фактов, так сразу пришлось в кусты нырять? А кто писал:Или как дело дошло до фактов, так сразу пришлось в кусты нырять?

Зачем Вы троллите"а?Если тамбыли созданы автозаводы, зачем создавать новые?Что, Рено должны построить ещё завод? Зачем, если он уже есть?увёл разговор в сторону.Его ответ на мой пост разбирать не буду,почти всё написал - "70% населения с африканским уровнем знаний (не знает даже арифметики)" и в США; в "Калифорнии более 2 млн IT-специалистов", но и население США в 10 раз больше + набирают со всего мира; "Дают возможность населению купить продукты за валюту, покупая украинские за гривну" - IT-шники далеко не главный поставщик валюты в страну.Могу согласиться, что IT-шники ещё долго будут на привилегированном положении в Украине, т.к. работают на мировом рынке и хотя бы в какой-то степени приближаются к мировым зарплатам (хотя всё же довольно далеки от них), а другие работники получают украинские зарплаты, которым до мировых очень далеко.Но всё это частности, кот. не имеют большого отношения к основному вопросу об "успехах" нашей экономики. Их, к большому сожалению, пока не очень видно. Кроме разве что с/х - тут неплохо, урожаи и экспорт растут.Но об этом уже много говорили - превратиться в с/х страну можно, но тогда население востребованное здесь будет миллионов 25 в лучшем случае, а молодёжь, кот. захочет заниматься чем-то ещё будет уезжать на Запад. Наука просто умрёт.