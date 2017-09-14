Banderlog написав:Блаженні миротворці. Скоро вже всі будуть дома, з рідними.
Не зійшлися у думках: у CNN розкрили, чому Трамп не дав "Томагавки" Україні У Трампа склалося враження, що Київ прагне "ескалації та продовження конфлікту".
Трамп та Зеленський виразили різні думки щодо шляхів наближення миру в Україні, і у "прямій та чесній" розмові американський лідер дав чітко зрозуміти, що Київ поки що не отримає далекобійного озброєння для ударів по Росії. Про це розповіло видання CNN з посиланням на джерела.
"Трамп і Зеленський провели кілька годин разом зі своїми найближчими помічниками в п'ятницю, що, за словами кількох осіб, знайомих з ситуацією, було напруженою, відвертою і, часом, "незручною" дискусією", — йдеться у матеріалі.
Один із посадовців розповів, що у Дональда Трампа склалося враження, наче Україна "прагне ескалації та продовження конфлікту". Також американський лідер був стурбований потенційними втратами під час зими, яка обіцяє бути суворою. https://focus.ua/uk/politics/729139-ne- ... i-ukrajini