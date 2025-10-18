Great Investor vs Hotab 1-0
Great Investor vs Hotab and fox767676 (proxy) 2-0
Great Investor vs Hotab and anduzenko 3-0.
Хотабе, ви не втомилися весь час інтелектуально програвати разом з усіма вашими проксі Великому Інвестору?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:45
Поразки хотаба
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:48
Investor_K
Ні.
Більше того, я радий за вас як переможця, який змагається сам з собою і завжди виграЄ.
Дякую що повідомили 3-м форумчанам, що вони брали участь в змаганнях.
Діти-аутисти легко грають в карти самі з собою почергово беручи до рук карти то одного гравця , то іншого. Завжди теж виграють
Потім вони виростають , і навіть проходять якось на форум фінанс
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:55
Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:16
Новий гарний вірш
Напишу вночі і зрання викладу. Якщо шановні форумчани захочуть його покращити Welcome. Це все буде завтра. Завтра. Слідкуйте за гілкою
Додано: Суб 18 жов, 2025 07:50
Києву та киянам
Місто Киів це найкраще місто на Землі
Воно ніби намальоване крейдою на стіні
Намальовані бульвари річки та мости
Різнокольорові всюди є банти
Це місто прокидаючись дивиться в хмари
Десь там зовсім нещодавно ховались вороги
А тепер підривають крилами птахи
І кудись спливає білий пароплав
Це місто не схоже ні на що навкруги
Усміхається перехожий і за 5 хвилин
Допомагаючи людині піклуватись про таарин
Розпускаються фонтани прямо на небеса
Я не знаю де ще на цьому світі є така ж весна
Я мабуть відпущу попутний вітер і залишусь назавжди
Сині тротуари сині квіти
Блакитно-жовті трамваї та рожеві сни
Він неначе намальований крейдою на стіні
Місто Киів це найкраще місто найкраще місто на Землі!
