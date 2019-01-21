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В АМКУ рассказали о "схеме
на миллион" с оценкой...

В АМКУ рассказали о "схеме на миллион" с оценкой...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:42

В АМКУ рассказали о "схеме на миллион" с оценкой...

Пропонуємо до обговорення:
Изменениями в Налоговый кодекс во время голосования за государственный бюджет 2019 года народные депутаты закрепили монопольное право "прокладок" на предоставление услуг по оценке недвижимости.

Дивися повний текст В АМКУ рассказали о \"схеме на миллион\" с оценкой недвижимости.
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