|
|
В АМКУ рассказали о "схеме на миллион" с оценкой...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Изменениями в Налоговый кодекс во время голосования за государственный бюджет 2019 года народные депутаты закрепили монопольное право "прокладок" на предоставление услуг по оценке недвижимости.
Дивися повний текст В АМКУ рассказали о \"схеме на миллион\" с оценкой недвижимости
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86875
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:18
Це перемога "реформаторів".
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1562
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему