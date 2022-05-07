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Finance.ua: Найкращі
безкоштовні кредитні картки

Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:24

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

Striker, если оставлять заявку на получение карты через сайт, то при заполнении анкеты на дебетовую у меня спросили все ли данные актуальны (в декабре оформлял кредитку, а в январе — дебетовую) — от сего ничего не запрашивали больше.

В точке выдачи забыл я сказать, что заявку на карту подавал через сайт, так давай там заполнять анкету с нуля... :D
В профильной теме читал, что можно отказаться заполнять номера. Сам на практике не проверял.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:45

  MASolomko написав: А так желательно РД, чтобы было 1 число, если желаете ничего не оплачивать за пользование картой.

Спасибо за весьма развернутую консультацию. Вот про расч.дату 1го не понял.
О карта это вы имели ввиду Card Blanche Online ? Других не нахожу
Tico
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:44

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

  Tico написав:О карта это вы имели ввиду Card Blanche Online ?
О.Карта она же ONLINE CARD — новый продукт от Idea Bank
https://obank.com.ua/

  Tico написав:Вот про расч.дату 1го не понял.
Тонкости связаны, если желаете, чтобы карта Card Blanche Online была бесплатная. Детали спрашивайте в профильной теме.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:17

MASolomko Спасибо, а я на сайте Идеи смотрел
Tico
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 14:01

  Striker написав:
  swan forever написав:Если честно, то так и не понял в чём уникальность OneCard от Конкорда.
Вот какой пункт, который у них круче, чем у остальных банков?

Тоже не понимаю. По моим прикидкам, лидер вообще чёрная от Монобанка, так как комиссия по кредиту всего 3.2%. Это ли не главное в кредитных картах?

Нет, не это. Любые ставки выше 2% в месяц нонсенс. Вообще, надо в грейс период попадать
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 18:41

Рейтинг явно проплачен. Что касается кредитных карт, читайте внимательно условия и тарифы на официальном сайте банка. Много подводных камней. Самые оптимальные на мой взгляд Монобанк и Приват. Там нет скрытых комиссий. В отличие от Альфа, А-банка т.п.
l_amyr
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 14:42

  l_amyr написав:Рейтинг явно проплачен. Что касается кредитных карт, читайте внимательно условия и тарифы на официальном сайте банка. Много подводных камней. Самые оптимальные на мой взгляд Монобанк и Приват. Там нет скрытых комиссий. В отличие от Альфа, А-банка т.п.

И что за скрытые комиссии в а-банке?
и с каких пор приват убрал скрытую комиссию в 0,5% за перевод своих средств?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:36

Re: Finance.ua: Найкращі безкоштовні кредитні картки

У Хамелеона 4% річних за власні кошти скоро зникнуть.
Arbitr
 
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