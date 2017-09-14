Додано: Вів 16 вер, 2025 01:17

, рекомендую послушать Арти Грина в постеХотя бы с 2:22 по 13:11.Там, в частности и о том, что РФ долго не выдержит.Интересно, что вы скажете. Тоже обвините его в преклонении перед РФ и пр.?, там есть и о Залужном.Не могу сказать, что я полностью согласен со всем, что он рассказал. Многие вещи не могу обсуждать просто потому, что не владею информацией и, соответственно, не могу судить. Грин знает гораздо больше, но думаю, тоже далеко не всё, но спорить не возьмусь.P.s. Возможно, реакцией будет "разоблачение" Грина. В этом случае тоже не возьмусь спорить. Но если так, то почему ему дают трибуну? Ладно, на ютьюбе - это от нас не зависит. Но и периодически на ТВ, и на новостных сайтах, и на встречах с вполне украинскими блогерами.