Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:44

  ЛАД написав: ну, мені здається, дуже багато людей виїде з країни" это фантазии Юры. Вполне понятные. Будут или не будут выезжать из Цкраины зависит от разных причин, но точно не от фамилии президента. Или, скажем мягче, в последнюю очередь от его фамилии.

якщо кордони закриті, то фамілія не має значення, 146%
1
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:48

  _hunter написав:
  jump написав:Після закінчення військового стану, в Україні діятиме особливий стан. І тоді введуть суттєві обмеження, — Сергій Старенький :shock:

Серед них:
• Мобілізація.
• Підвищення обороноздатності.
• Переведення підприємств на особливий режим роботи.
• Чоловіків і жінок із військовими спеціальностями, а також медиків, оборонних інженерів та фахівців з радіоелектроніки можуть призивати. :shock:

квартал максимально далі буде тягнути гуму 8)

Війна в Україні йде до завершення, - заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. :?

"Зараз, коли очевидно, що війна йде до завершення, це хтось визнає, а хтось не визнає. Але фактично ми рухаємося в цьому напрямку"
https://www.unian.ua/politics/viyna-yde ... 31099.html

У них все как-то не понятно (или несколько фракций есть)...
Уряд ухвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік, - Свириденко
Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

А ели 2х10^12 не найдут то шо с курсом то будет?
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:52

  greenozon написав:оце так...
[youtube]OfmD7AmAfJA[/youtube.

Много наговорил, но в результате фактически поддержал Владимира Бойко в его обвинениях в адрес Мадяра.
У меня вопрос немного о другом - раньше писали о налётах на нефтегазовые структуры РФ как об операциях ГУР. Мухачёв говорит о них как об операциях СБС. Кто сегодня проводит эти операции?
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 01:17

Shaman, рекомендую послушать Арти Грина в посте greenozon viewtopic.php?p=5890516#p5890516.
Хотя бы с 2:22 по 13:11.
Там, в частности и о том, что РФ долго не выдержит.
Интересно, что вы скажете. Тоже обвините его в преклонении перед РФ и пр.?

detroytred, там есть и о Залужном.

Не могу сказать, что я полностью согласен со всем, что он рассказал. Многие вещи не могу обсуждать просто потому, что не владею информацией и, соответственно, не могу судить. Грин знает гораздо больше, но думаю, тоже далеко не всё, но спорить не возьмусь.

P.s. Возможно, реакцией будет "разоблачение" Грина. В этом случае тоже не возьмусь спорить. Но если так, то почему ему дают трибуну? Ладно, на ютьюбе - это от нас не зависит. Но и периодически на ТВ, и на новостных сайтах, и на встречах с вполне украинскими блогерами.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 06:28

  ЛАД написав:Но если так, то почему ему дают трибуну? Ладно, на ютьюбе - это от нас не зависит. Но и периодически на ТВ, и на новостных сайтах,
проблема нашого мислення в тім що ми не сприймаєм невизначеноності. Не треба спішити з відповіддю на чому. Поки достовірно можно сказати лиш одне.
значить так надо.
Нас тупні питання кому надо? І для чого?)
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 07:58

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Успіх написав:

Цікаві думки. З 47 хв.
Про закінчення війни, як тільки Китай стане єдиним покупцем росвуглеводородів.
Про Залужного.
Про підготовку до другого нападу.

Про Залужного.
"Залужний, як той, кому будуть вірити, як професіонал, якому можна вірити, стане президентом".
По опросам Зеленскому верят не меньше людей, чем Залужному. И не думаю, что цифры сильно искажены. Да Залужный профессионал, но профессионал военный. В управлении государством и экономике он разбирается не больше, чем Зеленский 6 лет назад. Верить у нас, как показывает практика, нельзя никому.
То, что "Якщо Зеленський залишиться президентом, ну, мені здається, дуже багато людей виїде з країни" это фантазии Юры. Вполне понятные. Будут или не будут выезжать из Украины зависит от разных причин, но точно не от фамилии президента. Или, скажем мягче, в последнюю очередь от его фамилии.

P.s. Смотрел только с 47 мин.

Если фамилия раздражающая , то выедут , слишком много издержек жизни в Украине чтобы ещё и морально мучиться. Причём кого-то сильно будут раздражать бывшие регионалы и около того, а кого-то производные парасюка, как это случилось в 2019 . Вот в случае залужного точно выеду чертыхаясь. А в случае Билецкого выеду, но с интересом понаблюдаю со стороны. Пройти между сциллой и Харибдой вряд-ли удастся формирую пул кандидатов. Но выезд недовольных это меньшее зло из возможных альтернатив
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 16 вер, 2025 08:07, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 08:01

"Мають готуватися бути офіцерами": в Раді розкритикували дозвіл на виїзд юнаків до 22 років :lol:

"Це люди, які можуть працювати в економіці, допомагати економіці та армії. Це люди, які, вибачте, можуть бути сержантами й офіцерами в нашій армії. І їх потрібно не випускати та відправляти за кордон, а готувати уже зараз бути цими сержантами й офіцерами в майбутньому", — сказав Костенко.

За словами нардепа, бізнесмени розповідали йому, що юнаки 18-22 почали масово звільнятися та виїжджати за кордон після постанови Кабміну. Костенко зауважив, що не говорить про те, що всіх юнаків потрібно відправити в окопи, але, на його думку, вони повинні допомагати країні.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/724 ... ya-yunakiv
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 08:03

  jump написав:"Мають готуватися бути офіцерами": в Раді розкритикували дозвіл на виїзд юнаків до 22 років :lol:

"Це люди, які можуть працювати в економіці, допомагати економіці та армії. Це люди, які, вибачте, можуть бути сержантами й офіцерами в нашій армії. І їх потрібно не випускати та відправляти за кордон, а готувати уже зараз бути цими сержантами й офіцерами в майбутньому", — сказав Костенко.

За словами нардепа, бізнесмени розповідали йому, що юнаки 18-22 почали масово звільнятися та виїжджати за кордон після постанови Кабміну. Костенко зауважив, що не говорить про те, що всіх юнаків потрібно відправити в окопи, але, на його думку, вони повинні допомагати країні.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/724 ... ya-yunakiv


Я после этого закона усилил денежные переводы за кордон. Ведь получается у страны нет будущего
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 08:07

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Но если так, то почему ему дают трибуну? Ладно, на ютьюбе - это от нас не зависит. Но и периодически на ТВ, и на новостных сайтах,
проблема нашого мислення в тім що ми не сприймаєм невизначеноності. Не треба спішити з відповіддю на чому. Поки достовірно можно сказати лиш одне.
значить так надо.
Нас тупні питання кому надо? І для чого?)


Напрашивается продолжение логического ряда вопросов, из классики:
Что делать? и
Кто виноват?
1
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 08:12

  Миша-клиент написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Но если так, то почему ему дают трибуну? Ладно, на ютьюбе - это от нас не зависит. Но и периодически на ТВ, и на новостных сайтах,
проблема нашого мислення в тім що ми не сприймаєм невизначеноності. Не треба спішити з відповіддю на чому. Поки достовірно можно сказати лиш одне.
значить так надо.
Нас тупні питання кому надо? І для чого?)


Напрашивается продолжение логического ряда вопросов, из классики:
Что делать? и
Кто виноват?


Виноваты те, кому в Украине-Руси жить всегда хорошо , как бы они там на своих майданах притворно не скулили. Что с ними делать , я потом объясню
