Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 25.01.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 25.01.19 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:45 Итоги: Мировой фондовый рынок 25.01.19 США



В четверг фондовые индексы закрылись, в основном, с повышением, так как инвесторы оценивали поток корпоративных доходов, наблюдая за торговыми переговорами США и Китая и длительным закрытием правительства США - все на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики.



Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 22,38 пункта до 24 553,24 пункта.

Индекс S&P500 вырос на 3,63 пункта, или 0,1%, до 2 642,33 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 47,69 пункта, или 0,7%, до 7 073,46 пункта.



Инвесторы оценивают отчеты о доходах на фоне опасений по поводу замедления экономического роста в Китае и Европе, а также опасений, что напряженность в торговле между США и Китаем в ближайшее время не будет ослаблена.



Эти опасения стали более очевидными после того, как министр торговли Уилбур Росс заявил CNBC, что США находятся в «милях и милях» от торговой сделки с Китаем. Комментарии добавили к растущей озабоченности на Уолл-стрит, что торговое противостояние не будет разрешено до марта, когда президент пообещал поднять текущий 10% тариф на китайский импорт более чем на $200 миллиардов до 25%, если сделка не будет достигнута.



Пара конкурирующих законопроектов по открытию правительства провалилась в Сенате, как и ожидалось, продлив частичное закрытие правительства. Экономисты предупреждают, что риски для роста в США растут с каждым днем закрытия правительства.



Сенат США в четверг не принял оба законопроекта, направленных на прекращение шатдауна, который продолжается с 22 декабря. Первый включал предложение президента Дональда Трампа о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, второй предполагал не выделять денег на пограничную безопасность, профинансировать работающие по сокращенному графику учреждения до 8 февраля, а затем продолжить обсуждение по границе.

Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.



Не порадовали участников рынка слова министра торговли США Уилбура Росса, заявившего, что страна «за тридевять земель» от торгового договора с Китаем. Ранее США перенесли на 2 марта поднятие пошлин на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год с 10% до 25%.



«Мартовский дедлайн наступит уже скоро, и остается еще столько проблем», - таково мнение рыночного стратега Informa Financial Intelligence Райана Наумана. Эксперт считает, что в итоге стороны продлят время для переговоров по торговым проблемам.



Обеспокоенность ростом мировой экономики была подчеркнута комментариями президента Евроцентробанка Марио Драги о том, что баланс рисков, связанных с экономическими перспективами еврозоны, сместился в сторону снижения



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,09% до уровня 24 553,24 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,14%, до 2 642,33 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,68% до 7 073,46 пункта.



Европа



Европейские фондовые индексы в четверг преимущественно выросли на прогнозированном решении ЕЦБ не менять действующие ставки.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,14% после снижения на 0,06% в среду.



Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, сохранил все процентные ставки без изменений по итогам совещания 24 января.

Кредитная ставка сохранена на нулевом уровне.



Ставка по депозитам ЕЦБ осталась на уровне минус 0.4% годовых.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне плюс 0,25%.

ЕЦБ не собирается менять процентные ставки как минимум до конца лета 2019 года, отмечается в пресс-релизе регулятора по итогам январского заседание. ЕЦБ будет и дальше реинвестировать средств от погашения ценных бумаг, выкупленных в ходе программы количественного смягчения (QE). Это будет происходить в течение длительного времени после первого повышения процентных ставок. Программа скупки активов, напомним, завершилась в декабре 2018 года. ЕЦБ ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года, отмечено в релизе.



Драги ожидаемо заявил об ухудшении рисков для экономических прогнозов в еврозоне.



Баланс рисков для экономических прогнозов в еврозоне сместился в сторону понижения, заявил председатель центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

В декабре риски считались в целом сбалансированными. Аналитики ожидали подобного изменения оценки рисков. В числе причин глава ЕЦБ назвал геополитические факторы, усиление протекционизма и слабость emerging markets.

«Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидалось», - отметил М.Драги.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,14% после снижения на 0,06% в среду.



Британский FTSE 100 упал по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,35% и составил 6 818,95 пункта.



Немецкий DAX вырос на 0,53% до 11 130,18 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,65% — на отметке 4 871,96 пункта.



Азия



Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом индексов в надежде на успешные торговые переговоры США и Китая на следующей неделе.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,39% - до 2601,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опустился на 0,18%, до 1319,97 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,65% - до 27569,19 пункта, корейский KOSPI - на 1,51%, до 2177,73 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,68% - до 5905,6 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,97% - до 20773,56 пункта.



В центре внимания мировых инвесторов находятся торговые отношения США и Китая. Рынки ждут встречи представителей стран 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.



В то же время трейдеры продолжают следить за ситуацией с «шатдауном» в США (перерыв в работе некоторых госструктур). Он длится уже 34 дня - это самый продолжительный период «шатдауна» в истории США. Рынки опасаются, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться не только на экономике США, но и на мировой экономике в целом. Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Дональда Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.



Президенту США нужна победа, и ему нужно в ближайшее время решить, будет ли он добиваться прогресса в ситуации с «шатдауном» или в торговой войне с Китаем. Если он оставит обе проблемы в их нынешнем состоянии, то весь рост фондового рынка и доверие в экономике испарятся.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в четверг разнонаправленно. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,35% - до 2482,71 пункта, индекс РТС вырос на 0,14%, до 1188,15 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,49%, до 66,072 RUB/USD, курс евро опустился на 0,71%, до 75,15 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,41% - до $61,14 за баррель.



Бумаги Сбербанка выросли на 0,86%, «Газпрома» — на 0,63%, «АЛРОСы» — на 0,4%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 0,17%, Московской биржи — на 2,75%.



Российский рынок проседает в четверг. Накануне индекс Мосбиржи обновлял максимумы, 24-го в качестве факторов давления сработали высокая степень перекупленности и заметное ухудшение внешнего фона. В результате рублевый индикатор снижается и возвращается в область промежуточных поддержек 2 470—2 475 пунктов. Под ней есть более сильная поддержка на уровне 2 450 пунктов, и при ее пробое «медведи» станут более агрессивными. Индекс РТС консолидируется около 1 180 пунктов и тоже выглядит очень перегретым. Краткосрочный торговый коридор для индекса Мосбиржи составляет 2 460—2 485 пунктов, для индекса РТС — 1 170—1 185 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 24 января понизился на 4,14 пункта или на 0,75% до уровня 550,66 пункта.



Объем торгов за день составил 526,77 млн. грн., акциями наторговали 0,40 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 23 января ПФТС-индекс понизился на 1,92 пункта или на 0,35% до уровня 554,80 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 8,70 пунктов или на 1,56% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг, поддерживая оптимизм на американских площадках днем ранее.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,51% - до 2594,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,71%, до 1325,58 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 0,14% - до 27045,06 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,43%, до 2136,96 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,29% - до 20535,2 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - повышался на 0,27%, до 5859,2 пункта.



Участники торгов в Азии обратили внимание, что основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне хороших показателей корпоративной финансовой отчетности компаний за минувший год. В то же время на рынках сохраняются опасения, связанные с риском замедления роста мировой экономики.



Прежде всего, инвесторы обеспокоены тем, что замедление роста мировой экономики может продолжаться на фоне неопределенности в перспективах торговой войны США и Китая.



В среду президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, сказал, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем «тем или иным образом».



Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о «перемирии» в торговой войне.

В то же время без оптимизма восприняли участники торгов статистику из Японии от исследовательской компании Markit Economics, согласно которой индекс деловой активности PMI в промышленности страны в январе, по предварительной оценке, составил 50 пунктов против 52,6 пункта в декабре.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в четверг вслед за американским рынком акций, поддержку которому оказала сильная корпоративная отчетность.



Гонконгский индекс Hang Seng прибавил по итогам торгов 0,4%, китайский Shanghai Composite - также 0,4%, тайваньский TAIEX - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,8%.



Японский рынок снизился вторую сессию подряд на неблагоприятных статданных, Nikkei 225 опустился на 0,1%.



Индекс производственной активности в Японии, рассчитываемый IHS Markit, в январе опустился до 50 пунктов - минимального уровня с августа 2016 года, указав на остановку роста деловой активности в секторе. Подындекс объемов производства опустился ниже отметки в 50 пунктов - до 49,2 пункта, что говорит о первом за 2,5 года сокращении выпуска продукции компании и усиливает опасения замедления глобального экономического подъема.



Статданные о производственной активности не предвещают ничего хорошего японской промышленности, указывая на завершение длившегося около 2,5 лет роста



В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем. Заместитель председателя КНР Ван Цишань заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, что экономики Китая и США «взаимосвязаны и необходимы друг другу», добавив, что «попытки переложить ответственность за свои проблемы на других, не решат самих проблем».



Ван Цишань отметил, что китайский рынок имеет «огромный потенциал», несмотря на «его недавнее ослабление.



Котировки акций азиатских технологических компаний выросли по итогам торгов в четверг. Бумаги японских чипмейкеров Tokyo Electron и Advantest подорожали соответственно на 4,5% и 6,2%, южнокорейского чипмейкера SK Hynix - на 5,5%, поставщиков Apple - AAC Technologies и Sunny Optical - на 3,9% и 3,1%.



Стоимость акций производителя фотооборудования Nikon увеличилась на 6,7%.



Бумаги крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing подешевели на 3,1%.



Цена акций сингапурской инвесткомпании Jardine Matheson Holdings Ltd. рухнула в ходе торгов на 83%, после чего быстро выросла и к закрытию рынка была лишь на 0,5% ниже уровня предыдущей сессии. Падение капитализации, достигавшее в течение сессии $41 млрд., было обусловлено человеческой ошибкой, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг просел на 0,75% - до 550,66 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 526,77 млн. грн. в том числе акциями - 0,4 млн. грн.



Среди индексных бумаг подешевели акции Турбоатома (-6,78%), Райффайзен Банка Аваль (-0,23%) и Центрэнерго (-0,21%).

В «зеленой зоне» завершили торги только акции Донбассэнерго (-0,09%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,19% - до 427,88 пункта при объеме торгов 150,24 тыс. злотых (1,1 млн. грн.).



В «индексной корзине» дорожали акции «Агротона» (+4,59%) и «Астарты» (+1,67%).

Дешевели акции «Кернела» (-0,98%) и «Овостара» (-0,91%).



К полудню пятницы, 25 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в пятницу в ожидании нового раунда торговых переговоров США и Китая на следующей неделе.



По состоянию на 7.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,57% - до 2606,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,35%, до 1326,94 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 1,34% - до 27483,98 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,4%, до 2175,1 пункта.



Японский Nikkei 225 поднимался на 1,16% - до 20813,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, до 5911,5 пункта.



Участники торгов в Азии с оптимизмом ждут встречи представителей США и Китая 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.



Росту азиатских рынков способствует и позитив на американских биржах. Они закрыли торги четверга преимущественно ростом на фоне внутренней макроэкономической статистики и корпоративных отчетностей.



Старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава отмечает, что рынки готовятся к событиям следующей недели.



«Торговые дискуссии между США и Китаем позволят понять, как идут переговоры, а голосование британского парламента станет ключевым событием для Brexit. Кроме того, состоится заседание комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC)», - сказал гуру.



Заседание FOMC ФРС США состоится 29-30 января, а голосование по новому документу по Brexit в британском парламенте - 29 января.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом индексов в надежде на успешные торговые переговоры США и Китая на следующей неделе.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,39% - до 2601,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опустился на 0,18%, до 1319,97 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,65% - до 27569,19 пункта, корейский KOSPI - на 1,51%, до 2177,73 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,68% - до 5905,6 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,97% - до 20773,56 пункта.



В центре внимания мировых инвесторов находятся торговые отношения США и Китая. Рынки ждут встречи представителей стран 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.



В то же время трейдеры продолжают следить за ситуацией с «шатдауном» в США (перерыв в работе некоторых госструктур). Он длится уже 34 дня - это самый продолжительный период «шатдауна» в истории США. Рынки опасаются, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться не только на экономике США, но и на мировой экономике в целом. Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Дональда Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.



Президенту США нужна победа, и ему нужно в ближайшее время решить, будет ли он добиваться прогресса в ситуации с «шатдауном» или в торговой войне с Китаем. Если он оставит обе проблемы в их нынешнем состоянии, то весь рост фондового рынка и доверие в экономике испарятся.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://www.metalinfo.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,

http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 В четверг фондовые индексы закрылись, в основном, с повышением, так как инвесторы оценивали поток корпоративных доходов, наблюдая за торговыми переговорами США и Китая и длительным закрытием правительства США - все на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики.Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 22,38 пункта до 24 553,24 пункта.Индекс S&P500 вырос на 3,63 пункта, или 0,1%, до 2 642,33 пункта.Индекс Nasdaq Composite прибавил 47,69 пункта, или 0,7%, до 7 073,46 пункта.Инвесторы оценивают отчеты о доходах на фоне опасений по поводу замедления экономического роста в Китае и Европе, а также опасений, что напряженность в торговле между США и Китаем в ближайшее время не будет ослаблена.Эти опасения стали более очевидными после того, как министр торговли Уилбур Росс заявил CNBC, что США находятся в «милях и милях» от торговой сделки с Китаем. Комментарии добавили к растущей озабоченности на Уолл-стрит, что торговое противостояние не будет разрешено до марта, когда президент пообещал поднять текущий 10% тариф на китайский импорт более чем на $200 миллиардов до 25%, если сделка не будет достигнута.Пара конкурирующих законопроектов по открытию правительства провалилась в Сенате, как и ожидалось, продлив частичное закрытие правительства. Экономисты предупреждают, что риски для роста в США растут с каждым днем закрытия правительства.Сенат США в четверг не принял оба законопроекта, направленных на прекращение шатдауна, который продолжается с 22 декабря. Первый включал предложение президента Дональда Трампа о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, второй предполагал не выделять денег на пограничную безопасность, профинансировать работающие по сокращенному графику учреждения до 8 февраля, а затем продолжить обсуждение по границе.Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.Не порадовали участников рынка слова министра торговли США Уилбура Росса, заявившего, что страна «за тридевять земель» от торгового договора с Китаем. Ранее США перенесли на 2 марта поднятие пошлин на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год с 10% до 25%.«Мартовский дедлайн наступит уже скоро, и остается еще столько проблем», - таково мнение рыночного стратега Informa Financial Intelligence Райана Наумана. Эксперт считает, что в итоге стороны продлят время для переговоров по торговым проблемам.Обеспокоенность ростом мировой экономики была подчеркнута комментариями президента Евроцентробанка Марио Драги о том, что баланс рисков, связанных с экономическими перспективами еврозоны, сместился в сторону сниженияЕвропейские фондовые индексы в четверг преимущественно выросли на прогнозированном решении ЕЦБ не менять действующие ставки.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,14% после снижения на 0,06% в среду.Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, сохранил все процентные ставки без изменений по итогам совещания 24 января.Кредитная ставка сохранена на нулевом уровне.Ставка по депозитам ЕЦБ осталась на уровне минус 0.4% годовых.Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне плюс 0,25%.ЕЦБ не собирается менять процентные ставки как минимум до конца лета 2019 года, отмечается в пресс-релизе регулятора по итогам январского заседание. ЕЦБ будет и дальше реинвестировать средств от погашения ценных бумаг, выкупленных в ходе программы количественного смягчения (QE). Это будет происходить в течение длительного времени после первого повышения процентных ставок. Программа скупки активов, напомним, завершилась в декабре 2018 года. ЕЦБ ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года, отмечено в релизе.Драги ожидаемо заявил об ухудшении рисков для экономических прогнозов в еврозоне.Баланс рисков для экономических прогнозов в еврозоне сместился в сторону понижения, заявил председатель центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.В декабре риски считались в целом сбалансированными. Аналитики ожидали подобного изменения оценки рисков. В числе причин глава ЕЦБ назвал геополитические факторы, усиление протекционизма и слабость emerging markets.«Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидалось», - отметил М.Драги.Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом индексов в надежде на успешные торговые переговоры США и Китая на следующей неделе.В центре внимания мировых инвесторов находятся торговые отношения США и Китая. Рынки ждут встречи представителей стран 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.В то же время трейдеры продолжают следить за ситуацией с «шатдауном» в США (перерыв в работе некоторых госструктур). Он длится уже 34 дня - это самый продолжительный период «шатдауна» в истории США. Рынки опасаются, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться не только на экономике США, но и на мировой экономике в целом. Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Дональда Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.Президенту США нужна победа, и ему нужно в ближайшее время решить, будет ли он добиваться прогресса в ситуации с «шатдауном» или в торговой войне с Китаем. Если он оставит обе проблемы в их нынешнем состоянии, то весь рост фондового рынка и доверие в экономике испарятся.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,49%, до 66,072 RUB/USD, курс евро опустился на 0,71%, до 75,15 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,41% - до $61,14 за баррель.Бумаги Сбербанка выросли на 0,86%, «Газпрома» — на 0,63%, «АЛРОСы» — на 0,4%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 0,17%, Московской биржи — на 2,75%.Российский рынок проседает в четверг. Накануне индекс Мосбиржи обновлял максимумы, 24-го в качестве факторов давления сработали высокая степень перекупленности и заметное ухудшение внешнего фона. В результате рублевый индикатор снижается и возвращается в область промежуточных поддержек 2 470—2 475 пунктов. Под ней есть более сильная поддержка на уровне 2 450 пунктов, и при ее пробое «медведи» станут более агрессивными. Индекс РТС консолидируется около 1 180 пунктов и тоже выглядит очень перегретым. Краткосрочный торговый коридор для индекса Мосбиржи составляет 2 460—2 485 пунктов, для индекса РТС — 1 170—1 185 пунктов.Как сообщалось, в среду 23 января ПФТС-индекс понизился на 1,92 пункта или на 0,35% до уровня 554,80 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 8,70 пунктов или на 1,56% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 января, сессия в ПФТС.К полудню пятницы, 25 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 70319 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4516 раз. Подякували: 8225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 24.01.19

дядя Caша » Чет 24 січ, 2019 13:50 0 309

дядя Caша Чет 24 січ, 2019 13:50 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.01.19

дядя Caша » Сер 23 січ, 2019 13:29 0 325

дядя Caша Сер 23 січ, 2019 13:29 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.01.19

дядя Caша » Вів 22 січ, 2019 13:16 0 360

дядя Caша Вів 22 січ, 2019 13:16