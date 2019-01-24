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"Нафтогаз": у травні
може бути вже занадто пізно...

"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:52

pohl-elena
В 2018 році імпортовано 10,6 млрд кубів, із яких споживачам надійшло 8,4 млрд, а різниця на прокачку через ГТС. http://utg.ua/utg/media/news/2019/01/gt ... -2018.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:59

Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

  zРадио написав:А кто блокировал 3-сторонние газовые переговоры, заявляя о сдаче национальных интересов (даже "национального достояния")?

Ватаны, или псевдо-патриотические популисты? То-то же!

Так литовці віддали Газпрому трубу, і транзиту не стало. Не треба натягувати політичну сову на економічний глобус. Якщо Путя вирішив будувати потоки, то ні Янукович, ні Медведчук, якби став Президентом, не змогли б цьому завадити.
От побудує, а потім буде кидати подачку у вигляді 10-20 млрд.
Тут тільки санкції, а не розмови, допоможуть. Правда, 40 років назад і санкції не допомогли - ФРН все одно отримала сибірський газ через нашу ГТС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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