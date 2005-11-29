"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
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Все что вы написали это просто б***...б***...б*** или"сказки для бедных" "Почему “по разным сведениям”? Только не смейтесь, но точная цена газа для балтийских стран неизвестна" Достоверно известно только, что Беларусь платит за газ 127 дол. и это не "Знижка" а цена зафиксированная двусторонним договором. Достоверно известно также, что мы платим больше 300 дол. и це ПЕРЕМОГА? Если бы не юлька мы бы до сих пор платили за газ по 50 дол., но она тогда расторгла договор и наступило желанное"счастье" начали платить больше 400. Когда нам Россия предложила продать трубу, что мы им ответили? и что теперь?
pohl-elena написав:Достоверно известно только, что Беларусь платит за газ 127 дол. и это не "Знижка" а цена зафиксированная двусторонним договором. Достоверно известно также, что мы платим больше 300 дол. и це ПЕРЕМОГА? Если бы не юлька мы бы до сих пор платили за газ по 50 дол., но она тогда расторгла договор и наступило желанное"счастье" начали платить больше 400. Когда нам Россия предложила продать трубу, что мы им ответили? и что теперь?
І без Тимошенко ціни по 50 не було б і близько. Газпром сам підняв, в той час, ціну на газ всім закордонним споживачам. Продали б трубу, чи не продали - дешевий газ тільки за політичні поступки. Це суть політики РФ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
pohl-elena написав:Достоверно известно только, что Беларусь платит за газ 127 дол. и это не "Знижка" а цена зафиксированная двусторонним договором. Достоверно известно также, что мы платим больше 300 дол. и це ПЕРЕМОГА? Если бы не юлька мы бы до сих пор платили за газ по 50 дол., но она тогда расторгла договор и наступило желанное"счастье" начали платить больше 400. Когда нам Россия предложила продать трубу, что мы им ответили? и что теперь?
І без Тимошенко ціни по 50 не було б і близько. Газпром сам підняв, в той час, ціну на газ всім закордонним споживачам. Продали б трубу, чи не продали - дешевий газ тільки за політичні поступки. Це суть політики РФ.
2001–2004 гг. для Украины стали периодом высоких темпов экономического роста и определенной социальной стабильности. Воспользовавшись ростом мирового спроса на продукцию черной металлургии, наличием свободных мощностей и поставками дешевых российских энергоносителей ($50 за 1000 куб. м, в Европе газ был $150-70 ), металлургические предприятия Украины смогли существенно нарастить объемы выпуска экспортно ориентированной продукции, что привело к росту ВВП по итогам 2004 года на 12,4%.
8 августа 2004 года было подписано соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом», для Украины была установлена фиксированная цена на российский газ – $50 за 1000 куб. м. В дальнейшем именно Ющенко и Тимошенко в одностороннем порядке предложили перейти с бартера на рыночные расчеты при закупках российского газа, что впоследствии спровоцировало невиданный газовый кризис. ЭТО РОССИЯ ВИНОВАТА? С одной стороны, отказ от бартерных схем при взаиморасчетах и переход к прямым денежным расчетам привели к повышению тарифов на транзит российского газа в Европу по территории Украины с 2006 года до $1,75–$2 за 1000 куб. м на 100 км. С другой, вслед за поднятием тарифов на транзит, произошло и повышение цены на газ для Украины с $50 до среднеевропейского уровня в $160–$170. В результате в ночь с 3-го на 4 января 2006 года был подписан договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» об условиях поставок российского газа в Украину через посредническую компанию «РосУкрЭнерго» и об условиях транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Именно разрыв газового соглашения от 2004 года и затем подписание нового газового контракта в 2006-м на невыгодных для Украины условиях привели к дальнейшим пагубным последствиям в газовом вопросе. ЭТО РОССИЯ РАЗОРВАЛА ДОГОВОР? Зато юлька теперь ходит в трусиках по цене равной 2х летней пенсии среднего украинца. Це знову ПЕРЕМОГА!
pohl-elena написав:.. Если бы не юлька мы бы до сих пор платили за газ
не горячитесь - все намного сложнее. "Паписсят" Фирташ покупал "туркменский" газ (точнее, дешевый туркменский газ закачивался в русскую газовую систему), который затем перепродавал Нафтагазу и поставлял на свою химию. Когда туркмены взвинтили цены (они это сделали, когда к кому-то еще трубу проложили и поняли, что продешевили), русские разорвали контракт с туркменами и всеобщая халява закончилась. Параллельно, деятели с Нафтагаза с Юлькой сотоварищи, оценив масштаб транспортных и финансовых потоков, несущихся мимо волосатых и липучих рук, решили лавочку прибрать к своим рукам. Дальше вы ффсё знаете
pohl-elena написав:.. Если бы не юлька мы бы до сих пор платили за газ
не горячитесь - все намного сложнее. "Паписсят" Фирташ покупал "туркменский" газ (точнее, дешевый туркменский газ закачивался в русскую газовую систему), который затем перепродавал Нафтагазу и поставлял на свою химию. Когда туркмены взвинтили цены (они это сделали, когда к кому-то еще трубу проложили и поняли, что продешевили), русские разорвали контракт с туркменами и всеобщая халява закончилась. Параллельно, деятели с Нафтагаза с Юлькой сотоварищи, оценив масштаб транспортных и финансовых потоков, несущихся мимо волосатых и липучих рук, решили лавочку прибрать к своим рукам. Дальше вы ффсё знаете
Главное это что "решили лавочку прибрать к своим рукам" в этом согласна с вами на все 100%, а вот на счет Фирташа это второстепенно, ведь Россия поставляла газ по 50 и до Фирташа начиная с 1992 по 2005 пока юлька не розарвала договор. Причину разрыва вы правильно озвучили.
Російська компанія “Газпром” підвищить ціни на поставку газу в усі країни СНД 29 Листопад 2005, 14:00
Про це заявив сьогодні заступник глави Газпрому Олександр Рязанов:
“При ціні у 80 доларів на кордоні з Німеччиною ціна у 50 доларів в Україні вважалась прийнятною з врахуванням затрат на транспортування. Коли ж ця ціна стала 200 доларів, то, безумовно, 50 доларів – це дуже маленька сума. Вона не відповідає нашим реальним затратам на видобуток і доставку газу до країн СНД”.
Москва та Київ досі не вирішили питання щодо оплати за транзит та поставок газу.
У 2007 році російський газовий монополіст "Газпром" збирається продавати газ Європі за ціною 293 дол. за 1000 куб. м. Така цифра закладена в проекті бюджету монополії на 2007 рік.
Як повідомляють "Вєдомості", це принесе концернові рекордний експортний виторг у 46 млрд. дол., але, незважаючи на це, "Газпрому" доведеться зайняти 3 млрд. 400 млн., щоб звести кінці з кінцями, передає Ліга.
Наступного року "Газпром" розраховує на рекордний у своїй історії експортний виторг, говориться в матеріалах, підготовлених до ради директорів, що відбудеться 29 листопада.
Монополія планує експортувати в далеке зарубіжжя 157 млрд. 800 млн. куб. м газу і отримати за них 46 млрд. дол. Це майже на 20% більше 37 млрд. дол., котрі, як раніше говорив заступник голови правління "Газпрому" Алєксандр Мєдвєдєв, концерн очікує виручити від експорту цього року.
Бюджет на 2007 рік "Газпром" зверстав на базі середньозваженої експортної ціни на газ у 293 дол. за 1000 куб. м, у той час як у фінансовий план 2006 року була закладена ціна 257 дол. за 1000 куб. м. Правда, на практиці вона склала 250 дол.
"Ми вже точно знаємо, які ціни на газ будуть у Європі до середини наступного року, і тому впевнені в наших розрахунках", - зазначив представник "Газпрому".
"Газпром" розраховує на високі ціни не тільки в Європі. Як випливає з матеріалів до Ради директорів компанії, вона очікує отримати ще 6 млрд. 300 млн. дол.. від продажу 30 млрд. 500 млн. куб. м газу в СНД (без врахування України).
З них 4 млрд. 100 млн. - від поставок газу в Білорусь, котра, відповідно до документів, буде платити "Газпрому" 200 дол. за 1000 куб. м. Навколо цієї цифри йде суперечка, і президент Білорусі Олександр Лукашенко на початку жовтня назвала таке підвищення ціни "однозначно розривом усіх відносин, в економіці - так це точно".
То це Білорусь розірвала контракти, що їй Газпром підвищив ціну з $50 до $200?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Російська компанія “Газпром” підвищить ціни на поставку газу в усі країни СНД 29 Листопад 2005, 14:00
Про це заявив сьогодні заступник глави Газпрому Олександр Рязанов:
“При ціні у 80 доларів на кордоні з Німеччиною ціна у 50 доларів в Україні вважалась прийнятною з врахуванням затрат на транспортування. Коли ж ця ціна стала 200 доларів, то, безумовно, 50 доларів – це дуже маленька сума. Вона не відповідає нашим реальним затратам на видобуток і доставку газу до країн СНД”.
Москва та Київ досі не вирішили питання щодо оплати за транзит та поставок газу.
У 2007 році російський газовий монополіст "Газпром" збирається продавати газ Європі за ціною 293 дол. за 1000 куб. м. Така цифра закладена в проекті бюджету монополії на 2007 рік.
Як повідомляють "Вєдомості", це принесе концернові рекордний експортний виторг у 46 млрд. дол., але, незважаючи на це, "Газпрому" доведеться зайняти 3 млрд. 400 млн., щоб звести кінці з кінцями, передає Ліга.
Наступного року "Газпром" розраховує на рекордний у своїй історії експортний виторг, говориться в матеріалах, підготовлених до ради директорів, що відбудеться 29 листопада.
Монополія планує експортувати в далеке зарубіжжя 157 млрд. 800 млн. куб. м газу і отримати за них 46 млрд. дол. Це майже на 20% більше 37 млрд. дол., котрі, як раніше говорив заступник голови правління "Газпрому" Алєксандр Мєдвєдєв, концерн очікує виручити від експорту цього року.
Бюджет на 2007 рік "Газпром" зверстав на базі середньозваженої експортної ціни на газ у 293 дол. за 1000 куб. м, у той час як у фінансовий план 2006 року була закладена ціна 257 дол. за 1000 куб. м. Правда, на практиці вона склала 250 дол.
"Ми вже точно знаємо, які ціни на газ будуть у Європі до середини наступного року, і тому впевнені в наших розрахунках", - зазначив представник "Газпрому".
"Газпром" розраховує на високі ціни не тільки в Європі. Як випливає з матеріалів до Ради директорів компанії, вона очікує отримати ще 6 млрд. 300 млн. дол.. від продажу 30 млрд. 500 млн. куб. м газу в СНД (без врахування України).
З них 4 млрд. 100 млн. - від поставок газу в Білорусь, котра, відповідно до документів, буде платити "Газпрому" 200 дол. за 1000 куб. м. Навколо цієї цифри йде суперечка, і президент Білорусі Олександр Лукашенко на початку жовтня назвала таке підвищення ціни "однозначно розривом усіх відносин, в економіці - так це точно".
То це Білорусь розірвала контракти, що їй Газпром підвищив ціну з $50 до $200?
Чтобы о чем то говорить необходимо иметь какие то знания. Все прекрасно знают,что цена на что либо определяется контрактом-договором поэтому ознакомьтесь сначала 1. с соглашением от 8 августа 2004 года которое было подписано между «Газпромом» и «Нафтогазом» 2. с договором от 4 января 2006 года которое было подписано между «Газпромом» и «Нафтогазом» 3.с контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом» от 2009 года и тогда вам все станет ясно.
pohl-elena написав:Все прекрасно знают,что цена на что либо определяется контрактом-договором поэтому ознакомьтесь сначала 1. с соглашением от 8 августа 2004 года которое было подписано между «Газпромом» и «Нафтогазом»
Арбітраж присудив продаж Газпромом 5 млрд кубів по певній ціні Нафтогазу. Він це виконав? Ви серйозно вважаєте, що Газпром продавав би 5 років нам газ по $50, в той час, коли всі інші купували в 4-6 разів дорожче? https://sn1258.livejournal.com/16469.html
В марте 2005 года, после того как российское руководство потерпело целый ряд ощутимых политических провалов в отношениях с бывшими республиками СССР (Грузия, Украина, Молдавия), и в самый разгар кризиса власти в Киргизии, Владимир Путин высказался уже более категорично: «Все разочарования — от избытка ожиданий… Если кто-то ожидал от СНГ каких-то особых достижений в экономике, политике или в военной сфере, естественно, этого не было, так как и быть не могло. Цели программировались одни, а на деле процесс после распада СССР проходил по-другому…». Как выразился Путин, СНГ создавалось для «цивилизованного развода» постсоветских стран, а всё остальное — «… политическая шелуха и болтовня». Реальными же интеграционными инструментами, по его мнению, сейчас являются такие объединения, как ЕврАзЭС и создаваемое Единое экономическое пространство (ЕЭП). Что же касается СНГ, то оно, по словам Путина, играет роль «весьма полезного клуба для выявления взглядов руководителей государств на имеющиеся проблемы гуманитарного и экономического характера».
Как отмечали многие обозреватели, к концу 2005 года цены на поставляемый природный газ превратились для российского руководства в действенный инструмент поощрения и наказания постсоветских государств в зависимости от их политики в отношении России.
В марте 2005 года было объявлено о повышении тарифов на газ для Белоруссии, однако уже 4 апреля Владимир Путин пообещал сохранить отпускные цены на прежнем уровне, а 19 декабря была достигнута окончательная договорённость о поставке в Белоруссию в 2006 году 21 млрд м³ газа по 46,68 долл. США за 1 тыс. м³ (то есть цена осталась неизменной с прошлых лет). Тем не менее в марте 2006 года, сразу же после президентских выборов в Белоруссии, руководство «Газпрома» объявило о намерении повысить цену на газ для этой страны до европейского уровня. В июле 2005 года было объявлено о постепенном увеличении цен на газ для прибалтийских государств до общеевропейского уровня — 120—125 долл. В 2005 году цена 1 тыс. м³ газа составляла 92-94 долл. для Латвии (поставлено 1,3 млрд м³), 85 долл. — для Литвы (3,56 млрд м³), 90 долл. — для Эстонии (0,73 млрд м³). В сентябре 2005 года было объявлено об увеличении цены на газ для Грузии с 62,5 до 110 долл. В 2005 году Грузия получила около 1,45 млрд м³. В ноябре 2005 года было объявлено об увеличении цен для Армении до 110 долл. (контракт на 2005 год предусматривал поставку 1,7 млрд м³ по 54 долл.). Несмотря на предупреждения армянской стороны, что подобные шаги могут иметь негативные последствия для армяно-российских отношений, удалось лишь добиться отсрочки повышения цен до 1 апреля 2006 года. В ноябре 2005 года было объявлено об увеличении цен для Молдавии до 150—160 долл. В 2005 году «Газпром» поставил Молдавии 3 млрд м³ газа по 80 долл. за 1 тыс. м³. В январе 2006 года была достигнута договорённость о поставке газа в течение I квартала по цене 110 долл. В декабре «Газпром» и Азербайджан договорились о переходе на оплату поставок и транзита газа по рыночным ценам. По сообщениям СМИ, «Газпром» настаивал на цене 140—160 долл. за 1 тыс. м³ (в 2005 году в республику было поставлено 4,5 млрд м³ по 60 долл.).
Контракт 2004 року підписувався під перемогу Януковича, тому там і було 5 років. Після його програшу не було сенсу його виконувати. Те, що саме Україна першою висловила бажання його змінити, не означає, що він не був би змінений по ініціативі Газпрому, а привід завжди знайдеться (не платять, крадуть і т.д.). З 2006 року ціна на газ почала зростати для всіх країн СНД, але величина зростання залежала вже від політики.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
pohl-elena написав: 8 августа 2004 года было подписано соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом», для Украины была установлена фиксированная цена на российский газ – $50 за 1000 куб. м. В дальнейшем именно Ющенко и Тимошенко в одностороннем порядке предложили перейти с бартера на рыночные расчеты
Так все таки Ющенко или Тимошенко? Разве Юлька поехала в Москву с козлом который потребовал переводчика с русского? Разве газовый бизнес не был всегда президентским бизнесом в Украине? Где в это время работал брат Ющенко?
Германия собирается постепенно закрыть все свои тепловые электростанции, работающие на угле. План отказа от этого вида топлива планируется выполнить до 2038 года. Учитывая все обстоятельства, Берлин может попробовать заменить уголь российским газом, сообщает EUobserver.