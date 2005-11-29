"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

В марте 2005 года, после того как российское руководство потерпело целый ряд ощутимых политических провалов в отношениях с бывшими республиками СССР (Грузия, Украина, Молдавия), и в самый разгар кризиса власти в Киргизии, Владимир Путин высказался уже более категорично: «Все разочарования — от избытка ожиданий… Если кто-то ожидал от СНГ каких-то особых достижений в экономике, политике или в военной сфере, естественно, этого не было, так как и быть не могло. Цели программировались одни, а на деле процесс после распада СССР проходил по-другому…». Как выразился Путин, СНГ создавалось для «цивилизованного развода» постсоветских стран, а всё остальное — «… политическая шелуха и болтовня». Реальными же интеграционными инструментами, по его мнению, сейчас являются такие объединения, как ЕврАзЭС и создаваемое Единое экономическое пространство (ЕЭП). Что же касается СНГ, то оно, по словам Путина, играет роль «весьма полезного клуба для выявления взглядов руководителей государств на имеющиеся проблемы гуманитарного и экономического характера».



Как отмечали многие обозреватели, к концу 2005 года цены на поставляемый природный газ превратились для российского руководства в действенный инструмент поощрения и наказания постсоветских государств в зависимости от их политики в отношении России.



В марте 2005 года было объявлено о повышении тарифов на газ для Белоруссии, однако уже 4 апреля Владимир Путин пообещал сохранить отпускные цены на прежнем уровне, а 19 декабря была достигнута окончательная договорённость о поставке в Белоруссию в 2006 году 21 млрд м³ газа по 46,68 долл. США за 1 тыс. м³ (то есть цена осталась неизменной с прошлых лет). Тем не менее в марте 2006 года, сразу же после президентских выборов в Белоруссии, руководство «Газпрома» объявило о намерении повысить цену на газ для этой страны до европейского уровня.

В июле 2005 года было объявлено о постепенном увеличении цен на газ для прибалтийских государств до общеевропейского уровня — 120—125 долл. В 2005 году цена 1 тыс. м³ газа составляла 92-94 долл. для Латвии (поставлено 1,3 млрд м³), 85 долл. — для Литвы (3,56 млрд м³), 90 долл. — для Эстонии (0,73 млрд м³).

В сентябре 2005 года было объявлено об увеличении цены на газ для Грузии с 62,5 до 110 долл. В 2005 году Грузия получила около 1,45 млрд м³.

В ноябре 2005 года было объявлено об увеличении цен для Армении до 110 долл. (контракт на 2005 год предусматривал поставку 1,7 млрд м³ по 54 долл.). Несмотря на предупреждения армянской стороны, что подобные шаги могут иметь негативные последствия для армяно-российских отношений, удалось лишь добиться отсрочки повышения цен до 1 апреля 2006 года.

В ноябре 2005 года было объявлено об увеличении цен для Молдавии до 150—160 долл. В 2005 году «Газпром» поставил Молдавии 3 млрд м³ газа по 80 долл. за 1 тыс. м³. В январе 2006 года была достигнута договорённость о поставке газа в течение I квартала по цене 110 долл.

В декабре «Газпром» и Азербайджан договорились о переходе на оплату поставок и транзита газа по рыночным ценам. По сообщениям СМИ, «Газпром» настаивал на цене 140—160 долл. за 1 тыс. м³ (в 2005 году в республику было поставлено 4,5 млрд м³ по 60 долл.).