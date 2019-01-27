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"Нафтогаз": у травні
може бути вже занадто пізно...

"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:01

Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

  lapay написав:Контракт 2004 року підписувався під перемогу Януковича, тому там і було 5 років. Після його програшу не було сенсу його виконувати. Те, що саме Україна першою висловила бажання його змінити, не означає, що він не був би змінений по ініціативі Газпрому, а привід завжди знайдеться (не платять, крадуть і т.д.). З 2006 року ціна на газ почала зростати для всіх країн СНД, але величина зростання залежала вже від політики.


с 1992 года по 2004 газ был по 50 дол. или это тоже было под Януковича? в 2004 контракт был просто продлен на 5 лет до 2009 и что сделали наши дэмократы? они через 1 год и 5 месяцев, после его подписания, просто расторгли его и подписали новый контракт, по которому МЫ а не они, начали платить по 160-170. Задайте сами себе вопрос ПОЧЕМУ ? они это сделали, какова ПРИЧИНА и тогда вам все станет ясно. Многие уже давным давно это поняли, попытайтесь и вы это понять, ну а если не можете, это уже вопрос не ко мне. Удачи
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:27

Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

  lapay написав:Ви серйозно вважаєте, що Газпром продавав би 5 років нам газ по $50, в той час, коли всі інші купували в 4-6 разів дорожче?


Во первых не в 4-6 раз, а в 3-3,5 раз
Во вторых: На главной европейской спотовой площадке – голландской TTF – газ торгуется выше $275 за тыс. куб. м Форвард на IV квартал текущего года – $282,
а Белоруссия платит $127 , разница больше чем в 2 раза
ну а украинцы платят $315. Разницу чувствуете или опять Янукович виноват.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:37

Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

  pohl-elena написав:с 1992 года по 2004 газ был по 50 дол. или это тоже было под Януковича?

Яка ціна була на нафту до 2004 року і після? https://ukr.segodnya.ua/economics/enews ... 43509.html
  pohl-elena написав:в 2004 контракт был просто продлен на 5 лет до 2009 и что сделали наши дэмократы? они через 1 год и 5 месяцев, после его подписания, просто расторгли его и подписали новый контракт, по которому МЫ а не они, начали платить по 160-170. Задайте сами себе вопрос ПОЧЕМУ

Не має значення, хто саме розірвав контракт, ті, хто не розривав, так само отримали підвищення цін в 2006 році. Менше сателіти, більше ті, хто хотів вийти з впливу імперії.
  pohl-elena написав:На главной европейской спотовой площадке – голландской TTF – газ торгуется выше $275 за тыс. куб. м Форвард на IV квартал текущего года – $282,
а Белоруссия платит $127 , разница больше чем в 2 раза
ну а украинцы платят $315. Разницу чувствуете или опять Янукович виноват.

Я не збираюсь платити за газ менше, в обмін на відновлення імперії, і більшість так само пошле подалі тих, хто піде на уклін до Москви.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:51

  lapay написав:..Я не збираюсь платити за газ менше...
а не хотите, например, за моих родителей дополнительно откашлять? денег поди куры не клюют
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