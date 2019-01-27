"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...

Додано: Вів 29 січ, 2019 12:01

lapay написав: Контракт 2004 року підписувався під перемогу Януковича, тому там і було 5 років. Після його програшу не було сенсу його виконувати. Те, що саме Україна першою висловила бажання його змінити, не означає, що він не був би змінений по ініціативі Газпрому, а привід завжди знайдеться (не платять, крадуть і т.д.). З 2006 року ціна на газ почала зростати для всіх країн СНД, але величина зростання залежала вже від політики. Контракт 2004 року підписувався під перемогу Януковича, тому там і було 5 років. Після його програшу не було сенсу його виконувати. Те, що саме Україна першою висловила бажання його змінити, не означає, що він не був би змінений по ініціативі Газпрому, а привід завжди знайдеться (не платять, крадуть і т.д.). З 2006 року ціна на газ почала зростати для всіх країн СНД, але величина зростання залежала вже від політики.

с 1992 года по 2004 газ был по 50 дол. или это тоже было под Януковича? в 2004 контракт был просто продлен на 5 лет до 2009 и что сделали наши дэмократы? они через 1 год и 5 месяцев, после его подписания, просто расторгли его и подписали новый контракт, по которому МЫ а не они, начали платить по 160-170. Задайте сами себе вопрос ПОЧЕМУ ? они это сделали, какова ПРИЧИНА и тогда вам все станет ясно. Многие уже давным давно это поняли, попытайтесь и вы это понять, ну а если не можете, это уже вопрос не ко мне. Удачи