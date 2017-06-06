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В какой банк положить евро на
депозит и актуально ли это сей

В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это сей
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:22

В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это сей

Добрый день!
Планирую положить (после выборов президента) небольшую сумму в евро на депозит. Не пенсионер.
1) Какой банк посоветуете? Интересует конечно надёжность банковского вклада..
2) В случае дефолта (тьфу, тьфу конечно) деньги с депозитов не возвращаются?
3) Есть ли онлайн депозиты у банков, чтобы открывать депозит в интернете, без посещения филиала банка.. Также его и закрывать, без личного присутствия..
romanivashchenko1988
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:40

Re: В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это

Депо то открыть онлайн много кто даёт, дык только евро надо нести лично в кассу. Посмотрим что через пару недель изменится :)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:57

romanivashchenko1988
Укргазбанк, Универсал, но без вменяемого онлайн ....
szgonza999
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:58

romanivashchenko1988

На даний момент лише 1 банк дозволяє вносити валюту (долари, євро) без каси -через зелені ТСО (Термінали Само Обслуговування) - це Приватбанк.

внесення на картку Уні (без комісій).
але є 1 нюанс - депо % в Приватбанку (найбільшому держбанку України) одні із найнижчих...

а щоб самому вибрати хороший % по депозиту - є два сервіси
1) мінфін
https://minfin.com.ua/deposits/eur/?sum ... er=deposit

2) фінанс
https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... 3&sort=0.1

3) не забувайте також за корисну програму -
"Бонус до депозиту". Щоб нею скористатись - шукайте промо-код на цьому форумі (як правило в підписах учасників)
отримаєте +50 грн

https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?section=eur

на даний момент два банки є в цій програмі по євро.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:01

Re: В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это

  romanivashchenko1988 написав:2) В случае дефолта (тьфу, тьфу конечно) деньги с депозитов не возвращаются?


За суму до 200 000 грн в еквіваленті можете взагалі не переживати - при введенні ТА в банк ці гроші вам компенсують через Фонд Гарантування Вкладів Фізичних Осіб (ФГВФО)
курс - на момент ввдення ТА (Тимчасової Адміністрації)

Єдине, в чому вам треба буде переконатись - що ваш депозит в обраному банку буде гарантуватись ФГВФО (не всі продукти гарантуються, наприклад Депо-сертифікати на пред'явника)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:43

Re: В какой банк положить евро на депозит и актуально ли это

Кстати... если на то уже пошло, то не только приват позволяет заносить мимо кассы. Ещё ж есть прокредит. УкрСоц тоже мог, но его ведь сворачивают а Альфа лучшие практики не переняла.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:01

maxim2014 Нахожусь не в Украине. Положить деньги на депозит не вопрос.. Проблема, закрыть депозит по окончании.. У меня никогда лично не было депозита, поэтому такие, возможно, глупые вопросы пишу.. Кауой срок дают на то, чтобы закрыть и забрать депозит? Если я к точной дате не приеду, то просто продлевают его дальше?
romanivashchenko1988
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:13

romanivashchenko1988 ну условия разные могут быть... могут быть депо с автопродлением (как правило можно удаленно отказаться от продления), могут быть такие, которые по окончанию падают на текущий/карточный счет. Тут другой вопрос. Находясь не в Украине - счет вы в банке не откроете... В любом случае надо будет притопать ножками в банк для его открытия. Дальше можно будет через SWIFT завести валюту и разместить ее на депо. По окончанию можно будет вернуть его на текущий/карточный счет и оттуда его снять/перевести обратно в "забугорье". Тут с 7-го числа послабления должны будут вступить в силу... Походу должно будет стать проще с переводами из украины в забугорье.
maxim2014
 
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