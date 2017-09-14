|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:30
Banderlog написав: Xenon написав:
як це не дивно виглядає, але ці перемовини більше хоче і більше потрібні кацапам , а не Україні.
Якби у кацапів все було добре і вони прораховували, що через кілька місяців-рік впаде фронт, вониб навіть не починали цих перемовин/планів.
Бо навіщо отримувати 2-4 області, якщо через рік можна реально дійти до Ужгорода-Львова (при падінні фронту) і отримати максимум.
Трамп вже зробив максимум, бІльшого проти раші він не зробить (ані санкцій, ані міфічних Тамагавків). То якщоб навіть х..ло в прямому ефірі війшло і послало Трампа на 3 букви - нічого-б не відбулося.
І раші ці перемовини потрібні так само, як колись їм був потрібен Мінськ-2 (щоб отримати час на збір сил і підготовку до нападу).
Тож якщо і відбудеться підписання плану, навіть на умоах які вимагає Україна, - наступний раунд війни через 3-5-7 років практично неминучий.
3-5-7 років це 3-5-7 років. Рано чи пізно ми всі помрем, але краще пізніше.) Може за 3 -5-7 років ви зрештою підготуєте нам заміну.
Нападу на кого?
За 3-5-7 років у нас тут так і достатньо РПЦ головного мозку і російськомовність щелеп в основній масі, не думаю що 73% це межа, так що внутрішньої опозиції та фронди більше чим мовіри.
А прийде який модерний Щелін чи Арестович за поребриком і воз"єднається триєдина Русь, і без бацьки і вступим в НАТО по самий Лісабон. Воно Європі треба?
-
1
3
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:31
fox767676 написав: stm написав:
Наші за повне припинення вогню, далі обговорення але не здача території. Вгадайте хто пр
є протокол зустрічі у білому домі 28.02.2025, де зеленський рішуче проти "ceasefire"
звісно, коли зс рф оточать Київ, незламники вже погодяться на обмеження зсу в 600 тис, і на визнання криму
Фокс, а чи буде чим окрім м'яса оркам воювати. Що було на початку війни у України і орків. Україна: армія мала, воєнпром в упадку, літаків обмаль, пілотів обмаль. Наразі: дрони морські - одним з найкращих у світі (у колаборації з кимось) але це наше;' результати чорноморська флотилія десь на задвірках. Дрони на АІ, F-2, Нептуни перспективи фламінгі рожеві. Результат: -35 стратегічної авіації оркостану, мінус запаси есересер танків, літаки А-50 2 шт., літак А-60 і А-100. Мінус станції радіолокації яка за горизонти дивилась. Нафтобази лише з серпня результати -20% продажів. Факт що Нептун працює і має декілька варіантів. У орків що там? Роздробили многопеверхівку у Києві, у Запоріжжі, у Харкові? Взяли нове Гуляйполе флаговтиком першого доползшего флагового смертника? Тактично просунулися у руїни? стратегічно втрачають адекватну зброю? Кинджали на Київ - це новий випуск, старого немає вже. А заводи вже біля Москви ураження, це ПВО не вистачає.
Не все кудряво у нас але що прям програш, то лише завдяки любові Трампа до чужих грошей і бажання нагнути навіть союзників, інших у нього не виходить...
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:32
Banderlog написав: Shaman написав:
й головне - тобто руські свідомо захоплюють лише руїни? яка стратегічна мета - просто все знищити?..
так, стратегічна мета знищити все.
ти вже заспівав потужну пісню незламників про "до основанья а затєм до останньої верби"
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:33
fox767676 написав: stm написав:
Наші за повне припинення вогню, далі обговорення але не здача території. Вгадайте хто пр
є протокол зустрічі у білому домі 28.02.2025, де зеленський рішуче проти "ceasefire"
звісно, коли зс рф оточать Київ, незламники вже погодяться на обмеження зсу в 600 тис, і на визнання криму
це ж було вже, вимагали 85 тис обмеження ЗСУ в Стамбулі. получили п'ди і стало 600. цифра нормальна для умовно "мирного" часу, це обмеження буде знято при наступному нападі.
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:39
Xenon написав:
як це не дивно виглядає, але ці перемовини більше хоче і більше потрібні кацапам , а не Україні.
Якби у кацапів все було добре і вони прораховували, що через кілька місяців-рік впаде фронт, вониб навіть не починали цих перемовин/планів.
Бо навіщо отримувати 2-4 області, якщо через рік можна реально дійти до Ужгорода-Львова (при падінні фронту) і отримати максимум.
Це реальне зауваження і я думав над цим.
Не все так просто як ви написали.
По-перше - за рік НЕРЕАЛЬНО дійти до Ужгорода-Львова навіть при падінні фронту! + треба щоб цей фронт впав, поки що не впав.
По-друге - по факту путін не може анексувати усю Україну, навіть половину не може.
Наприклад - путін захопив Грузію(міг усю захопити) - чому він її не анексував, або хоча б не урвав частину?
По-третє - вступиться увесь світ. Так це звучить не дуже переконливо, але якщо буде загроза анексії усієї України будуть зовсім інші розмови і зовсім інші дії. Особливо з боку Європи. Це порушення балансу сил у світі. Нікому(сильним світовим гравцям) це не підходить.
І останнє - у путіна також не все прекрасно. Є проблеми і в економіці, і людей не безмежна кількість і нафта досить дешева. І головне - він одержує дуже непрості території(особливо Західну Україну). Очевидно з цими територіями будуть великі проблеми. І Путін вже старий(подивіться на його руки). На старості років розбиратись з цими усіма проблемами - таке собі задоволення.
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:39
trololo написав: fox767676 написав: stm написав:
Наші за повне припинення вогню, далі обговорення але не здача території. Вгадайте хто пр
є протокол зустрічі у білому домі 28.02.2025, де зеленський рішуче проти "ceasefire"
звісно, коли зс рф оточать Київ, незламники вже погодяться на обмеження зсу в 600 тис, і на визнання криму
це ж було вже, вимагали 85 тис обмеження ЗСУ в Стамбулі. получили п'ди і стало 600. цифра нормальна для умовно "мирного" часу, це обмеження буде знято при наступному нападі.
Я подозреваю, что та сторона не будет против и "ограничения" в 88 лямов
-- основная цель - что бы местному электорату продать можно было - именно в слове _ограничение_.
Как уже несколько раз тут вопрос поднять пытались - там и с финансированием предыдущего контингента серьезные проблемы были. А на расширенный - бабло где брать планируется?
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:40
Висновок: Я вважаю що українська влада припустилась величезної помилки почавши переговори 28 лютого! Це відразу продемонструвало неабияку слабість України. Почни переговори хоча б в квітні-травні - позиції України були б значно кращі.
реальна позиція України визначалась на полі бою, а не Арахамією. ніяких 3,14*** умов на цих "переговорах" Україна не приймала, ніяких домовленостей досягнуто не було. росіяни розписались у власних злочинах. спочатку затягували переговори бо вірили що Київ посипеться (інформаційно прикривали атаку), а потім почали сипатись самі і затягували переговори для імітації "жесту доброї волі" (інформаційно прикривали відступ)
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:43
flyman написав:
Нападу на кого?
За 3-5-7 років у нас тут так і достатньо РПЦ головного мозку і російськомовність щелеп в основній масі, не думаю що 73% це межа, так що внутрішньої опозиції та фронди більше чим мовіри.
А прийде який модерний Щелін чи Арестович за поребриком і воз"єднається триєдина Русь, і без бацьки і вступим в НАТО по самий Лісабон. Воно Європі треба?
європі потрібен мовний талібан на підножному кормі
я сам в розпачі - захід не може\ не хоче взяти Україну у свою систему безпеки
без цього ніяких капітальних інвенстицій у відновлення не буде
і чим довше війна, тимм більше інвестицій буде треба
навіть якщо європа дійсно посилить впк, конкурувати з всксвітньої фабрикою вона все одно не в змозі
а саме головне - люди яких нема
а глобальний південь\схід може не тільки за гроші(по яким він вже зрівнявся з заходом), але і на ідейному ресентименті залучати людей з африк та куб
то варіант з модерновим щеліним + 20 зїзд з засудженням культу особистості, волюнтаризму та перегибів може виявитися не самим поганим..
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:46
andrijk777 написав: Xenon написав:
як це не дивно виглядає, але ці перемовини більше хоче і більше потрібні кацапам , а не Україні.
Якби у кацапів все було добре і вони прораховували, що через кілька місяців-рік впаде фронт, вониб навіть не починали цих перемовин/планів.
Бо навіщо отримувати 2-4 області, якщо через рік можна реально дійти до Ужгорода-Львова (при падінні фронту) і отримати максимум.
Це реальне зауваження і я думав над цим.
Не все так просто як ви написали.
По-перше - за рік НЕРЕАЛЬНО дійти до Ужгорода-Львова навіть при падінні фронту! + треба щоб цей фронт впав, поки що не впав.
По-друге - по факту путін не може анексувати усю Україну, навіть половину не може.
Наприклад - путін захопив Грузію(міг усю захопити) - чому він її не анексував, або хоча б не урвав частину?
......
Та понятно, что "Ужгорода-Львова" - это литературное преувеличение. Банальный вопрос "нафига?" - на ЗУ (Закиевская Украина) особой промышленности нет (кроме лесопилок Икеи и каких-то заводиков, где проводку крутят для Боша). Да и народ там, как ни странно, более Евро-ориентирован. Но вот ЗАЭС + Харьков + ДНР/ЛНР - и уже можно бодро рапортовать "все цели - достигнуты!" в том числе и изберателям...
Додано: Сер 26 лис, 2025 11:48
andrijk777 написав:
По-перше - за рік НЕРЕАЛЬНО дійти до Ужгорода-Львова навіть при падінні фронту! + треба щоб цей фронт впав, поки що не впав.
По-друге - по факту путін не може анексувати усю Україну, навіть половину не може.
Наприклад - путін захопив Грузію(міг усю захопити) - чому він її не анексував, або хоча б не урвав частину?
По-третє - вступиться увесь світ. Так це звучить не дуже переконливо, але якщо буде загроза анексії усієї України будуть зовсім інші розмови і зовсім інші дії. Особливо з боку Європи. Це порушення балансу сил у світі. Нікому(сильним світовим гравцям) це не підходить.
І останнє - у путіна також не все прекрасно. Є проблеми і в економіці, і людей не безмежна кількість і нафта досить дешева. І головне - він одержує дуже непрості території(особливо Західну Україну). Очевидно з цими територіями будуть великі проблеми. І Путін вже старий(подивіться на його руки). На старості років розбиратись з цими усіма проблемами - таке собі задоволення.
1. реально. до миколаєва та києва дійшли за три дні. залежить від реального опору
2. поки не може, але якщо впаде фронт то зможе
чому не захопив грузію питання цікаве - він захопив і легітимізував невизнані республіки. можливо перевіряв реакцію заходу. чому коли захоплював крим не захопив мелітополь і не атакував київ військами без розпізнавальних знаків?
3. дай Бог аби грошима та зброєю. людей ніхто не пришле. і чи буде кому воювати грошима і зброєю якщо фронт посипеться?
4. путін довів що йому пох на проблеми росіян, тим більше українців. пох на втрати людей. гроші поки захід за ресурски дає, інше не страшно. сталін УПА придушив же, чим він гірший. путлер це гібрид сталіна та геббельса
