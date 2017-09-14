Додано: Сер 26 лис, 2025 11:39

Xenon написав: як це не дивно виглядає, але ці перемовини більше хоче і більше потрібні кацапам , а не Україні.

Якби у кацапів все було добре і вони прораховували, що через кілька місяців-рік впаде фронт, вониб навіть не починали цих перемовин/планів.

Бо навіщо отримувати 2-4 області, якщо через рік можна реально дійти до Ужгорода-Львова (при падінні фронту) і отримати максимум.

Це реальне зауваження і я думав над цим.Не все так просто як ви написали.По-перше - за рік НЕРЕАЛЬНО дійти до Ужгорода-Львова навіть при падінні фронту! + треба щоб цей фронт впав, поки що не впав.По-друге - по факту путін не може анексувати усю Україну, навіть половину не може.Наприклад - путін захопив Грузію(міг усю захопити) - чому він її не анексував, або хоча б не урвав частину?По-третє - вступиться увесь світ. Так це звучить не дуже переконливо, але якщо буде загроза анексії усієї України будуть зовсім інші розмови і зовсім інші дії. Особливо з боку Європи. Це порушення балансу сил у світі. Нікому(сильним світовим гравцям) це не підходить.І останнє - у путіна також не все прекрасно. Є проблеми і в економіці, і людей не безмежна кількість і нафта досить дешева. І головне - він одержує дуже непрості території(особливо Західну Україну). Очевидно з цими територіями будуть великі проблеми. І Путін вже старий(подивіться на його руки). На старості років розбиратись з цими усіма проблемами - таке собі задоволення.