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В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:34
Kart написав:
Здесь идет речь исключительно о тех лекарствах, которые централизованно закупаются государством через международные организации. Раньше они закупались по завышенным ценам, с коррупционной наценкой. Сейчас в гос. закупках этой наценки нет. В аптеках все еще есть.
В закупках наценка исчезла, в розничной цене появилась в 2-3 кратном размере. Это Супрун похваталась своими заработками? Типа: мы(государственные органы) стали покупать дешевле и продавать вам(народу Украины) дороже.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:43
lapay написав: sequence написав:
хм.. а когда станем?
Коли Пуйло поверне Аляску і з'єднає її мостом з материком.
полет мысли не уловил.
верите, двумя руками бы топил за вступление именно в США, а не в аморфную структуру под названием ЕС. Давайте пойдем по второму/третьему кругу и устроим майдан за ассоциацию с США? Надо запатентовать и подкинуть идею кому-то из кандидатов
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sequence
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:47
AlifeSoft написав: sequence написав: lapay написав:
В доларах менше.
отлично!
когда пенсию будут в баксах начислять??
Когда Порошенко пробудет лет 10-15 Президентом и полноценно вступим ЕС. Начислять правда тогда будут в евро, но особой разницы нет. С Люлей и Зеленым ж*** будет глубже и дольше.
Ну наконец-то я увидел прямой посыл, а то долго Вы держались и ходили вокруг да около.
Теперь четко видна Ваша цель нахождения на этом форуме.
Добавлю-ка я Вас сразу в компанию к остальным пропагандистам...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:41
в какие Аптеки ходит эта старушка, что у нее цены снизились. хоть бы думали что пишите
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azon
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:01
Супрун говорит о ценах госзакупок, а не аптечных.
А заголовок к статье пришили журналисты.
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Очкарик
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:23
Очкарик написав:
Супрун говорит о ценах госзакупок, а не аптечных.
А заголовок к статье пришили журналисты.
т.о. она хвастается что аптеки стали больше зарабатывать?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:02
AlifeSoft написав:
Когда Порошенко пробудет лет 10-15 Президентом...
Что-то мне подсказывает, что тогда уже лекарства не нужны будут: пенсионеры вымрут, а остальные по Польшам разъедутся. Останутся одни депутаты с семьями.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:45
каждый раз посещая аптеку я вижу совсем другое...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:30
lapay написав: sequence написав:
хм.. а когда станем?
Коли Пуйло поверне Аляску і з'єднає її мостом з материком.
И тогда не получится 51-м. Только 50-м.
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