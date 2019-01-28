В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун

Газ вообще радует, уже 10.60 грн видел. Коммунизм просто.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 22:29
Газ вообще радует, уже 10.60 грн видел. Коммунизм просто.
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:47
Газ - це супер, а 95-й на розливайках взагалі по 24грн/л.
Вибори роблять чудо. Можливо - нехай вони ніколи не закінчуються? - Оце б ми зажили)))
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:01
Причем тут выборы? Мозырьский НПЗ стал отпускать нефтепродукты дешевле, в связи с удешевлением сырья
по поводу выборов: для тех, кто в теме вопрос - у всех в Одессе контейнера стоят? по нашей группе товаров остановили всех - с прямыми и трехсторонними договорами.
на выборы, как всегда колядуют - каждые выборы одно и тоже: ау, порохоботы!
Можно в календаре заметки ставить и на этот период минимизировать поставки
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