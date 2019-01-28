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В Україні з 2014 року ціни на
ліки знизилися на 40% - Супрун

В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:29

  dusenko4 написав:
  trololo написав:
  sequence написав: Возможно, Супрун, по-привычке считает в баксах,


несомненно))) в гривне у нас ничего не дешевеет никогда



Например бензин A-95 на WOG подешевел с 35 грн в октабре, до 30 грн сейчас. Так что пора стереотипы свои менять.

Газ вообще радует, уже 10.60 грн видел. Коммунизм просто.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:47

  SMOKE написав:
  dusenko4 написав:
  trololo написав:несомненно))) в гривне у нас ничего не дешевеет никогда

Например бензин A-95 на WOG подешевел с 35 грн в октабре, до 30 грн сейчас. Так что пора стереотипы свои менять.

Газ вообще радует, уже 10.60 грн видел. Коммунизм просто.

Газ - це супер, а 95-й на розливайках взагалі по 24грн/л.
Вибори роблять чудо. Можливо - нехай вони ніколи не закінчуються? - Оце б ми зажили)))
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:01

  jeugen написав:Газ - це супер, а 95-й на розливайках взагалі по 24грн/л.
Вибори роблять чудо. Можливо - нехай вони ніколи не закінчуються? - Оце б ми зажили)))

Причем тут выборы? Мозырьский НПЗ стал отпускать нефтепродукты дешевле, в связи с удешевлением сырья
по поводу выборов: для тех, кто в теме вопрос - у всех в Одессе контейнера стоят? по нашей группе товаров остановили всех - с прямыми и трехсторонними договорами.
на выборы, как всегда колядуют - каждые выборы одно и тоже: ау, порохоботы!
Можно в календаре заметки ставить и на этот период минимизировать поставки
sequence
 
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