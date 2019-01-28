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фондовый рынок 28.01.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 28.01.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 28 січ, 2019 13:23 Итоги: Мировой фондовый рынок 28.01.19 США



Основные фондовые индексы США выросли в пятницу в пределах 1,3% на фоне договоренностей о временном восстановлении работы правительства США и финотчетов компаний.



Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,75%, до 24737,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,29%, до 7164,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,85%, до 2664,76 пункта.



Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что удалось достичь соглашения с демократами о прекращении самого долгого в истории страны шатдауна, длящегося 43 дня. По его словам, эта сделка временная и рассчитана на три недели, в течение которых республиканцы и демократы должны договориться о мерах по обеспечению безопасности границы.

При этом президент заявил, что по-прежнему считает строительство стены на границе с Мексикой «жизненно необходимой» мерой.



Инвесторы в пятницу также следили за продолжающимся в стране сезоном отчетностей корпораций. Так, акции сети кофеен Starbucks выросли на 3,63% на фоне отчета об увеличении выручки за первый квартал 2018-2019 финансового года (завершился 30 декабря) на 9,2% - до рекордных 6,632 миллиарда долларов.

«Хотя еще слишком рано, но справедливо сказать, что сезон отчетов идет лучше, чем прогнозировалось», - таково мнение президента Sevens Report Тома Эссей.



Бумаги Intel Corp. потеряли 5,47% после отчета о прибыли за четвертый квартал в размере $5,195 миллиарда против убытка в $687 миллионов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила $1,12 против убытка в $0,15 доллара годом ранее.



Акции Vale потеряли 8,18% на сообщениях о прорыве плотины на руднике компании в Бразилии.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,75% до уровня 24 737,20 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,85%, до 2 664,76 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 1,29% до 7 164,88 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок вырос четвертую неделю подряд

Европейские фондовые рынки в пятницу преимущественно выросли, в целом рынок растёт четыре недели подряд, несмотря на новые опасения инвесторов в отношении торговых споров США-Китай.



Наиболее сильно выросли сектора банков, горнодобывающих компаний, автомобильной промышленности. Возглавил снижение сектор связи.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,61%, после роста на 0,2% в четверг. За неделю индекс вырос на 0,2%.



Пары евро-доллар и фунт-доллар выросли на 0,9% на сообщениях, что североирландская партия DUP решила поддержать пересмотренное соглашение по Brexit, достигнутое с ЕС премьер-министром Терезой Мэй.



Опасения инвесторов, связанные с торговой войной США и КНР усилились после того, как секретарь по торговле США Вилбур Росс заявил, что страны «далеко» от достижения соглашения по торговле. Однако надежды на соглашение продолжили поддерживать рост акций.



Другим фактором оптимизма были данные по квартальной прибыли компаний США, и рост американского фондового рынка.



В четверг президент ЕЦБ Марио Драги признал, что перспектива для экономики еврозоны ухудшилась по сравнению с сентябрём. Драги дал понять, что ЕЦБ, возможно, придётся сохранить денежную политику достаточно мягкой для помощи экономике региона выйти из нового замедления.



Инвесторы не отреагировали на резкое снижение настроения бизнеса в Германии в январе — признак, что экономические трудности, которые начались во второй половине 2018 г. распространяются на 2019 г.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,61%, после роста на 0,2% в четверг. За неделю индекс вырос на 0,2%.



Британский FTSE 100 упал по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,14% и составил 6 809,22 пункта. За неделю индекс просел на 2,25%.



Немецкий DAX вырос на 1,38% до 11 281,79 пункта. За неделю индекс вырос на 0,7%.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,11% — на отметке 4 925,826 пункта. За неделю индекс вырос на 1,1%.



Азия



Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественно снижением на фоне осторожности инвесторов перед торговыми переговорами США и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,18%, до 2596,98 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1314,99 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 7,77 пункта, до 27576,96 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,02%, до 2177,3 пункта.

Японский Nikkei 225 подешевел на 0,6%, до 20649 пунктов.



Биржа Австралии была закрыта в связи с национальным праздником. По итогам пятницы австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,68% - до 5905,6 пункта.



Участники торгов предпочли проявить осторожность перед встречей представителей Китая и США 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Хотя прийти к соглашению сложно, у обеих сторон мало мотивов для эскалации напряженности. Рынки, по крайней мере, ожидают продолжения «перемирия» в повышении пошлин после начала марта, пока обе стороны продолжают работать над более сложными вопросами.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о «перемирии» в торговой войне.



Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.



Тема Китая стала «модной», и мы решили взглянуть на тамошнее состояние дел более пристально.



Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня закрылись снижением индексов.

Первый день торгов на биржах материкового Китая на этой неделе завершился некоторым снижением котировок после роста, зафиксированного к концу промежуточной утренней сессии.



Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, снизился на 0,18%, до отметки 2596,98 пункта. Индекс SSE 50, отражающий торговлю акциями класса «А» 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний, закрылся в «минусе», сократившись к концу торговой сессии на 0,19%.



В негативной зоне завершились торги и в Шэньчжэне.



Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке Shenzhen Component продемонстрировал небольшое снижение на 0,08%, до 7589,58 пункта. Индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках, практически остался в нулевой зоне, опустившись на 0,02%.



При открытии торгов наблюдался некоторый рост котировок в Шанхае и Шэньчжэне, однако к концу дня основные индексы пошли вниз. Эксперты отмечают, что ситуация на биржах отражает, в частности, неопределенность ситуации вокруг предстоящего 30-31 января в Вашингтоне очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США. Инвесторы в последнее время довольно чутко реагируют на информацию о ходе консультаций по торговым трениям между Пекином и Вашингтоном.



Некоторый рост индексов в первой половине дня, полагают аналитики, произошел вслед за назначением в конце прошлой недели нового главы Комитета по контролю над ценными бумагами КНР, которым стал И Хуэймань, занимавший ранее должность председателя правления Торгово-промышленного банка Китая. Кроме того, на торги, отмечают наблюдатели, могло повлиять и укрепление китайской валюты, курс которой вырос в понедельник до максимального с июля прошлого года значения.

Инвесторы отреагировали, полагают эксперты, и на последние шаги Народного банка Китая (Центробанка) по увеличению ликвидности национальной экономики на сумму порядка $37 млрд. с помощью целевого механизма среднесрочного кредитования (TMLF).



С середины прошлой недели на биржевых площадках Шанхая и Шэньчжэня наблюдалась позитивная динамика. Основные индексы начали постепенно расти в среду после зафиксированного во вторник серьезного спада, что, как полагают эксперты, было связано с целым рядом внешних факторов, включая публикацию прогноза МВФ о замедлении темпов роста мировой экономики в 2019-2020 годах, снижением цен на нефть марки Brent и падением фьючерсов на американские индексы. Прошлая торговая неделя в пятницу закрылась в плюсе на фоне роста котировок высокотехнологичных компаний в США, а также принятыми китайским регулятором мерами по наращиванию капитала банков в условиях замедления темпов экономического роста как в стране, так и за рубежом.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли. В частности, индекс Мосбиржи подрос на 0,63% - до 2498,23 пункта, а РТС - на 0,33%, до 1192,02 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,3%, до $61,29 за баррель.



Бумаги Сбербанка понизились на 0,09%, «Газпрома» — выросли на 1,19%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,36%, «АЛРОСы» — опустились на 0,36%, Московской биржи — на 0,34%.



Индекс Мосбиржи провел эту пятидневку весьма результативно, с обновлением годового максимума на уровне 2 494 пункта, но до пика 3 октября 2018 года на отметке 2 501 пункт пока не дошел. Основной вопрос сейчас — сможет ли индекс Мосбиржи подняться выше, к 2 505 пунктам, и закрепиться там?



Уровень перекупленности рынка довольно высок, понемногу накаляется внешний фон с торможением азиатских экономик и венесуэльских проблем, и если эпидемия тревожности будет распространяться такими же темпами, «быки» быстро уступят место настойчивым «медведям». В то же время отсутствие внешних новостей позволит рынку РФ продолжать умеренные покупки,



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 25 января понизился на 0,04 пункта или на 0,01% до уровня 550,62 пункта.



Объем торгов за день составил 300,5 млн. грн., акциями наторговали 0,40 млн. грн.



Как сообщалось, в четверг 24 января ПФТС-индекс понизился на 4,14 пункта или на 0,75% до уровня 550,66 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 8,74 пунктов или на 1,56% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 25 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в пятницу в ожидании нового раунда торговых переговоров США и Китая на следующей неделе.



По состоянию на 7.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,57% - до 2606,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,35%, до 1326,94 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 1,34% - до 27483,98 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,4%, до 2175,1 пункта.



Японский Nikkei 225 поднимался на 1,16% - до 20813,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, до 5911,5 пункта.



Участники торгов в Азии с оптимизмом ждут встречи представителей США и Китая 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.



Росту азиатских рынков способствует и позитив на американских биржах. Они закрыли торги четверга преимущественно ростом на фоне внутренней макроэкономической статистики и корпоративных отчетностей.



Старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава отмечает, что рынки готовятся к событиям следующей недели.



«Торговые дискуссии между США и Китаем позволят понять, как идут переговоры, а голосование британского парламента станет ключевым событием для Brexit. Кроме того, состоится заседание комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC)», - сказал гуру.



Заседание FOMC ФРС США состоится 29-30 января, а голосование по новому документу по Brexit в британском парламенте - 29 января.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом индексов в надежде на успешные торговые переговоры США и Китая на следующей неделе.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,39% - до 2601,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опустился на 0,18%, до 1319,97 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,65% - до 27569,19 пункта, корейский KOSPI - на 1,51%, до 2177,73 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,68% - до 5905,6 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,97% - до 20773,56 пункта.



В центре внимания мировых инвесторов находятся торговые отношения США и Китая. Рынки ждут встречи представителей стран 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.



В то же время трейдеры продолжают следить за ситуацией с «шатдауном» в США (перерыв в работе некоторых госструктур). Он длится уже 34 дня - это самый продолжительный период «шатдауна» в истории США. Рынки опасаются, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться не только на экономике США, но и на мировой экономике в целом. Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Дональда Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.



Президенту США нужна победа, и ему нужно в ближайшее время решить, будет ли он добиваться прогресса в ситуации с «шатдауном» или в торговой войне с Китаем. Если он оставит обе проблемы в их нынешнем состоянии, то весь рост фондового рынка и доверие в экономике испарятся.



Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,01% - до 550,62 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 300,5 млн. грн, в том числе акциями - 0,4 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги Центрэнерго (+0,21%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,41%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,33% - до 429,41 пункта при объеме торгов 0,128 млн. злотых (0,95 млн. грн.).

Среди индексных бумаг торговались только акции «Овостара» (+1,83%) и «Кернела» (+0,2%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 21 – 25 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 554,55 к отметке 550,62 пунктов, потеряв 3,93 пункта или 0,71%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 3,88 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 14 – 18 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 559,28 к отметке 554,55 пунктов, потеряв 4,73 пункта или 0,85%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 5,36 млн. грн.



К полудню понедельника, 28 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник на фоне роста бирж США в пятницу после новостей о прекращении «шатдауна».



По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,32% - до 2610,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,26%, до 1323,46 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 0,42% - до 27684,23 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,38%, до 2186,62 пункта.



Японский Nikkei 225 опускался на 0,34% - до 20702,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - повышался на 0,68%, до 5905,6 пункта.



Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США выросли в пятницу в пределах 1,3% на фоне договоренностей о временном восстановлении работы американского правительства.

Президент США Дональд Трамп в пятницу неожиданно уступил демократам в конгрессе и согласился подписать временный бюджет на три недели - до 15 февраля, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный «шатдаун» - временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. По оценкам рейтингового агентства S&P, американская экономика потеряла по меньшей мере $6,0 млрд. из-за «шатдауна».



Восстановление работы правительства США принесло облегчение. Но еще более сложная задача заключается в предотвращении нового «шатдауна» 15 февраля. На этом фоне прогресс в переговорах между республиканцами и демократами в течение следующих трех недель имеет решающее значение.



В то же время японский рынок находится под давлением на фоне укрепления курса иены к доллару, что негативно отражается на экспортерах страны. В понедельник доллар дешевеет к иене до ¥109,4 со ¥109,53 за доллар в пятницу.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественно снижением на фоне осторожности инвесторов перед торговыми переговорами США и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,18%, до 2596,98 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1314,99 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 7,77 пункта, до 27576,96 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,02%, до 2177,3 пункта.

Японский Nikkei 225 подешевел на 0,6%, до 20649 пунктов.



Биржа Австралии была закрыта в связи с национальным праздником. По итогам пятницы австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,68% - до 5905,6 пункта.



Участники торгов предпочли проявить осторожность перед встречей представителей Китая и США 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Хотя прийти к соглашению сложно, у обеих сторон мало мотивов для эскалации напряженности. Рынки, по крайней мере, ожидают продолжения «перемирия» в повышении пошлин после начала марта, пока обе стороны продолжают работать над более сложными вопросами.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о «перемирии» в торговой войне.



Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.



Тема Китая стала «модной», и мы решили взглянуть на тамошнее состояние дел более пристально.



Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня закрылись снижением индексов.

Первый день торгов на биржах материкового Китая на этой неделе завершился некоторым снижением котировок после роста, зафиксированного к концу промежуточной утренней сессии.



Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, снизился на 0,18%, до отметки 2596,98 пункта. Индекс SSE 50, отражающий торговлю акциями класса «А» 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний, закрылся в «минусе», сократившись к концу торговой сессии на 0,19%.



В негативной зоне завершились торги и в Шэньчжэне.



Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке Shenzhen Component продемонстрировал небольшое снижение на 0,08%, до 7589,58 пункта. Индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках, практически остался в нулевой зоне, опустившись на 0,02%.



При открытии торгов наблюдался некоторый рост котировок в Шанхае и Шэньчжэне, однако к концу дня основные индексы пошли вниз. Эксперты отмечают, что ситуация на биржах отражает, в частности, неопределенность ситуации вокруг предстоящего 30-31 января в Вашингтоне очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США. Инвесторы в последнее время довольно чутко реагируют на информацию о ходе консультаций по торговым трениям между Пекином и Вашингтоном.



Некоторый рост индексов в первой половине дня, полагают аналитики, произошел вслед за назначением в конце прошлой недели нового главы Комитета по контролю над ценными бумагами КНР, которым стал И Хуэймань, занимавший ранее должность председателя правления Торгово-промышленного банка Китая. Кроме того, на торги, отмечают наблюдатели, могло повлиять и укрепление китайской валюты, курс которой вырос в понедельник до максимального с июля прошлого года значения.

Инвесторы отреагировали, полагают эксперты, и на последние шаги Народного банка Китая (Центробанка) по увеличению ликвидности национальной экономики на сумму порядка $37 млрд. с помощью целевого механизма среднесрочного кредитования (TMLF).



С середины прошлой недели на биржевых площадках Шанхая и Шэньчжэня наблюдалась позитивная динамика. Основные индексы начали постепенно расти в среду после зафиксированного во вторник серьезного спада, что, как полагают эксперты, было связано с целым рядом внешних факторов, включая публикацию прогноза МВФ о замедлении темпов роста мировой экономики в 2019-2020 годах, снижением цен на нефть марки Brent и падением фьючерсов на американские индексы. Прошлая торговая неделя в пятницу закрылась в плюсе на фоне роста котировок высокотехнологичных компаний в США, а также принятыми китайским регулятором мерами по наращиванию капитала банков в условиях замедления темпов экономического роста как в стране, так и за рубежом.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://www.metalinfo.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,

http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Основные фондовые индексы США выросли в пятницу в пределах 1,3% на фоне договоренностей о временном восстановлении работы правительства США и финотчетов компаний.Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,75%, до 24737,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,29%, до 7164,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,85%, до 2664,76 пункта.Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что удалось достичь соглашения с демократами о прекращении самого долгого в истории страны шатдауна, длящегося 43 дня. По его словам, эта сделка временная и рассчитана на три недели, в течение которых республиканцы и демократы должны договориться о мерах по обеспечению безопасности границы.При этом президент заявил, что по-прежнему считает строительство стены на границе с Мексикой «жизненно необходимой» мерой.Инвесторы в пятницу также следили за продолжающимся в стране сезоном отчетностей корпораций. Так, акции сети кофеен Starbucks выросли на 3,63% на фоне отчета об увеличении выручки за первый квартал 2018-2019 финансового года (завершился 30 декабря) на 9,2% - до рекордных 6,632 миллиарда долларов.«Хотя еще слишком рано, но справедливо сказать, что сезон отчетов идет лучше, чем прогнозировалось», - таково мнение президента Sevens Report Тома Эссей.Бумаги Intel Corp. потеряли 5,47% после отчета о прибыли за четвертый квартал в размере $5,195 миллиарда против убытка в $687 миллионов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила $1,12 против убытка в $0,15 доллара годом ранее.Акции Vale потеряли 8,18% на сообщениях о прорыве плотины на руднике компании в Бразилии.Европейский фондовый рынок вырос четвертую неделю подрядЕвропейские фондовые рынки в пятницу преимущественно выросли, в целом рынок растёт четыре недели подряд, несмотря на новые опасения инвесторов в отношении торговых споров США-Китай.Наиболее сильно выросли сектора банков, горнодобывающих компаний, автомобильной промышленности. Возглавил снижение сектор связи.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,61%, после роста на 0,2% в четверг. За неделю индекс вырос на 0,2%.Пары евро-доллар и фунт-доллар выросли на 0,9% на сообщениях, что североирландская партия DUP решила поддержать пересмотренное соглашение по Brexit, достигнутое с ЕС премьер-министром Терезой Мэй.Опасения инвесторов, связанные с торговой войной США и КНР усилились после того, как секретарь по торговле США Вилбур Росс заявил, что страны «далеко» от достижения соглашения по торговле. Однако надежды на соглашение продолжили поддерживать рост акций.Другим фактором оптимизма были данные по квартальной прибыли компаний США, и рост американского фондового рынка.В четверг президент ЕЦБ Марио Драги признал, что перспектива для экономики еврозоны ухудшилась по сравнению с сентябрём. Драги дал понять, что ЕЦБ, возможно, придётся сохранить денежную политику достаточно мягкой для помощи экономике региона выйти из нового замедления.Инвесторы не отреагировали на резкое снижение настроения бизнеса в Германии в январе — признак, что экономические трудности, которые начались во второй половине 2018 г. распространяются на 2019 г.Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественно снижением на фоне осторожности инвесторов перед торговыми переговорами США и Китая.Участники торгов предпочли проявить осторожность перед встречей представителей Китая и США 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.Хотя прийти к соглашению сложно, у обеих сторон мало мотивов для эскалации напряженности. Рынки, по крайней мере, ожидают продолжения «перемирия» в повышении пошлин после начала марта, пока обе стороны продолжают работать над более сложными вопросами.Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о «перемирии» в торговой войне.Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.Тема Китая стала «модной», и мы решили взглянуть на тамошнее состояние дел более пристально.Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня закрылись снижением индексов.Первый день торгов на биржах материкового Китая на этой неделе завершился некоторым снижением котировок после роста, зафиксированного к концу промежуточной утренней сессии.При открытии торгов наблюдался некоторый рост котировок в Шанхае и Шэньчжэне, однако к концу дня основные индексы пошли вниз. Эксперты отмечают, что ситуация на биржах отражает, в частности, неопределенность ситуации вокруг предстоящего 30-31 января в Вашингтоне очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США. Инвесторы в последнее время довольно чутко реагируют на информацию о ходе консультаций по торговым трениям между Пекином и Вашингтоном.Некоторый рост индексов в первой половине дня, полагают аналитики, произошел вслед за назначением в конце прошлой недели нового главы Комитета по контролю над ценными бумагами КНР, которым стал И Хуэймань, занимавший ранее должность председателя правления Торгово-промышленного банка Китая. Кроме того, на торги, отмечают наблюдатели, могло повлиять и укрепление китайской валюты, курс которой вырос в понедельник до максимального с июля прошлого года значения.Инвесторы отреагировали, полагают эксперты, и на последние шаги Народного банка Китая (Центробанка) по увеличению ликвидности национальной экономики на сумму порядка $37 млрд. с помощью целевого механизма среднесрочного кредитования (TMLF).С середины прошлой недели на биржевых площадках Шанхая и Шэньчжэня наблюдалась позитивная динамика. Основные индексы начали постепенно расти в среду после зафиксированного во вторник серьезного спада, что, как полагают эксперты, было связано с целым рядом внешних факторов, включая публикацию прогноза МВФ о замедлении темпов роста мировой экономики в 2019-2020 годах, снижением цен на нефть марки Brent и падением фьючерсов на американские индексы. Прошлая торговая неделя в пятницу закрылась в плюсе на фоне роста котировок высокотехнологичных компаний в США, а также принятыми китайским регулятором мерами по наращиванию капитала банков в условиях замедления темпов экономического роста как в стране, так и за рубежом.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,3%, до $61,29 за баррель.Бумаги Сбербанка понизились на 0,09%, «Газпрома» — выросли на 1,19%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,36%, «АЛРОСы» — опустились на 0,36%, Московской биржи — на 0,34%.Индекс Мосбиржи провел эту пятидневку весьма результативно, с обновлением годового максимума на уровне 2 494 пункта, но до пика 3 октября 2018 года на отметке 2 501 пункт пока не дошел. Основной вопрос сейчас — сможет ли индекс Мосбиржи подняться выше, к 2 505 пунктам, и закрепиться там?Уровень перекупленности рынка довольно высок, понемногу накаляется внешний фон с торможением азиатских экономик и венесуэльских проблем, и если эпидемия тревожности будет распространяться такими же темпами, «быки» быстро уступят место настойчивым «медведям». В то же время отсутствие внешних новостей позволит рынку РФ продолжать умеренные покупки,Как сообщалось, в четверг 24 января ПФТС-индекс понизился на 4,14 пункта или на 0,75% до уровня 550,66 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 8,74 пунктов или на 1,56% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 25 января, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника, 28 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 70359 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4520 раз. Подякували: 8229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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