Итоги: Прогнозы 29.01.19

В Barclays Research оценивают январское заседание FOMC, которое завершится в среду на этой неделе.
«На своей январской встрече FOMC будет стремиться к достижению баланса между сохранением конструктивности в отношении основополагающей силы экономики США и заверением в том, что они не торопятся повышать краткосрочные ставки. Следовательно, мы ожидаем, что комитет сохранит ставку по федеральным фондам, а затем, скорее всего, снова в марте. Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем, что инфляционные показатели стабилизируются к середине года, и мы сохраняем наш прогноз, что ставки будут повышены в июне, декабре, а затем в середине -2020 года».
Введенные тарифы снизят рост ВВП - Бюджетное управление Конгресса США.
Тарифы, введенные администрацией Трампа, ограничат рост реального валового внутреннего продукта США в среднем на 0,1% каждый год в течение следующих 10 лет, если они будут оставаться на прежнем уровне, заявило Бюджетное управление Конгресса (CBO) в понедельник.
Агентство заявило, что рост ВВП будет сдерживаться снижением покупательской способности и сокращением экспорта в США. Такое сокращение будет лишь частично компенсировано ожидаемым увеличением производства - заявило агентство в своем отчете по перспективам бюджета и экономическим прогнозам на 2019-2029 годы.
«Тарифы снижают экономическую активность в США, прежде всего, за счет снижения покупательной способности доходов потребителей в США в результате повышения цен и удорожания средств производства», - отмечено в отчете.
Изменения в торговой политике как в Соединенных Штатах, так и за рубежом сократят реальный экспорт США на 0,5% к 2022 году.
«Изменения в торговой политике усиливают неопределенность среди инвесторов, что может еще больше снизить объем производства в США», - говорится в докладе.
Brexit: Еврокомиссия ждет голосования 29 января для прояснения следующих шагов.
Еврокомиссия (ЕК) ждет результатов голосования 29 января в парламенте Великобритании по выходу королевства из состава Евросоюза, чтобы прояснить следующие шаги по Brexit. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
«Давайте посмотрим, как пойдет голосование, и уже оттуда будем действовать. Мы не будем спекулировать сейчас, мы должны ждать результатов голосования и потом смотреть, что скажут правительства 27 стран - членов ЕС», - сказал он.
29 января британские депутаты рассмотрят ряд поправок к законопроекту о выходе страны из состава ЕС, которые определят, каким образом состоится «развод» Лондона и Брюсселя. Одна из поправок требует от правительства как раз исключить возможность Brexit без сделки. Подобное предложение премьер-министр страны Тереза Мэй публично отвергает, несмотря на то, что ряд членов ее собственного кабинета министров поддерживают такую постановку вопроса.
Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта, однако британский парламент отказывается давать зеленый свет на реализацию соглашения об условиях «развода», согласованный правительством Терезы Мэй и брюссельскими переговорщиками. В таких условиях сильно возросла угроза выхода страны из сообщества по жесткому сценарию, то есть без сделки вообще. Он предусматривает одновременное прекращение членства в Таможенном союзе ЕС и Едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке.
В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых товаров, создать препятствия для осуществления торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС, что отрицательно скажется на экономической ситуации в стране.
Brexit: Британские ритейлеры ожидают повышения цен и недостатка продуктов в магазинах.
в случае жесткого выхода из Евросоюза. Такие опасения выразил Британский розничный консорциум в письме, под которым, в частности, подписались такие крупные супермаркеты как Sainsbury, Asda, Lidl, ритейлер Marks & Spencer, а также сети быстрого питания McDonald's и KFC.
Ритейлеры подчеркивают, что Brexit без сделки создаст «значительные риски» для сохранения разнообразия продовольствия и его качества.
«Мы обеспокоены тем, что наши покупатели одними из первых столкнуться с реалиями Brexit без сделки», - говорится в письме.
Авторы письма напоминают, что треть продуктов питания, продающихся в Великобритании, доставлены из ЕС. В марте, отмечают ритейлеры, усугубится ситуация с сезонными овощами. В этот период, по их данным, 90% салата, 80% помидоров и 70% ягод, продающихся в Великобритании, выращиваются в ЕС.
Авторы письма указывают на то, что накапливать на складах скоропортящиеся продукты невозможно, а действующая схема поставок будет «в значительной мере нарушена» в случае Brexit без сделки.
Также ритейлеры сообщили, что в ожидании Brexit они уже заполнили «все пространство морозильных и холодильных камер». Ритейлеры отметили, что они подбирают альтернативные маршруты поставок продуктов, однако их возможности ограничены.
На выходных телеканал Sky News сообщил, что Великобритания начала накапливать на складах на зарубежных военных базах в Гибралтаре на Кипре и Фолклендских островах продукты питания, топливо, запчасти и боеприпасы на случай Brexit без сделки. Также заполнять склады стали и на военных базах в пределах Великобритании. Всего, по данным телеканала, военные потратили на предварительные закупки £23 млн.
В британском парламенте 29 января, за два месяца до Brexit, пройдет голосование по дальнейшим шагам в процессе выхода Великобритании из ЕС. Предыдущее голосование в палате общин по сделке, согласованной с Брюсселем премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, провалилось. В связи с этим в последнее время многие эксперты опасаются, что произойдет «жесткий» Brexit, то есть Великобритания может покинуть ЕС без заключения соглашений по будущим отношениям и по переходному периоду после Brexit, в том числе торговых.
До полудня н отечественном валютном межбанке наблюдалась просадка курса пары доллар-гривня, драйвером которой было аккумулирование дефицитной на моменте гривни для участия в намеченном на вторник Минфином размещении ОВГЗ.
Около полудня картина изменилась: ряд системных банков-резидентов инициировали покупку упавшей в цене валюты для оплаты импортных контрактов. Немного неожиданно к ним присоединился системный же банк-нерезидент.
Рискнем предположить, несколько вариантов причин участия «варягов» в покупках доллара.
Во-первых, нерезидентов не устроила доходность ОВГЗ, предложенная Минфином.
Во-вторых, «варяги» раньше намеченных сроков инициировали репатриацию дивидендов на родину, использовав для конвертации предназначенную на аукцион Минфина гривню.
В ответ на эти перемены в настроениях безналичной пары доллар-гривня наличный рынок, как мы и предполагали в «Вечернем обзоре» (Валютный рынок в контексте), вошел в боковой тренд, констатировав стабильность действующих цен.
Существует высокая вероятность аналогичной перспективы и для безналичного «американца». Во всяком случае, до активной фазы сезона репатриации дивидендов «варягами».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: