Итоги: Мировой фондовый рынок 29.01.19

Фондовые индексы США закрылись снижением в понедельник из-за разочаровывающей прибыли от Caterpillar Inc., так как инвесторы проявили осторожность в начале напряженной недели, заполненной отчетами по доходам, экономическими данными, заседанием FOMC Федеральной резервной системы и новым раундом торговых переговоров между США и Китаем.
Один из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин, американская Caterpillar сообщила о снижении выручки от продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне падения спроса в Китае. Акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели на фоне квартального отчета на 9,13%.
Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 208,98 пункта, или 0,8%, до 24 528,22 пункта.
Индекс S&P500 упал на 20,91 пункта, или 0,8%, до 2643,85 пункта.
Индекс Nasdaq Composite упали на 79,18 пункта, или 1,1%, до 7 085,68 пункта.
На сессионных минимумах S&P 500 упал более чем на 40 пунктов, Dow упал более чем на 400 пунктов, а Nasdaq потерял 130 пунктов.
В преддверии заседания ФРС на рынке наблюдалась настороженность и ожидание огромного числа отчетов по прибыли: 126 компаний из листинга S&P500 планируют опубликовать квартальные результаты.
Отчеты по доходности стали центром внимания, начиная с компании Caterpillar, акции которой снизились на 9,13% после того, как компания понизила оценки прибыли в IV квартале.
Акции Nvidia Corp. упали на 14% после того, как производитель чипов заявил, что ожидает в IV квартале доходы в размере $2,2 млрд., что ниже его предыдущего прогноза в $2,7 млрд.
Инвесторы также получат на этой неделе отчеты от таких известных компаний, как Facebook Inc., Amazon.com Inc. и Apple Inc.
«Предупреждение о прибыли Nvdia вредит рыночным настроениям больше, чем плохие прибыли Caterpillar», - сказал Ларри Бенедикт, исполнительный директор Opportunistic Trader. - «Замедление спроса в Китае сильно ударило по ним», - сказал он, заставив инвесторов опасаться, что «спрос в Китае замедлился больше, чем думают люди».
Инвесторы также ждут переговоров США и Китая по торговле, которые состоятся 30 или 31 января в Вашингтоне и где, как предполагается, примут участие вице-премьер Китая Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
Кроме того, 29-30 января состоится очередное заседание ФРС, от которого участники рынка, по обыкновению, ждут намеков о приостановке ужесточения кредитно-денежной политики в США в 2019 году из-за замедления роста мировой экономики.
Американские индексы «начинают неделю под давлением того факта, что Трамп охладил пыл по поводу сделки о шатдауне, а также после данных о производстве в Китае», - таково мнение Дэйва Лутза из JonesTrading.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,84% до уровня 24 528,22 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,79%, до 2 643,84 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 1,11% до 7 085,68 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в понедельник снизился.
Европейский фондовый рынок в понедельник снизился при приближении заседания ФРС на этой неделе, и разочаровавших данных по прибыли Caterpillar, что оказало давление на американский рынок.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,97%.
Акции нефтяных компаний снижались из-за снижения цены на нефть.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,97%.
Британский FTSE 100 упал по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,91% и составил 6 747,10 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,63% до 11 210,31 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,76% — на отметке 4 888,58 пункта.
Азия
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественно снижением индексов на фоне неопределенности перед торговыми переговорами США и Китая.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,1%, до 2594,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,11%, до 1300,34 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,16%, до 27531,68 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,28%, до 2183,36 пункта.
Японский Nikkei 225 подорожал на 0,08%, до 20664,64 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,53% - до 5874,2 пункта.
На рынках Азии во вторник усилилась неопределенность в отношении возможных результатов торговых переговоров США и Китая, запланированных на текущей неделе. Поводом для осторожности инвесторов стали новости о том, что США предъявили китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам, в том числе в промышленном шпионаже и нарушении антииранских санкций США.
Неделя началась для рынков с безрисковых настроений.
В том, что касается небольшого подъема на бирже Японии, то, по мнению главного стратега Okasan Online Securities Йосихиро Ито, он произошел в рамках коррекции после снижения на предыдущих торгах.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в понедельник снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,86% - до 2476,81 пункта, индекс РТС снизился на 1,1%, до 1178,91 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.05 Киева вырос на 0,33%, до 65,95 RUB/USD, курс евро поднялся на 0,57%, до 75,21 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,51% - до $61,64 за баррель.
Бумаги Сбербанка опустились на 1,26%, «Газпрома» — на 1,34%, «АЛРОСы» — на 1,92%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,93%, Московской биржи — на 1,32%.
Российский фондовый рынок не удержался на максимумах. То ли высота испугала покупателей, то ли отсутствие новых торговых идей, но факт остается фактом. Индекс Мосбиржи стремится в область 2 465 пунктов. Ближайшая значимая поддержка стоит ниже, около 2 450 пунктов. При ее пробое откроется дорога к 2 415 пунктам. В конце-концов, рынок HA изрядно перекуплен, и ему нужна полноценная коррекция. Индекс РТС отступает к 1 175 пунктам, но имеет широчайшее поле для снижения вплоть до 1 150 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 28 января понизился на 0,18 пункта или на 0,03% до уровня 550,44 пункта.
Объем торгов за день составил 1,025 млрд. грн., акциями наторговали 1,617 млн. грн.
Как сообщалось, в пятницу 25 января ПФТС-индекс понизился на 0,04 пункта или на 0,01% до уровня 550,62 пункта.
С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 8,92 пункта или на 1,59% с 559,36 пункта.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник на фоне роста бирж США в пятницу после новостей о прекращении «шатдауна».
По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,32% - до 2610,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,26%, до 1323,46 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 0,42% - до 27684,23 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,38%, до 2186,62 пункта.
Японский Nikkei 225 опускался на 0,34% - до 20702,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - повышался на 0,68%, до 5905,6 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США выросли в пятницу в пределах 1,3% на фоне договоренностей о временном восстановлении работы американского правительства.
Президент США Дональд Трамп в пятницу неожиданно уступил демократам в конгрессе и согласился подписать временный бюджет на три недели - до 15 февраля, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный «шатдаун» - временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. По оценкам рейтингового агентства S&P, американская экономика потеряла по меньшей мере $6,0 млрд. из-за «шатдауна».
Восстановление работы правительства США принесло облегчение. Но еще более сложная задача заключается в предотвращении нового «шатдауна» 15 февраля. На этом фоне прогресс в переговорах между республиканцами и демократами в течение следующих трех недель имеет решающее значение.
В то же время японский рынок находится под давлением на фоне укрепления курса иены к доллару, что негативно отражается на экспортерах страны. В понедельник доллар дешевеет к иене до ¥109,4 со ¥109,53 за доллар в пятницу.
Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественно снижением на фоне осторожности инвесторов перед торговыми переговорами США и Китая.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,18%, до 2596,98 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1314,99 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index вырос на 7,77 пункта, до 27576,96 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,02%, до 2177,3 пункта.
Японский Nikkei 225 подешевел на 0,6%, до 20649 пунктов.
Биржа Австралии была закрыта в связи с национальным праздником. По итогам пятницы австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,68% - до 5905,6 пункта.
Участники торгов предпочли проявить осторожность перед встречей представителей Китая и США 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
Хотя прийти к соглашению сложно, у обеих сторон мало мотивов для эскалации напряженности. Рынки, по крайней мере, ожидают продолжения «перемирия» в повышении пошлин после начала марта, пока обе стороны продолжают работать над более сложными вопросами.
Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о «перемирии» в торговой войне.
Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
Тема Китая стала «модной», и мы решили взглянуть на тамошнее состояние дел более пристально.
Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня закрылись снижением индексов.
Первый день торгов на биржах материкового Китая на этой неделе завершился некоторым снижением котировок после роста, зафиксированного к концу промежуточной утренней сессии.
Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, снизился на 0,18%, до отметки 2596,98 пункта. Индекс SSE 50, отражающий торговлю акциями класса «А» 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний, закрылся в «минусе», сократившись к концу торговой сессии на 0,19%.
В негативной зоне завершились торги и в Шэньчжэне.
Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке Shenzhen Component продемонстрировал небольшое снижение на 0,08%, до 7589,58 пункта. Индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках, практически остался в нулевой зоне, опустившись на 0,02%.
При открытии торгов наблюдался некоторый рост котировок в Шанхае и Шэньчжэне, однако к концу дня основные индексы пошли вниз. Эксперты отмечают, что ситуация на биржах отражает, в частности, неопределенность ситуации вокруг предстоящего 30-31 января в Вашингтоне очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США. Инвесторы в последнее время довольно чутко реагируют на информацию о ходе консультаций по торговым трениям между Пекином и Вашингтоном.
Некоторый рост индексов в первой половине дня, полагают аналитики, произошел вслед за назначением в конце прошлой недели нового главы Комитета по контролю над ценными бумагами КНР, которым стал И Хуэймань, занимавший ранее должность председателя правления Торгово-промышленного банка Китая. Кроме того, на торги, отмечают наблюдатели, могло повлиять и укрепление китайской валюты, курс которой вырос в понедельник до максимального с июля прошлого года значения.
Инвесторы отреагировали, полагают эксперты, и на последние шаги Народного банка Китая (Центробанка) по увеличению ликвидности национальной экономики на сумму порядка $37 млрд. с помощью целевого механизма среднесрочного кредитования (TMLF).
С середины прошлой недели на биржевых площадках Шанхая и Шэньчжэня наблюдалась позитивная динамика. Основные индексы начали постепенно расти в среду после зафиксированного во вторник серьезного спада, что, как полагают эксперты, было связано с целым рядом внешних факторов, включая публикацию прогноза МВФ о замедлении темпов роста мировой экономики в 2019-2020 годах, снижением цен на нефть марки Brent и падением фьючерсов на американские индексы. Прошлая торговая неделя в пятницу закрылась в плюсе на фоне роста котировок высокотехнологичных компаний в США, а также принятыми китайским регулятором мерами по наращиванию капитала банков в условиях замедления темпов экономического роста как в стране, так и за рубежом.
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник снизился на 0,03% - до 550,44 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,02 млрд. грн., в том числе акциями - 1,617 млн. грн.
В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги Центрэнерго (-0,21%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,26%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,14% - до 430,13 пункта при объеме торгов 2,26 млн. злотых (16,7 млн. грн.).
Среди индексных бумаг дешевели акции «Агротона» (-5,17%) и «Астарты» (-1,23%).
Положительную динамику демонстрировали акции агрохолдинга ИМК (+0,72%).
К полудню вторника, 29 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник после того, как США предъявили Huawei и ее финдиректору дополнительные обвинения, что усилило опасения за торговые отношения между Вашингтоном и Пекином.
По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,5% - до 2583,94 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,37%, до 1297,03 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался 0,59% - до 27413,16 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, до 2171,68 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 0,54% - до 20536,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,49%, до 5876,6 пункта.
В центре внимания рынков оказались новости о том, что США предъявили китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. Как сказал и. о. генпрокурора США Мэтью Уитаке, обвинения включают промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций США.
Эти новости усилили опасения относительно перспектив и без того напряженных торговых отношений США и Китая, особенно в свете предстоящего на текущей неделе очередного раунда переговоров.
Обвинения в отношении Huawei отражают риски, связанные с отношениями США и Китая. Действия министерства юстиции показывают, что Китаю будет недостаточно покупать больше товаров в США. Америка хочет, чтобы Китай провел структурные реформы, особенно в области интеллектуальной собственности.
Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественно снижением индексов на фоне неопределенности перед торговыми переговорами США и Китая.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,1%, до 2594,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,11%, до 1300,34 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,16%, до 27531,68 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,28%, до 2183,36 пункта.
Японский Nikkei 225 подорожал на 0,08%, до 20664,64 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,53% - до 5874,2 пункта.
На рынках Азии во вторник усилилась неопределенность в отношении возможных результатов торговых переговоров США и Китая, запланированных на текущей неделе. Поводом для осторожности инвесторов стали новости о том, что США предъявили китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам, в том числе в промышленном шпионаже и нарушении антииранских санкций США.
Неделя началась для рынков с безрисковых настроений.
В том, что касается небольшого подъема на бирже Японии, то, по мнению главного стратега Okasan Online Securities Йосихиро Ито, он произошел в рамках коррекции после снижения на предыдущих торгах.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
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