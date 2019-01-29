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Итоги: Энергетика 29.01.19

Итоги: Энергетика 29.01.19
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:30

Итоги: Энергетика 29.01.19

Мировые цены на нефть демонстрируют слабую положительную динамику во вторник утром после того, как США ввели санкции против венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA.

По состоянию на 06.45 Киева цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13% - до $59,89 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,23%, до $52,11 за баррель.

Цены на нефть получили определенную поддержку после того, как США в понедельник заблокировали все активы и интересы венесуэльской PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, блокируя активы PDVSA, США «берегут» эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка.

Венесуэла является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и занимает в группе седьмое место по добыче нефти. Так, по данным организации, в 2017 году в стране добывалось в среднем 1,91 миллиона баррелей в день, а в декабре 2018 года этот показатель снизился до 1,14 миллиона баррелей. Снижение добычи в стране произошло на фоне экономического и политического кризиса.

Хотя новости о санкциях США против венесуэльской компании находятся в центре внимания, опрошенные агентством Reuters аналитики говорят, что фундаментальная проблема для мирового рынка нефти - это сохранение большого объема предложения сырья.
Более важной проблемой является предложение на мировом рынке, и, несмотря на все усилия ОПЕК по сокращению добычи, нефти на рынке по-прежнему много.

Нефть в понедельник снизилась до 2-недельного минимума.

Цены на нефть в понедельник упали до двухнедельного минимума, отражая новые опасения по поводу предложения и возможность замедления спроса на энергоносители из Китая.
Инвесторы также по-прежнему сосредоточены на событиях в Венесуэле, где лидер народной оппозиции Хуан Гуайдо призвал к новым публичным протестам.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже нефть сорта WTI с поставкой в марте упала на $1,70, или на 3,2%, до $51,99 за баррель. Контракт вырос на 1,1% в пятницу, потеряв 0,7% за неделю.

Мартовские цены на нефть марки Brent пали на $1,71, или на 2,8%, до $59,93 за баррель после роста на 0,9% до $61,64 в пятницу, даже несмотря на то, что цены за неделю понизились на 1,7%.

Компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что количество активных буровых установок в США, добывающих нефть, выросло на 10 — до 862 на этой неделе.
Возвращение к более высокому количеству нефтяных буровых установок указывает на «более умеренное замедление среди производителей сланца в США в ближайшей перспективе», - сказал Робби Фрейзер, глобальный аналитик по сырьевым товарам в Schneider Electric.

Тем не менее, «Венесуэла остается самой важной страной для наблюдения в предстоящие недели», - сказал он. - На данный момент «имеется ограниченный признак того, что политическая нестабильность может перерасти в добычу нефти за пределы текущего снижения. Основной риск в большей степени связан с перспективой целенаправленных санкций со стороны США, которые по-прежнему импортируют значительную долю общего экспорта нефти Венесуэлы ».
«Нефть также выиграла от снижения курса доллара в пятницу и отскока рисковых активов, хотя и в меньшей степени», - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик по рынку в OANDA. - «Нефть хорошо подросла с Рождества, но импульс явно выдохся и выглядит немного корректирующимся. Если это так, то уровни $59 и $50 будут выглядеть как ключевые уровни поддержки для Brent и WTI соответственно».

Германия начнет закупать американский газ с 2022 года.

Американский сланцевый газ, экспорт которого «Газпром» объявил невозможным в 2013 году, продолжает пробивать дорогу на рынок Европы.

Вслед за южноевропейскими странами, Польшей и государствами Прибалтики к покупкам сжиженного природного газа из США намерена подключиться Германия.
Немецкий энергогигант Uniper SE - ключевой партнер «Газпрома» по проекту Nord Stream 2 - объявил о подписании предварительного соглашения с европейской «дочкой» американской ExxonMobil о бронировании мощностей СПГ-терминала, который строится в порту Вильгельмсхафена.

Договоренность о его сооружении была достигнута в декабре 2018 года с японской Mitsui O.S.K Line (MOL), сообщает немецкая компания в релизе.

MOL поставит в Германию плавучую установку для регазификации СПГ и при этом будет владеть, финансировать и управлять будущим терминалом. Его мощность составит 10 млрд. кубометров в год, или около 11% от суммарного потребления газа в ФРГ (90,2 млрд. кубов на 2017 год).

Терминал начнет работу во второй половине 2022 года. С ExxonMobil Gas Marketing Europe Limited достигнуто соглашение о бронировании «существенной доли» его мощностей, а в ближайшие месяцы планируется заключить обязывающий долгосрочный контракт, сообщает Uniper.

«Плавучая регазификационная установка (ПГРУ) позволит производителям из США и других стран мира поставлять СПГ на рынок Германии и Европы. Это повысит безопасность поставок для потребителей на конкурентных ценовых условиях, а технология ПРГУ позволит нам реализовать проект быстро и максимально экономично», - заявил коммерческий директор Uniper Кит Мартин.

Вильгельмсхафен станет уже третьим СПГ-терминалом, строящимся в Германии. Еще два должны появиться в Штаде в Нижней Саксонии неподалеку от Гамбурга, а также в Брунсбюттеле (примерно в 50 км от Штаде).

По данным The Wall Street Journal, на их строительство канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась выделить €500 млн. госфинансирования и обеспечить подключение к газовым сетям страны.

«Совершенно очевидно, что мы и в дальнейшем продолжим получать природный газ из России. Однако, безусловно, мы также хотели бы диверсифицировать поставки», - объяснила Меркель, выступая на международном экономического форуме в Давосе 23 января.

«Мы будем получать сжиженный газ - возможно, из США и других стран. Мы наращиваем инфраструктуру по всем направлениям», - пояснила она.

По прогнозу Международного энергетического агентства, в ближайшие 5 лет производство СПГ в США вырастет на 130 млрд. кубометров в год, а к 2021-му году на Восточном побережье будет построено еще 4 экспортных терминала.

К 2040 году Европа ежегодно будет покупать 84 млрд. кубометров СПГ, или 22% от всего импорта, а доля «Газпрома» снизится с 190 до 150 млрд. кубов, прогнозирует МЭА.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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