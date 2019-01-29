Итоги: Энергетика 29.01.19

Додано: Вів 29 січ, 2019 13:30

Цены на нефть получили определенную поддержку после того, как США в понедельник заблокировали все активы и интересы венесуэльской PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, блокируя активы PDVSA, США «берегут» эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка.



Венесуэла является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и занимает в группе седьмое место по добыче нефти. Так, по данным организации, в 2017 году в стране добывалось в среднем 1,91 миллиона баррелей в день, а в декабре 2018 года этот показатель снизился до 1,14 миллиона баррелей. Снижение добычи в стране произошло на фоне экономического и политического кризиса.



Хотя новости о санкциях США против венесуэльской компании находятся в центре внимания, опрошенные агентством Reuters аналитики говорят, что фундаментальная проблема для мирового рынка нефти - это сохранение большого объема предложения сырья.

Более важной проблемой является предложение на мировом рынке, и, несмотря на все усилия ОПЕК по сокращению добычи, нефти на рынке по-прежнему много.



Компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что количество активных буровых установок в США, добывающих нефть, выросло на 10 — до 862 на этой неделе.

Возвращение к более высокому количеству нефтяных буровых установок указывает на «более умеренное замедление среди производителей сланца в США в ближайшей перспективе», - сказал Робби Фрейзер, глобальный аналитик по сырьевым товарам в Schneider Electric.



Тем не менее, «Венесуэла остается самой важной страной для наблюдения в предстоящие недели», - сказал он. - На данный момент «имеется ограниченный признак того, что политическая нестабильность может перерасти в добычу нефти за пределы текущего снижения. Основной риск в большей степени связан с перспективой целенаправленных санкций со стороны США, которые по-прежнему импортируют значительную долю общего экспорта нефти Венесуэлы ».

«Нефть также выиграла от снижения курса доллара в пятницу и отскока рисковых активов, хотя и в меньшей степени», - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик по рынку в OANDA. - «Нефть хорошо подросла с Рождества, но импульс явно выдохся и выглядит немного корректирующимся. Если это так, то уровни $59 и $50 будут выглядеть как ключевые уровни поддержки для Brent и WTI соответственно».



Мировые цены на нефть демонстрируют слабую положительную динамику во вторник утром после того, как США ввели санкции против венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA.Нефть в понедельник снизилась до 2-недельного минимума.Цены на нефть в понедельник упали до двухнедельного минимума, отражая новые опасения по поводу предложения и возможность замедления спроса на энергоносители из Китая.Инвесторы также по-прежнему сосредоточены на событиях в Венесуэле, где лидер народной оппозиции Хуан Гуайдо призвал к новым публичным протестам.Германия начнет закупать американский газ с 2022 года.Американский сланцевый газ, экспорт которого «Газпром» объявил невозможным в 2013 году, продолжает пробивать дорогу на рынок Европы.Вслед за южноевропейскими странами, Польшей и государствами Прибалтики к покупкам сжиженного природного газа из США намерена подключиться Германия.Немецкий энергогигант Uniper SE - ключевой партнер «Газпрома» по проекту Nord Stream 2 - объявил о подписании предварительного соглашения с европейской «дочкой» американской ExxonMobil о бронировании мощностей СПГ-терминала, который строится в порту Вильгельмсхафена.Договоренность о его сооружении была достигнута в декабре 2018 года с японской Mitsui O.S.K Line (MOL), сообщает немецкая компания в релизе.MOL поставит в Германию плавучую установку для регазификации СПГ и при этом будет владеть, финансировать и управлять будущим терминалом. Его мощность составит 10 млрд. кубометров в год, или около 11% от суммарного потребления газа в ФРГ (90,2 млрд. кубов на 2017 год).Терминал начнет работу во второй половине 2022 года. С ExxonMobil Gas Marketing Europe Limited достигнуто соглашение о бронировании «существенной доли» его мощностей, а в ближайшие месяцы планируется заключить обязывающий долгосрочный контракт, сообщает Uniper.«Плавучая регазификационная установка (ПГРУ) позволит производителям из США и других стран мира поставлять СПГ на рынок Германии и Европы. Это повысит безопасность поставок для потребителей на конкурентных ценовых условиях, а технология ПРГУ позволит нам реализовать проект быстро и максимально экономично», - заявил коммерческий директор Uniper Кит Мартин.Вильгельмсхафен станет уже третьим СПГ-терминалом, строящимся в Германии. Еще два должны появиться в Штаде в Нижней Саксонии неподалеку от Гамбурга, а также в Брунсбюттеле (примерно в 50 км от Штаде).По данным The Wall Street Journal, на их строительство канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась выделить €500 млн. госфинансирования и обеспечить подключение к газовым сетям страны.«Совершенно очевидно, что мы и в дальнейшем продолжим получать природный газ из России. Однако, безусловно, мы также хотели бы диверсифицировать поставки», - объяснила Меркель, выступая на международном экономического форуме в Давосе 23 января.«Мы будем получать сжиженный газ - возможно, из США и других стран. Мы наращиваем инфраструктуру по всем направлениям», - пояснила она.По прогнозу Международного энергетического агентства, в ближайшие 5 лет производство СПГ в США вырастет на 130 млрд. кубометров в год, а к 2021-му году на Восточном побережье будет построено еще 4 экспортных терминала.К 2040 году Европа ежегодно будет покупать 84 млрд. кубометров СПГ, или 22% от всего импорта, а доля «Газпрома» снизится с 190 до 150 млрд. кубов, прогнозирует МЭА.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: