При цьому він додав, що кількість власників біометричних паспортів уже перевищила 12 млн українців.
Дивися повний текст Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:04
Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році.
Додано: Вів 29 січ, 2019 16:56
Европа дала четкий сигнал,что не видит Украину у себя в союзе даже в 2027году.
Додано: Вів 29 січ, 2019 16:58
Re: Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році
лапай, фас!
Тут люди не верят в покращення )))
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:00
Re: Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році
Зрадофілія і ватне переродження головного мозку, на жаль, не виліковні хвороби.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:07
Увы, да.
Давайте тогда о чем то хорошем.
Вы, кстати, томос как дома повесили - над портретом Петра Алексеича или рядом с ним? А если рядом, то по какую руку от него?
Я себе прикупил в Париже томос, а как повесить не знаю
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:11
Re: Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році
На шию, а, після другої перемоги кондитера - з моста в Сену.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:14
Вернемся к этому разговор в апреле, когда вы будете славославить Юлию Владимировну
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:15
Не верится даже !!! Теперь не обязательно в Якутию на заработки ездить .
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